Facebook Dolandırıcılıklarının Önüne Nasıl Geçilir?

Büyük bir topluluk, dolandırıcıların gözünde büyük miktarda dolandırılacak insandır. Mark Zuckerberg tarafından 2004 yılında temelleri atılan Facebook’un bugün sosyal medyanın lideri olacağı düşünülemezdi. Sosyal medyanın lideri Facebook’un bu süre zarfındaki gelişimi, internet tarihinin en önemli olaylarından biridir.

Facebook’un oluşturduğu bu büyük topluluk, ne yazık ki dolandırıcıların av alanının genişlemesine neden oldu. Bu yazıda, Facebook dolandırıcılıklarının önüne geçebilmeniz için birkaç öneride bulunacağız.

1. Arkadaş Listesi

Facebook’ta arkadaşınız olmayan biri, Facebook profilinizi ziyaret ederse kimlerle arkadaş olduğunuzu görmemelidir. Arkadaşlarınızı görebilmeleri, arkadaşlarınızın hesaplarını kopyalayabilmelerini ve kopyaladıkları bu hesap sayesinde sizinle iletişim kurabilmelerini sağlar. Arkadaş listenizi “Sadece arkadaşlar” veya “Sadece ben” olarak sınırlandırmalısınız.

2. Küçük Arkadaş Listesi

Facebook ile büyük gizlilik problemleri yaşayacağınız an, her arkadaşlık isteğini kabul ettiğiniz andır. Bunu yaparak envaiçeşit güvenlik problemine yol açarsınız. Bunun çözümü basit. Sadece gerçekten tanıdığınız ve güvendiğiniz kişileri Facebook’ta ekleyin. Bunun dışındaki kişileri eklemenize gerek yok.

3. Yeni Bir Hesaptan Gönderilen Arkadaşlık İsteği

Arkadaşınız size yeni bir hesaptan arkadaşlık isteği gönderirse bu yeni hesabı gözden geçirmelisiniz. Bu, sizinle iletişim kurarak sizden para kazanmak isteyen bir dolandırıcı olabilir. Arkadaşınızın hesabının kopyalanmadığını ve bu kişinin arkadaşınız olduğunu teyit edene kadar bu kişinin sözlerine itimat etmeyin. Kişi gerçekten de arkadaşınız değilse kişiyi şikayet ederek durumu Facebook’a bildirin.

4. Arkadaşlar Tarafından Paylaşılan Güvensiz Bağlantılar

Bu bağlantılar çoğunlukla arkadaşınız tarafından paylaşılmıyor. Arkadaşınız beğeni, yorum ve paylaşım hilelerine başvurmuş ve bunun sonucunda hesabına virüs bulaştırmış olabilir. Bu hilelerin çoğunluğu hesabınızı ele geçirmek ve sitenin reklamını yapmak için öne sürülen hilelerdir.

Bazı hileler beğeni, yorum ve paylaşım hilesini yapmanıza imkan verir ama hesabınıza bir çeşit virüs yerleştirir. Bu virüs hesabınıza bulaşırsa çeşitli gönderilerin yorum bölümünde sizin yapmadığınız yorumları görürsünüz. Bu yorumlar, sitenin reklamını yapan yorumlardır.

Bu hilelerin tehlike seviyesi Facebook için de aynıdır, diğer sosyal ağlar için de aynıdır. Hiçbir platformda hileye başvurmamanızı, sosyal medyada gerçek insanlarla yükselmenizi öneriyoruz. Virüslü, bot hesaplardan gelen yorumlar, beğeniler ve yapılan paylaşımlar size hiçbir katkıda bulunmayacaktır.

5. Arkadaşınızdan Gelen Mesajlar

Bir dakika, o gerçekten arkadaşınız mı yoksa hesabın kontrolünü ele almış bir dolandırıcı mı? Size ısrarla bağlantıya tıklamanızı söylüyor. Arkadaşınız normalde bu kadar ısrarcı mıdır? Belki de o arkadaşınız değildir. Bağlantılar arkadaşlarınız tarafından gelse bile tıklamadan evvel iki ya da üç kez düşünmeniz gerekir.