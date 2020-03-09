Eski Android Cihazı Güvenlik Açıklarına Karşı Koruma Yöntemleri!

Eğer artık güvenlik güncellemesi almayan bir akıllı telefon kullanıyorsanız birilerinin bir yerlerde, kimsenin ilgilenmediği bir güvenlik açığı bulma ihtimalini göz önünde bulundurun. Peki eski Android cihazınızı bu gibi durumlara karşı nasıl korursunuz? İşte cihazınızı güvende tutmak için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler.

Android Telefonu Saldırılara Koruma Yöntemleri

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir rapora göre her beş cihazdan ikisi (Android) artık güvenlik güncellemesi almıyor. Bu da yaklaşık bir milyar cihazın artık güvenlik güncellemesi almadığı anlamına geliyor. Eğer bu cihazlardan birisine sahipseniz bazı sorunlar ile karşı karşıya gelmemek için almanız gereken bazı önlemler var.

İşte raporda yer verilen bazı ifadeler:

Uzmanlar çevrim içi alışveriş siteleri de dahil olmak üzere herhangi bir yerden satın alınabilecek bazı (eski) telefonları ve tabletleri seçti. Bu cihazlar üzerinde çalışmalar yapan araştırmacılar, cihazların kötü amaçlı yazılımlar ve diğer tehditler açısından oldukça savunmasız olduğunu belirledi. Bu kapsamda Motorola, Samsung, Sony, LG ve Google markalarına ait cihazları hedef alan araştırmacılar oldukça kritik sonuçlara yol açabilecek bazı güvenlik açıklarını buldular. Son zamanlarda destek dışında kalmış cihazlar önemli sorunlar ile karşı karşıya olmasa da gün geçtikçe saldırıya uğrama riski artıyor. Genel olarak konuşursak, cihazın yaşı arttıkça risk de artıyor.

Başka bir deyişle eğer Android 8 ve öncesinde bir sürümü kullanıyorsanız, muhtemelen düzenli güvenlik güncellemesi almıyorsunuz. İşte akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi güvende tutmak için yapabileceğiniz bazı şeyler:

1- Cihazınızı Mümkün Olduğunca Güncel Tutun

Öncelikle kullandığınız cihazın sahip olabileceği en güncel işletim sistemine ve en güncel güvenlik güncellemesine sahip olduğundan emin olun. Nasıl yapılacağından emin değilseniz ayarlar > cihaz hakkında > yazılım güncellemesi (kullanacağınız rota cihaza bağlı değişiklik gösterebilir) adımlarından elle kontrol edin.

2- Bir Anti-Virüs Yazılımı Edinin

Eğer cihazınızı elinizden geldiğince güncellediyseniz ve hala yeterli seviyede olmadığını düşünüyorsanız, bir sonraki adımınız bir anti-virüs yazılımı indirmek olabilir. Buna ek olarak dolandırıcılık alanlarına karşı koyacak bir reklam engelleyici de işinize yarayabilir.

3- Bilinmeyen Kaynaklara Son Verin

Bu adımların ardından cihazınıza bir şeyler yüklerken güvenilir platformları (mümkünse yalnızca Play Store'u) tercih edin. Buna ek olarak mümkün olduğunca bilinmeyen kaynaklardan yüklemeler yapmayın ve hatta buna bir son verin.

4- Alternatiflere Bakının

Bunların haricinde LineageOS gibi alternatiflere göz atabilirsiniz. Bu, saldırılara uğramayacağınız anlamına gelmese de bir süre daha güvenlik güncellemesi almanız mümkün olduğundan daha rahat bir kullanım imkanı sunar.

5- Yeni Bir Cihaz Alın

Son olarak cihazı kullanmayı bırakabilirsiniz. Bütçenize uygun bir fiyat aralığında güncel işletim sistemi sürümüne sahip bir cihaz edinmeniz daha rahat bir kullanım imkanı sunacaktır. 'A' markası ana güncellemeleri vermek konusunda yavaş davranıyor olsa da banka hesaplarınızın ya da verilerinizi yok etmez. Ayrıca ekstra hız, daha yeni özellikler ve daha güçlü güvenlik yazılımları da cabası olacaktır.

Peki siz eski cihazınızı korumak için hangi yöntemlere başvuruyorsunuz? Kişisel yöntemlerinizi hemen aşağıdan bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.