Eskiden Popüler Olan 5 Site ve Günümüzdeki En Büyük Alternatifleri

İnternet hızla değişiyor. On yıl öncesine baktığınızda şu anda olan şeylerin hiçbirinin o zaman olanlarla uzaktan yakından alakasının olmadığını göreceksiniz. Birkaç yıl öncesine kadar MySpace ve AIM’in yerini Facebook ve WhatsApp’ın alacağını kim bilebilirdi?

O zamanlarda mükemmel bir popülaritede olan siteler şu an yaşamıyor ama harika alternatifleri var. Bu yazı sizi geçmişe götürerek artık yaşamayan, eskiden popüler olan web sitelerini gösterecek. Neden iptal olduklarını öğrenecek, onlara en iyi alternatiflerin neler olabileceğine bakacağız.

1. ChaCha (2006 - 2016)

ChaCha 2006 yılında kuruldu. Bugün nereye gidersek bizimle beraber gelen telefonlara internet teknolojisi sığdırılmadan hemen önce insanlar evde olmadıklarında kendilerine sorulan soruları yanıtlamak için beklemek zorunda kalırdı. Arkadaşlarınızla dışarı çıktığınızda, herhangi bir aktivite yaptığınızda bunları o esnada paylaşamıyordunuz. Hareket hâlindeyken Google’da bir şeyler aratamıyordunuz.

Buna ek olarak, zamanın arama motorları şimdilerde olduğu gibi soruları cevaplamakta çok iyi değildi. Anahtar kelimelerle eşleşen sonuçları görüntülüyordu ama sorulan sorular onları bazen kilitleyebiliyordu.

ChaCha o sıralarda ise çevrimdışı arama motoru olarak hizmet veriyordu. ChaCha, insan destekli bir arama motoruydu. Sorularınızı SMS vasıtası ile bir ekip üyesine gönderiyor ve bu kişinin sorunuzu yanıtlamasını bekliyordunuz. Bilgisayar başında değilken hızlıca bilgi almanın harika bir yolu olarak bilinirdi.

ChaCha, yarı zamanlı çalışanlarına cevap başına bir miktar para ödüyordu. Şirket, Jeff Bezos’un yaptığı bir yatırımla güçlü bir başlangıç yapmıştı ama akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla iyiden iyiye değerini kaybetmeye başladı.

ChaCha Alternatifleri

Google’ın ücretsiz mobil uygulaması, ChaCha’nın yanıtlayabileceği her şeyi yanıtlayabilir. En son güncellemeleri, hava durumunu, arattığınız sonuçlarla en alakalı internet sitelerini sizlerin önüne listeler.

Sorularınızın bir insan tarafından cevaplanmasını tercih ediyorsanız Quora, Reddit ve diğer platformları sizlere önerebiliriz.

2. Grooveshark (2006 - 2015)

İnsanlar internetin başlangıcından itibaren çevrimiçi olarak ücretsiz müzik dinleyebilecekleri bir yer aradılar. Grovoveshark, müzik hayranlarının ücretsiz bir şekilde sevdikleri müzikleri dinleyebilecekleri bir yer inşa etti.

Grooveshark, müzikleri indirmek yerine doğrudan tarayıcı üzerinden dinlediğiniz için diğer korsan servislere göre daha güvenilir bir site olarak benimsendi. O zamanlar Spotify henüz bugünkü gibi popüler değildi. Pandora ise sadece radyo dinlemenize izin veriyordu. Grooveshark ise herhangi bir şarkı aramanıza ya da kendi çalma listenizi oluşturmanıza imkân tanıdı.

Site, başkalarının aradıklarını bulabilmesi için tüm kullanıcılara müzik yükleme izni verdi. Bu nedenle şarkılar zaman zaman kategorilerine uygun olmayabiliyordu.

Grooveshark, kullanıcıların şarkı indirmesine izin vermese bile hâlâ illegal bir hizmetti. Her şeye rağmen uzun bir süre boyunca hizmet veren site, 2015 yılında değişen yasa sonucunda iptal edildi.

GrooveShark Alternatifleri

Grooveshark’ın bugün yerini alan çok fazla hizmet var. Bunlardan en popüler olanı Spotify’dır ve gündelik hayatınızda muhtemelen kullanıyorsunuzdur.

3. Megaupload (2005 - 2012)

Megaupload hem yasal hem de yasadışı içerik yüklemek ve paylaşmak için oldukça popüler bir hizmetti. Hizmet kapatıldığında sunucusunda 25 PB veri barındığı öğrenildi.

2012’nin başlarında hükümet tarafından kapatıldı. Ancak MegaUpload bir yıl sonrasında Mega ismi altında yeniden kuruldu. Bu sürüm, dosyalar yüklemeden önce dosyaları şifreleyen bir sürümdür ve günümüzde hâlâ çalışmaya devam etmektedir.

Megaupload Alternatifleri

Mega, Megaupload’a iyi bir alternatiftir. Mega’nın dışında Dropbox ya da Google Drive gibi herhangi bir bulut depolama sağlayıcısı da tercih edilebilir.

4. Orkut (2004 - 2014)

Orkut, Facebook’un egemenliğinden önce oldukça popüler bir sosyal ağ olarak bilinirdi. Hindistan ve Brezilya’nın en popüler olanıydı ve Google çalışanıyken Orkut Büyükkökten tarafından bağımsız bir proje olarak kurulmuştu.

Orkut, ilk başlarda ağını daha açık bir hâle getirerek blok listenizde olmadığı sürece profilinizin herkes tarafından ziyaret edilmesine izin verdi. Anket oluşturma, video paylaşımı ve paylaşılanları beğenme gibi standart sosyal ağ özelliklerine sahipti.

Orkut, birkaç bölgede oldukça popülerdi fakat tüm dünyanın ilgisini çekemedi. Bu, Google’ın YouTube, Blogger ve diğer hizmetlerinin Orkut’tan daha üstün olduğu anlamına geliyor.

Orkun Alternatifleri

Muhtemelen zaten Orkut’a alternatif bir sitede üyeliğiniz bulunuyor. En iyi sosyal ağ, arkadaşlarınızın büyük bir kısmının bulunduğu sosyal ağdır. Facebook bariz bir seçimdir; Twitter, Instagram ve Snapchat de en az Facebook kadar popülerdir.

5. Heat.net (1997 - 2000)

Heat.net, listedeki diğer sitelere nazaran daha az tanınıyor. Heat.net, çevrimiçi bir oyun platformuydu. Diğer oyuncularla çevrimiçi olarak Quake 2 gibi diğer büyük oyunların yanı sıra birinci ve ikinci parti oyunların keyfini çıkarmanızı sağlıyordu.

Şirket 2000 yılında Heat.net’i kapattı ve yerine Dreamcast için yeni bir çevrimiçi hizmet olan SegaNet’i kullandı ancak Dreamcast yaklaşmakta olan PlayStation 2 popülerliğine yenik düşerek başarısız oldu.

Heat.net Alternatifleri

PC platformu için Heat.net’e en yakın örnek olarak Steam’i öne çıkarabiliriz. Başkaları ile çevrimiçi oyun satın almanıza ve oynamanıza olanak sağlar. Konsol oyuncularına ise PlayStation Plus ya da Xbox Live’a abone olmalarını önerebiliriz.