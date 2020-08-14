Yeni tip koronavirüse yakalanan herkes hastalığı şiddetli olarak geçirmediği için hastane yerine evde tedavi uygulanıyor. Koronavirüse yakalanan kişi tedavisine evde devam ederken evde yaşayan diğer insanların yeni tip koronavirüse yakalanma ihtimali bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü evde koronavirüs hastası varsa uygulamanız gereken bazı önlemler bulunuyor. Peki, evde koronavirüs hastası varsa hangi önlemler alınmalıdır?

Evde Koronavirüs Hastası Bulunuyorsa Alınması Gereken Önlemler

Ülkemizde günlük vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs vakaları için hastaneye yatış şartları değişmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karara göre kas-eklem ağrıları, karın ağrısı veya ishal, ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, koku veya tat alma bozukluğu olan hastaların bakımları evde yapılacak. Peki, evde koronavirüs vakası varsa hangi önlemler alınmalıdır?

1. Koronavirüs Hastasına Özel Bir Oda Ayırılmalıdır

The Conversation'da bir rapor yayımlandı ve evde COVID-19 vakası varsa alınması gereken önlemler paylaşıldı. Yayımlanan rapora göre böyle bir durumda yapılması gereken en önemli adımlardan bir tanesi koronavirüs hastasının kendisine ait bir odada kalmasını sağlamaktır. Zira yeni tip koronavirüste sosyal mesafenin ayarlanması oldukça önemlidir.

Evinizde koronavirüs hastasına ayıracak boş bir odanız yoksa COVID-19 hastası, evde yaşayan diğer insanlardan mümkün olduğunda uzak mesafede yatmalıdır. Özellikle yaşlı veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin koronavirüs hastası ile arasındaki mesafe olabildiğince fazla olmalıdır.

2. Evinizi Düzenli Olarak Havalandırmalısınız

Evi sürekli havalandırmanız gerekiyor çünkü eve koronavirüs vakası varsa evi havalandırmak oldukça önemlidir. Koronavirüs vakasının yer aldığı evde bulunan herkes maske takmalıdır. Koronavirüs hastası da gün boyu maske takmalıdır. El hijyeni de oldukça önemlidir. Ellerinizi düzgün bir şekilde sık sık yıkamanız gerekiyor.

3. Koronavirüs Hastası Yeterli Miktarda Su İçmelidir

Rapora göre koronavirüs hastasının yüksek ateşi olduğunda dolayı terleyerek sıvı kaybedeceği için yeterli miktarda su içmelidir. Koronavirüs hastası protein, vitamin ve mineral yönünden zengin yiyecekleri tüketmelidir. Koronavirüs vakaları bağışıklık sistemine tepkisi sonucu yorgun hissederler. Bu sebepten dolayı bol miktarda dinlenmeleri önemlidir.

4. Koronavirüs Hastasının Kullandığı Eşyalar Özel Olmalıdır

Yeni tip koronavirüsün diğer insanlara bulaşmaması için hijyen de oldukça önemlidir. Koronavirüs hastasının kullandığı havlular, bardaklar, telefonlar, tabaklar gibi günlük kullanılan eşyalar özel olmalıdır. Yani koronavirüs vakası ile ortak kullanılmamalıdır. Çarşaflar çırpılmadan yatağa serilmelidir. Kullanılan kıyafetler ve çarşaflar doğrudan çamaşır makinesine koyularak yıkanmalıdır.

5. Ev Düzenli Olarak Temizlenmelidir

Yeni tip koronavirüs vakasının bulunduğu ev düzenli olarak temizlenmelidir. Tezgah ve masa gibi yüzeyleri her gün sabunlu sıcak su ve ardından dezenfektan ile temizlemelisiniz. Kapı ve dolap kolları, lamba butonları, tuvaletler, lavabolar ve musluklar gibi sık dokunulan ortak yüzeyleri sık sık temizlemeye özellikle dikkat edin.

Evinizde yeni tip koronavirüse yakalanmış bir kişi varsa yukarıda yer alan adımları uygulamanız oldukça önemlidir. Koronavirüs hastası her zaman hissettiğinden daha kötü hissetmeye başlarsa kesinlikle tıbbi yardım almak için hastaneye gitmelisiniz.