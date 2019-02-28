Facebook’ta Birini Etiketlemenin 3 Yolu

Etiketleme; fotoğraf paylaşımlarında ikinci ve üçüncü şahısları belirtme, birinden bahsetme gibi birçok amaçla kullanılabilir. Facebook’ta arkadaşlarınızdan birini paylaşımınızda nasıl etiketleyeceğinizi bilmiyorsanız, bu üç basit yolu deneyebilirsiniz.

Başlamadan önce, etiketlemek istediğiniz kişinin gizlilik ayarlarında gittiği değişikliğin, kişiyi etiketlemenize engel olabileceğini unutmamalısınız.

1. Durum Paylaşımlarında Etiketleme

Hangi konudan bahsediyor olursanız olun, bahsetmenize gerek dahi yok, birini etiketlemek için yapmanız gereken tek şey @ sembolünü kullanarak etiketlemek istediğiniz kişinin ismini yazmanız. Üstelik kişinin ismini tamamen yazmanıza da gerek yok. Facebook, siz yazmaya devam ettikçe küçük bir pencere içinde etiket önerileri sıralar. Bu önerilerden herhangi birine tıkladığınızda durumunuzda kişinin isminin mavi bir tonda vurgulandığını göreceksiniz.

2. “Kiminle Birlikteydin?” Özelliği

Facebook, “Kiminle Birlikteydin?” özelliğinin yanı sıra durumunuza anketler, ruh halleri ve daha birçok ögeyi eklemenizi sağlar. Kiminle olduğunuzu belirtmek için durumun aşağısında yer alan “Arkadaşlarını Etiketle” seçeneğine tıklayın, durumunuzun altında yeni bir kutu daha göreceksiniz, bu kutuya etiketlemek istediğiniz kişinin ismini giriniz.

3. “Fotoğraftakiler Kim?” Özelliği

Arkadaşınızla, ailenizden biriyle çekilen çok güzel fotoğraflarınız var ancak onları nasıl etiketleyeceğinizi bilmiyor musunuz? Facebook’un otomatik yüz algılama özelliği sayesinde bunu çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Facebook, algıladığı yüzleri bir kare içinde gösterir. Bu karenin hemen altında isim girmeniz için bir kutu yer alır. Bu kutuya etiketlemek istediğiniz kişinin adını giriniz.

Eğer kutu yoksa fotoğrafın sağ alt köşesinden etiketleme seçeneğine tıklayın. Etiketlemek istediğiniz kısmı seçince etiketlemek istediğiniz kişinin ismini giriniz.