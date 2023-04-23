Fortnite gibi dünyaca ünlü oyunların bulunduğu Epic Games platformu 1991 yılında ABD’de kuruldu ve GTA V’i ücretsiz bir şekilde kullanıcıları sunmasıyla tüm dünyaya ismini duyurdu. Zaman zaman kullanıcılar özel nedenlerden dolayı Epic Games hesabını silmek isteyebilir. Bizler de sizler için Epic Games hesap kapatma nasıl yapılır? Adım adım anlatıyoruz.

Epic Games Hesap Silme Nasıl Yapılır?

İlk olarak Epic Games hesabınıza giriş yapın.

yapın. Sağ üst köşede bulunan hesap adınıza tıklayın.

Açılan menüden hesap seçeneğine tıklayın.

Hesap ayarlarına gelin.

Sayfanın en altına gelin.

Hesap kapatma seçeneğine tıklayın.

Açılan formu doldurun ve ilerleyin.

Hesabınız kalıcı olarak silinmiş olacaktır.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra Epic Game hesabınız kapanmış olacaktır. Son olarak hatırlatmak isteriz ki Epic Games hesabınızı sildikten sonra tekrar hesabınızı geri alamazsınız. Bu nedenle hesabınızı silmek istiyorsanız 2 defa düşünmenizde yarar var.

Öyle ki oyun kütüphanenizde çok fazla oyun bulunuyorsa bu oyunların tamamı kaybolacak ve oyunlarınızda kaldığınız yerden devam edemeyeceksiniz.

Epic Games her hafta oyunculara ücretsiz birkaç oyun sunmaktadır. Bu oyunlar zaman zaman oldukça popüler ve pahalı oyunlardır. Eğer sizler de bu fırsatları kaçırmak istemiyorsanız Epic Games hesabınızı kapatmayabilirsiniz. Fakat yine de özel nedenlerden hesabınızı silmek istiyorsanız yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Ayrıca Epic Games’in oyun motoru olan Unreal Engine’ı sizler de kullanrak hünerlerinizi gösterebilir ve oyun dünyasını şekillendirebilirsiniz.

Epic Games hesabınızı kapattıktan sonra 14 gün içinde hesabınıza giriş yaparsınız hesabınız tekrar aktif hale gelir. Bu nedenle eğer bir pişmanlık duyarsanız tekrar hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizler için Epic Games hesap kapatma işlemini nasıl yapılır? Adım adım anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.