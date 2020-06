Evde Canım Sıkılıyor Diyenleri Dışarıda Hissettirecek Videolar

Yoğun tempolu veya eğlenceli hayatlarımızı içinde bulunduğumuz koşullardan ötürü bir süreliğine geride bırakarak evlere kapandığımız bugünlerde can sıkıntısının üstesinden gelmek bazılarımız için maalesef ki mümkün olmamaktadır. Siz de evde canım sıkılıyor diyorsanız listemizde yer alan videoları izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Evde Canım Sıkılıyor Diyenlerin İzleyebileceği Videolar

Evde sıkılıyorsunuz ve yapacak bir şeyleriniz yok mu? Evde canı sıkılanlar için liste biçiminde sunduğumuz bu videolar, sizde başka bir ülkede gezinme hissi uyandıracaktır. Peki, evde canı sıkılanların izleyebileceği bu videolar nelerdir? İşte evde canım sıkılıyor diyenlere video önerileri!

1. New York'un Manhattan Bölgesinde Uzun Bir Gezinti

New York'un Manhattan bölgesinde yaklaşık 1 saatlik bir gezinti yapmak için hazır mısınız? Nomadic Ambience kanalının hazırladığı bu 59 dakikalık videoda ortamın sesini çok kaliteli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Yağmurlu havada New York'ta gezinmenin insanların ne tür duygularını tetiklediğini merak ediyorsanız ve New York'ta yağmurlu bir havada yürümenin ne kadar keyifli olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu video size ziyadesiyle yardımcı olacaktır.

2. Meksika'nın Güzelliğini Keşfetme

4K WALK kanalı tarafından hazırlanan bu videoda Meksika'nın güzelliklerine odaklanılıyor. Kalabalık bir yer olduğu aşikâr ancak yaklaşık olarak 21 dakika uzunluğunda olan bu videonun herkes tarafından sonuna kadar izleneceğini tahmin ediyoruz çünkü mükemmel tarihinin de etkilerinden olsa gerek, büyüleyici atmosferini bırakmak kolay değildir.

3. Miami Beach'te Kısa Bir Ferahlama

Evde canım sıkılıyor diyenlere özel olarak hazırladığımız bu listemizin sıradaki videosu yine 4K Walk kanalı tarafından hazırlanan ama bu sefer Miami Beach'te çekilen bir videosu ile devam ediyoruz. Yaz mevsiminin sıcaklığını giderek daha çok hissettiğimiz bugünlerde kısa bir süreliğine de olsa ferahlamak istiyorsanız bu videonun size çok desteği olacaktır.

4. Londra'da 4 Saatlik Bir Gezinti

Bu video listemizde yer alan diğer videoların aksine 4 saat 25 dakika uzunluğa sahiptir. Londra'da bir turist olarak güzel sokaklarında yürümenin tadını çıkarabilir, bu zamana kadar görmediğiniz yerleri görebilirsiniz. Bu videoda Londra'nın sokaklarını, gelensel kırmızı otobüslerini ve güzel yapıtları görmeye hazır olun.

5. İstanbul'un Güzelliklerine Yeniden Kavuşmak

Bu zor günlerde sokağa çıkamamak, bizi İstanbul gibi bazı güzellikleri görmekten mahrum bıraktı. Sultanahmet'te başladığımız bu video, bizi İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken yerlere götürmektedir. Evde olmanıza rağmen İstanbul'un havasını yeniden hissetmek istiyorsanız bu video ihtiyacınızı giderecektir.