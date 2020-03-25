Evde Sıkılanlara İlaç Gibi Gelecek Web Siteleri

Dünya, Covid-19 virüsünün yayılımını önlemek amacıyla tedbirler almaya devam ediyor. Virüsten korunmak üzere birçok insan kendisini evinde karantinaya alıyor. Karantina altında olan insanlar, evde yapacak bir şeyler bulamadıklarından sık sık sıkıldıklarını dillendiriyorlar.

Evde sıkılmamak için yapabileceklerinizin sınırı yoktur. Spor salonlarında veyahut açık havada yapılan sporlar, evin içerisinde de yapılabilir. Bu tür işleri yapmanıza rağmen hâlâ sıkılıyorsanız belki de evde sıkılan olarak size ilaç gibi gelecek web sitelerini ziyaret ederek can sıkıntısının üstesinden gelebilirsiniz.

1. Bored AF: Fikir Üreticisi

Bored AF, insanların can sıkıntısını yok etmek amacıyla çeşitli önerilerde bulunur. Bunlara en sevilen şarkı ile dans etmek, en sevilen anıları içeren bir karalama yapmak, dondurma yapmak ve benzeri eğlenceli aktiviteler örnek verilebilir. Size önerilen aktiviteden hoşlanmıyorsanız “No” seçeneğine tıklayarak başka bir aktive önerisi daha alabilirsiniz.

Bored AF’de iç mekânda yapılacak aktivite önerileri sayıca bir hayli fazla olsa da ara sıra sadece evin haricinde yapılabilecek aktiviteleri de önerebilir. Bu aktivitelerle karşılaşıldığında “No” seçeneğine tıklayarak yeni bir öneri alabilirsiniz.

2. AirPano: 360° Sanal Yolculuk

Şüphesiz, her insan seyahat yapmak ister. İnternet kullanıcılarının büyük bir bölümü, evde olduğunda bir yerlere seyahat yapmanın mümkün olmadığını düşünür ama sanal yolculuk imkânı veren bu araçla istenilen her yeri görmek mümkündür.

AirPano, belirli bir yerin 360° biçimindeki görüntülerini kullanıcılarla buluşturur. 360° fotoğraflar, farenizi kullanarak etrafı incelemenize imkân verir. AirPano’da istenilen hemen hemen her yere erişebilirsiniz. AirPano’nun arama motoruna görmek istediğiniz yerin ismini yazmanız yeterlidir.

3. Future Me: Gelecekteki Size Mektup Yazın!

Bir işle uğraşılmadığında düşüncelere dalabilirsiniz. Geçmişteki kendinizi suçlayabilirsiniz. Gelecek için kararlar verebilirsiniz. Peki, gelecekteki size mesaj yazmaya ne dersiniz?

Future Me, gelecekteki size bir e-posta yollamanıza yardımcı olur. Future Me’de varsayılan olarak 1 yıl sonrası seçilidir. Gönderim zamanında 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl seçenekleri yer alsa da “Choose Specific Date” seçeneğini tıklayarak e-postanın size gönderilmesini istediğiniz zamanı belirleyebilirsiniz.

E-postanın herkese açık olarak sunulmasını istiyorsanız “Public, but anonymous” seçeneğini işaretleyin, sizin dışınızda kimsenin okumasını istemiyorsanız “Private” seçeneğini işaretleyin. Son olarak, “Your Email” bölümüne kendi e-posta adresinizi yazmayı unutmayın. Future Me, e-postanızı belirtilen tarih geldiğinde bu e-posta adresine gönderir.