Facebook Hikayeler özelliği, tıpkı Instagram ve Snapchat’te olduğu gibi yüklediğiniz video ve fotoğrafların 24 saatte kaybolduğu bir özellik. Facebook hikayenizde sık sık gönderi paylaşıyorsanız, bunların bir kopyasının kaydedildiğini de bilmeniz gerekiyor. Biz de bu rehberde Facebook Hikaye arşivi nasıl kapatılır? Sizlere anlattık.

Fotoğraf ve videolarınızın 24 saat sonra kaybolacağını düşünerek paylaştığınız içerikler, Hikaye Arşivin bölümünde kopya olarak saklanıyor. Fotoğraf ve videolarınızı saklamak istemiyorsanız, bu özelliği kapatarak sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Facebook Hikaye Arşivi Nasıl Kapatılır?

Facebook uygulamasını açtıktan sonra ekranın üstünde Hikayeler bölümünü görebilirsiniz. Hikayeler bölümünün sağ üst bölümünde Arşivin butonuna tıkladığınızda, daha önce paylaştığınız içerikleri görebiliyorsunuz.

Hikaye Arşivin bölümüne girdiğinizde ekranın sağ üst bölümündeki dişli çark simgesine tıklayarak Ayarlar bölümünü açıyoruz.

Bu bölümde Arşive Kaydet seçeneğini kapalı konuma getirdiğinizde artık hikayelerinizin bir kopyası saklanmayacaktır.