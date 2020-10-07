Facebook Fotoğraf Boyutları Nelerdir? (2020) - Günümüzde halen en popüler sosyal medya platformu olma unvanını koruyan Facebook, dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Eğer marka hesabı ya da kişisel hesabınız için estetik bir görünüm yaratmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte en güncel Facebook Görsel Boyutları listesi!

Az önce de bahsettiğimiz gibi Facebook hala en popüler sosyal medya platformu olarak öne çıkıyor ve görünüşe göre bu unvanını önümüzdeki uzun yıllar boyunca da korumaya devam edecek. Kurulduğu günden bu yana pek çok tasarım değişikliğine giden sosyal medya devi, en son mobil odaklı bir tasarım ile karşımıza çıkmıştı.

Peki yönettiğiniz sayfalarda, gruplarda ya da sadece kişisel profilinizde yaptığınız paylaşımlarda uygulamanız gereken görsel boyutları neler? Bu yazımızda platformda uygulanan en güncel görsel boyutlarını sizler için derleyerek bir araya getirdik. İşte o liste!

Facebook Fotoğraf Boyutları - 2020

İşte 2020 yılının güncel Facebook Görsel Boyutları:

Profil Fotoğrafı Boyutu: 180 x 180

Kullandığınız profil fotoğrafı direkt olarak sizi anlatır ve bu görselin kare boyutlarda olması gerekiyor. Tam da bu noktada önerilen profil fotoğrafı boyutu 180 x 180 olarak açıklanıyor. Bu görsel sayfalarda 160 x 160 olarak görüntülenecek ve yorumlarda ise 32 x 32 olarak görüntülenecek.

Kapak Fotoğrafı Boyutu: 820 x 462

Özellikle Facebook'ta popüler olan kapak fotoğrafı için önerilen boyutlar ise 820 x 462 olarak açıklanmış durumda. Eğer tasarladığınız kapak fotoğrafının her detayı ile görünür olmasını istiyorsanız bu ölçüler dahilinde hareket etmeniz faydalı olacaktır.

Gönderi Boyutu: 1200 x 630

Tabii bu noktada merak edilen detaylardan birisi de paylaşılan gönderilerdeki fotoğraf boyutları. 2020 yılı itibarıyla kullanmanız gereken gönderi boyutu 1200 x 630 olarak belirlenmiş durumda. Yine gönderilerin görünür olmasını istiyorsanız bu ölçülere uyum sağlayın.

Hikaye Boyutu: 1080 x 1920

Snapchat'in ardından Instagram ve onun da ardından Facebook. Şöyle ki hikayeler artık hayatımızın bir parçası haline geldi ve bu özelliği Facebook'ta da kullanabilmek istiyorsanız 1080 x 1920 boyutlarında bir tasarım hazırlayarak işe başlamalısınız.

Video Boyutu: 1280 x 720

Son olarak da videoya yer verelim. Eğer kişisel hesabınızı ya da marka hesaplarını videolarla süslemek istiyorsanız 1280 x 720 piksel boyutlarında bir video kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde videolarınızın ana ekranda daha görünür olmasını sağlamanız mümkün olacaktır.

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