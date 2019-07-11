Facebook Etkileşimlerinizi Artıracak 5 İpucu

Bunu okumaya başladığınıza göre, Facebook paylaşımlarınızın yeterli etkileşimi almaması nedeniyle büyük hüsrana uğramışsınız ve paylaşımlarınıza olan etkileşimi artıracak birkaç ipucu bulmak istiyorsunuz.

Bu yazıda, Facebook etkileşimlerinizi artıracak 5 büyük ipucunu listeleyeceğiz. Bu ipuçlarının kesinkes işe yarayacağını düşünmemeniz gerektiğini de belirtelim. Bazen bu ipuçlarının size hiçbir yardımı dokunmayabilir. Size en çok yardımı dokunacak olan paylaşımlarınızın kendisidir. Bu ipuçları, içerikleriniz kaliteli ise etkileşiminizi artırır.

En Çok Etkileşim Alınan Zamanlar

Facebook’ta saniyede onlarca paylaşım yapılıyor. Sizi takip eden kullanıcıların arkadaşlarının, takip ettiği sayfaların, üyesi olduğu grupların sayısının büyük çoklukta olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda sizin paylaşımlarınızın etkileşim alabilmesinin ne kadar zor olabileceğini tahmin edebiliriz.

Paylaşımlarınızın en çok etkileşim aldığı zamanları belirlemeli, paylaşımlarınızı bu zaman diliminde yapmalısınız çünkü çok fazla gönderi, sizin gönderilerinizin görünme olasılığını azaltır.

Daha Az Gönderi

Daha az gönderi paylaşarak sizi takip eden kullanıcılara hem daha iyi içerik sunarsınız hem de paylaşımlarınız onlara daha değerli gelir ve daha çok etkileşim alırsınız. Facebook algoritması, bu nedenden ötürü paylaşımlarınızın daha çok insana göstermeye değer olduğunu düşünüyor.

Olumlu Sözler

Facebook, kullanıcılarına genel olarak olumlu içerikler sunmak ister. Paylaşımlara olan etkileşimi artırmak için etkili, insanlar arasında çokça kullanılan, sevilen ya da sevilebilecek kelimelere cümlelerinizde yer vermeniz gerekir.

Paylaşımınızın yeteri kadar olumlu, iyi ve kaliteli olduğundan emin olmak için Facebook paylaşımınızı yapmadan önce paylaşımınızın biraz üzerinde durmanızı öneriyoruz.

Görsellik

Her şeyin görsel pazarlama ile ilgili olduğunu biliriz. Paylaşımlarınızda fotoğraflar ve videolar kullanmaktan çekinmeniz gerekmiyor. İnternet kullanıcıları görsel içeriklere öncelikli davranır. Sadece bir metin paylaşmanız, kullanıcılardan yeteri etkileşimi almak için yeterli olmayabilir.

Öte yandan, paylaşımlarınız ile görsellerin uyumlu olduğundan da emin olmalısınız. Aralarında hiçbir ilişki olmayan görsel ve yazılar, hiçbir anlam içermediği gibi hiçbir şekilde etkileşim de almayacaktır.

Diğer Sayfalardan Bahsetme

Bir üründen, bir kişiden ya da bir kaynaktan bahsediyorsanız, bunu gönderide belirtmek için “@” sembolünü kullanın. Facebook, ilgili sayfalardan bahsetmenize imkan verecektir. Bu, paylaşımlarınızı diğer Facebook sayfalarına bağlar. Bunu yapınca paylaşımlarınıza olan etkileşimin artacağını gözlemleyeceksiniz.