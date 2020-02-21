Facebook Reklamları Hangi Durumlarda Onaylanmaz?

Belirli bir bütçesi olan bütün Facebook kullanıcıları, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan bu platforma reklam verebilir ancak Facebook’un sıkı bir reklam politikası vardır. Facebook’a verilen reklam önce kontrol edilir. Reklamlar Facebook’un reklam politikasına aykırı değilse reklam onaylanır ama Facebook’un reklam politikasına aykırıysa reklam onaylanmaz.

Facebook Reklamlarının Reddedilmesinin Nedenleri

Facebook’un reklamlarınızı kabul etmemesinin en büyük nedenleri şunlardır:

Reklamda yasaklı olan şeylere yer veriyor olmak.

Reklam vermek için belirtilen şartlara uymuyor olmak.

Topluluk standartlarına uymuyor olmak.

İnternet sitesi ile ilgili bir hata yapıyor olmak.

Reklamlarınızın kabul edilmemesinin nedenini belirlemek istiyorsanız bunları ayrıntılı olarak kontrol etmeniz önemlidir.

Reklamda Yasaklı Olan Şeylere Yer Vermek

Facebook’un reklam politikaları, reklamınızda neye yer vermemeniz gerektiği konusunda son derece açıktır. Örneğin, cinsellik ve madde kullanımı benzeri toplum ahlâkına aykırı ve insanları özendirme amacı içeren kötü alışkanlıklara reklamda yer vermek yasaktır.

Facebook’ta asla tanıtamayacağınız ürünler ve hizmetlerden bazılarını hemen altta bulabilirsiniz.

Facebook’ta insanlara zarar vermek amacı ile silah benzeri ürünlerin satılması yasaktır. Bununla birlikte, ürün satılmadıkça silahlarla ilişkili web sitelerinin reklamı yapılabilir.

yasaktır. Bununla birlikte, ürün satılmadıkça silahlarla ilişkili web sitelerinin reklamı yapılabilir. Güvenli olmayan ürünlerin satılması yasaktır. Anabolik steroidler, kitosan bunlara örnek olarak verilebilir ama elbette ki bunlarla sınırlı değildir. Ürünlerin güvenli olup olmadığını Facebook belirler.

yasaktır. Anabolik steroidler, kitosan bunlara örnek olarak verilebilir ama elbette ki bunlarla sınırlı değildir. Ürünlerin güvenli olup olmadığını Facebook belirler. Facebook reklamlarında yetişkinlere yönelik arkadaşlık hizmetlerine, cinsellik odaklı dergilere ve benzeri yetişkinlere yönelik hizmetlere ya da ürünlere yer verilemez.

Facebook’ta reklam verirken gözetim ekipmanlarını tanıtmak yasaktır. Amacı başkalarını gözetlemek olan bütün ürünlerin tanıtımı yasaktır.

yasaktır. Amacı yasaktır. Facebook’ta tütün veya tütün ile ilgili ürünleri tanıtamazsınız. Sigara, puro, elektronik sigara, nargile ve benzeri ürünleri Facebook’ta tanıtmak yasaktır. Sigara karşıtı bir reklam kampanyası oluşturulabilir.

Facebook’ta sahte belgelerin reklamını yapmak mümkün değildir. Sahte pasaportlar gibi sahte belge hizmetlerini tanıtmak kesinlikle yasaktır.

mümkün değildir. Sahte pasaportlar gibi sahte belge hizmetlerini tanıtmak kesinlikle yasaktır. Kötü amaçlı yazılım içeren internet sitelerine bağlantı veremezsiniz.

Reklam Vermek İçin Belirtilen Şartlara Uymamak

Facebook’un bazı ürün ve hizmetlere yönelik şartları vardır. Bu tür ürün ve hizmetlerden birkaçına alt bölümde yer verdik.

Alkol tanıtımında hedef kitlesi bulunulan ülkenin yasalarına yönelik seçilmelidir. Bununla birlikte, bulunulan ülkede alkol yasa dışı ise reklamınız onaylanmaz.

Arkadaşlık hizmetinizin reklamını yapıyorsanız ilişki durumu “ilişkisi yok” olarak seçili olanları ve ilişki durumunu belirtmeyen kullanıcıları hedef alabilirsiniz. Ek olarak, sadece 18 yaşının üstündeki kullanıcıları hedefleyebilirsiniz.

olarak seçili olanları ve ilişki durumunu belirtmeyen kullanıcıları hedef alabilirsiniz. Ek olarak, sadece 18 yaşının üstündeki kullanıcıları hedefleyebilirsiniz. Facebook ekibi yukarıda da bahsettiğimiz “güvenli olmayan ürünler” bölümündeki ürünlere benzer bir ürün tanıtımını onaylasa bile sadece 18 yaşının üstündeki kullanıcıları hedef alabilirsiniz.

Topluluk Standartlarına Uymamak

Facebook reklam vermeden önce Facebook’un topluluk standartlarını okumanızı ister. Bu topluluk standartlarını okumadan reklam verilir ise reklamınızın onaylanmaması olasıdır.

İnternet Sitesi İle İlgili Bir Hata Yapmak

Reklamda yönlendirilen internet sitesi Facebook için çok önemlidir. Tanıtılan ürün ve hizmetler, reklama tıklayanların yönlendirildiği sayfada yer almalıdır, aldatıcı içerik barındırılmamalıdır ve bu internet sitesinde yukarıdaki yasaklı ürün ve hizmetlere yer verilmemelidir.