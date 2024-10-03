Dijital Tehditlerden Korunun! Ev İnterneti Nasıl Daha Güvenli Hale Getirilir?

Teknoloji hayatımızı büyük oranda kolaylaştırsa da bazı gözle görülmeyen tehditleri de beraberinde getiriyor. Örneğin her cihazımızın bağlı olduğu ev internetimiz yeterince güvenli olmadığı zaman oldukça tehlikeli olabiliyor. Neyse ki ev internetinizin güvenliğini sağlamak ve dijital tehditlere karşı kendinizi korumak imkansız değil. Bu rehberde size evde internet güvenliği sağlama yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Ev İnterneti Nasıl Daha Güvenli Hale Getirilir?

Kendinizin ve tüm ailenizin kullandığı ev internetini daha güvenli hale getirmek oldukça kolay. Aileniz ve kendiniz için evdeki internet güvenliğini sağlamak için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

Kullanılan Ağ Adı ve Parola Düzenli Olarak Değiştirilmeli

Evdeki internet güvenliğinin sağlanabilmesi için ağ adı ve parolası düzenli aralıklarla değiştirilmelidir. Ağ adı, farklı ve özgün şekilde belirlenmelidir. SSID’lerin maksimum 32 karakter uzunluğunda olması gerekiyor. Ayrıca ağ adında şifreye dair ipucu kesinlikle olmamalıdır. Örneğin ağ adınız en sevdiğiniz film LOTR ise şifreniz Gandalf123 olmamalıdır.

WPS Ayarları Kapatılmalı

Evde internet güvenliği sağlama yöntemlerinden birisi de WPS ayarlarının kapatılmasıdır. Bazı modemler, üzerindeki tuşa basıldığında şifresiz modeme bağlanıyor. Özellikle cihazın hızlıca bağlanması için bahsettiğimiz bu durumla çok karşılaşılıyor. Bilgisayar korsanları, çeşitli algoritmalar geliştirerek WPS Pin’i tahmin ederek güvenliği tehlikeye düşürüyor.

Modem Konumuna Dikkat Edilmeli

Evdeki internetin güvenliğinin koruma altına alınması için konuma da dikkat edilmelidir. Evde modem, balkon ve pencere önlerine kesinlikle koyulmamalı. Çünkü modemin sinyali dışarıya aktarıldığı için siber tehditlere yol açar. Bu sebeple modem daha güvenli yere koyulmalıdır.

Modem Yönetim Sayfası Uzaktan Yönetime Kapalı Duruma Getirilmeli

Modem yönlendiricilerde internet ayarları, uzaktan değiştirilmeyi sağlayan özelliklerden oluşuyor. Bahsettiğimiz bu durum hem kullanışlıdır hem de tehlikelidir. Modem yönlendiricilerin uzaktan yönetilmesine gerek yoksa kesinlikle belirtilen bu özellik devre dışı bırakılmalı.

İnternet Ağını Keşfedebilecek Programlar Kaldırılmalı

Evde internet güvenliği sağlamak için internet ağını keşfedebilen programlar kaldırılarak ağ güvenli hale getirilmelidir. Siber casuslar, “Evrensel Tak ve Çalıştır” (UPnP) özelliğinin açık olduğu bağlantılara kolayca erişir. Dolayısıyla bu özellik kaldırılarak ev internetinin güvenliği sağlanır. Evrensel Tak ve Çalıştır sistemiyle çalışan cihazların çoğunluğu maalesef güvensizdir.

Akıllı Cihazlarda Ayrı Ağ Kullanılmalı

Siber casuslar, telefon ve bilgisayarların yanı sıra giyilebilir teknolojik cihazlarla akıllı ev aletlerine kadar da ulaşıyor. Böyle bir tehlikeye maruz kalmamak için akıllı cihazlarda ayrı Wi-Fi ağı kullanılmalıdır.