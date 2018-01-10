Facebook'ta Fotoğraf Etiketleme Önerileri Nasıl Kapatılır

Günümüzün en yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformu olan Facebook milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor ve her gün bu platform üzerinde binlerce fotoğraf paylaşılıyor ve daha fazla sayıda fotoğraf etiketleme işlemi gerçekleşiyor.

Birçoğumuzun Facebook arkadaş listesi belki de gerçek hayattaki arkadaşlarımızdan daha fazla insan barındırıyor. Bu durum sosyalleşmek açısından güzel olsa da beraberinde birçok farklı problem getirmekte.

Facebook'taki fotoğraf yükleme sistemi içerisinde ilginç bir algoritma da barındırmakta. Bu yüz tanıma algoritması Facebook'a herhangi bir fotoğraf yüklediğinizde fotoğrafta yer alan kişilerin otomatik olarak algılanmasını sağlıyor. Kimi zaman bu sistem pratik olabiliyor ve katıldığınız bir etkinlikten sonra arkadaş listenizdeki kişileri teker teker bularak etiketleme derdinden kurtulabiliyorsunuz. Fakat bazen de etiketlenmek istemediğiniz bir fotoğrafta kendinizi etiketlenmiş olarak bulabiliyorsunuz.

Facebook'ta fotoğraflarda etiketlenmeyi temelli kapatamasanız da, Facebook'un yüz tanıma algoritması ile yüzünüzün algılanmasını ve sizin için otomatik etiketleme önerileri sunulmasını engelleyebilirsiniz. Bu yazımızda da Facebook etiketleme önerileri nasıl kapatılır resimli olarak anlatacağız.

İlk olarak internet tarayıcınız üzerinden Facebook hesabınıza giriş yapın ve Facebook anasayfasının sağ üst köşesindeki oka tıklayarak menüyü açın ve ayarlara gidin:

Ayarlar penceresi açıldıktan sonra sol taraftan "Zaman Tüneli ve Etiketleme Ayarları" başlığına tıklayın:

Bu başlığa tıkladıktan sonra açılan seçeneklerden "Sana benzeyen fotoğraflar yüklendiğinde, kimlere seni etiketlemesi önerilsin?" bölümüne gidin ve menüyü açarak "Arkadaşlar" yerine "Hiç kimse" seçeneğini seçin:

Bu sayede, fotoğraflarda yüzünüzün otomatik tanımlanmasını ve etiketleme önerileri sunulmasını engelleyebilirsiniz. Umarız rehberimiz işinize yaramıştır.