Facebook Messenger'a Dünya Kupası Güncellemesi Geldi

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından Facebook Messenger, Dünya Kupası güncellemesi alıyor. Yapılan açıklamayla birlikte Messenger'a özel olarak hazırlanan Dünya Kupası filtreleriyle desteklediğiniz takımın renklerine bürünebileceğiniz söylendi.

14 Haziran tarihinde Rusya ve Suudi Arabistan arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak olan 2018 Dünya Kupası için heyecan her geçen gün biraz daha artarken, video oyunlarından sosyal medya platformlarına kadar birçok farklı mecra Dünya Kupası’na özel etkinliklerini duyurmaya başladılar. Kupa için özel güncelleme yayınlayanlar arasına katılan son isim ise Facebook Messenger oldu. En çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook’un mesajlaşma servisi olan Messenger için yayınlanan güncellemeyle birlikte kullanıcıların çeşitli filtreler yardımıyla milli takımlarını destekleyebilecekleri duyuruldu.

Messenger üzerinden göndermek istediğiniz fotoğraflar başta olmak üzere videolar ve görüntülü sohbet sırasında bu filtrelerin kullanılabileceğini söyleyen Facebook, kupaya katılan bütün takımlar için ayrı ayrı çalışma yaptıklarını belirtti. Gelen filtrelerin kullanılması durumunda kullanıcıların destekledikleri ülkenin peruğunu ansızın kafalarında görecekleri ya da yüzlerini o ülkenin bayrağının renklerine boyayabilecekleri belirtildi.

Filtrelerin yanı sıra Messenger’ın oyun sekmesine Golden Boot adı verilen bir oyun eklendiğini de dile getiren Facebook, Messenger kullanıcılarının bu oyun sayesinde serbest vuruş yeteneklerini sergileyebileceklerinin altını çizdi.