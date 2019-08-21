Etkileyici Facebook İçerikleri Oluşturmak için Faydalanabileceğiniz Siteler

Kişisel Facebook hesabınızda, şirketinizin Facebook sayfasında veya bir Facebook grubunda paylaşımda bulunurken öncelikli amacınız genellikle etkileşime teşvik edici bir paylaşımda bulunmak olur; ancak Facebook paylaşımında bulunan şahısların genelinin gönderileri, kullanıcılar tarafından çoğunlukla fark edilmiyor ve kısa süre içerisinde yok olup gidiyor.

Bu yüzden sizin ilgi çekici ve çok etkileşim alacak içerikler üretmeye ihtiyacınız var. En çok etkileşim alan paylaşımlar, kullanıcıların akışında öncelikli olarak görünür. Bu yazının sonunda, ilgi çekici bir Facebook içeriği oluşturmak için yararlanabileceğiniz siteleri ve Facebook paylaşımlarına yüksek oranda etkileşim aldıracak temel kuralları öğreneceksiniz.

İlgi Çekici İçerik Oluşturmanın Kuralları

Yayınlanacak ilgi çekici içeriği nasıl bulacağımızı öğrenmeden önce paylaşımlara eğlenceli kişiliği yansıtmanın, görsellerden faydalanmanın, anlaşılır olmanın, paylaşmadan önce düşünmenin, ilgi görmek için altın kurallar olduğunu bilmeniz ve paylaşımlarınızı bu kriterleri baz alarak yapmanız gerekiyor.

İlgi Çekici İçeriği Nasıl Bulabilirim?

Artık ilgi çekici bir Facebook gönderisini oluşturmak için nelerin gerektiğini bildiğinize göre, ilgi çekici içerik üretmek için faydalanabileceğiniz adreslere geçebiliriz.

Hedef kitleniz ile paylaşacağınız görsel odaklı içeriği bulmak, Pinterest’in yeni tasarımından bu yana hiç bu kadar kolay olmamıştı. Arama kutusunda kullanacağınız anahtar kelimelere “Infographic” kelimesini de eklemeniz yeterli olacaktır, bu sizi zengin içeriklerle baş başa bırakacaktır.

Bu konu ile ilişkili bir içerik bulmak için Goodreads öneren çok fazla makale bulamazsınız. Goodreads daha çok sevdiğiniz herhangi bir kitabı hızlı bir şekilde aramaya ve incelemelere göz atmanıza olanak verir. Bu incelemelerden birkaçını okumak, sizi takip eden insanlarla paylaşacak içerik bulmanız için birkaç yeni ve düşündürücü bilgiler verecektir; bunlardan ilham alabilirsiniz.

Hepimiz biliyoruz ki ünlü ve bilge insanlardan alıntılar her zaman dikkat çeker. Size şimdi “Vazgeçmeyin, devam edin!” şeklinde bir şey söyleseydik muhtemelen not almazdınız ama bunu “Muhammed Ali bir keresinde, ‘Vazgeçmeyin. Şimdi acı çekin, hayatınızın geri kalanını şampiyon olarak yaşayın.’ demişti.” şeklinde söyleseydik, ilginizi büyük oranda çekebilirdik.

Bonus: Durmayın, Bir Şeyler Yapın!

İlgi çekici Facebook içeriği oluşturmak için internette arama yapmak yerine hemen şimdi bilgisayarın veya akıllı cihazların başından ayrılıp dışarıya çıkın. Kırsal alana gidebilirsiniz, konferansa katılabilirsiniz, hayran olduğunuz birisiyle kahve içebilirsiniz. Kendinizi meşgul ederek ve aslında “bir şeyler” yaparak paylaşacak içerikler bulabilirsiniz. Fotoğraflar çekin, hikâyeler paylaşın.