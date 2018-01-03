Facebook'ta İstenmeyen Paylaşımlar Nasıl Engellenir

Facebook, günümüzde hemen hemen herkesin kullandığı bir sosyal medya platformu. Aile üyelerinizden tutun iş arkadaşlarınıza, eski okul arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza Facebook üzerinden ulaşabiliyor ya da Facebook aracılığıyla yeni insanlarla tanışabiliyorsunuz.

Facebook'un geniş kullanıcı tabanı zengin arkadaş listelerine sahip olmamıza yol açıyor. Bu durum her ne kadar kulağa hoş gelse de beraberinde belli problemleri de getirmekte. Farklı insanlar, farklı görüşler ve farklı hayatlar görmek istemeyebileceğiniz paylaşımların haber akışınıza düşmesi demek. Belli bir politik görüşe yer veren paylaşımlar, şiddeti/vahşeti kınamak adına yapılan paylaşımlar (bu paylaşımlar temelde kınama amacı gütse de bu vahşet görüntülerinin yayılmasına sebep oluyor), sürekli evcil hayvanların fotoğraflarının paylaşılması, bebek veya çocuk fotoğraflarının paylaşılması hoşunuza gitmeyebilir.

Her gün bu paylaşımları görmek moralinizi bozabilir ve keyfinizi kaçırabilir. Bir yandan da arkadaşlarınızı veya aile üyelerinizi Facebook üzerinden engelleyerek onları üzmek istemeyebilirsiniz. Yani ince bir denge yakalayarak hem haber akışınızı filtrelemeniz, hem de istenmeyen paylaşım yapan arkadaşlarınız ve aile üyelerinizle bağınızı koparmamanız gerekiyor. İşte bu yazımızda Facebook'ta istenmeyen paylaşımları engelleme işini nasıl yapabileceğinizi anlatacağız.

Anlatacağımız yöntem çok da karışık değil. Bu iş için ilk olarak internet tarayıcınız üzerinden Facebook hesabınıza giriş yapın. Sonrasında ise yapmanız gereken şey, sayfanın üst bölümündeki arama bölümüne, paylaşımlarını görmek istemediğiniz kişinin adını yazmak ve profil sayfasını ziyaret etmek:

Profil sayfası açılınca sağ bölümdeki "Takiptesin" bölümünün üzerine fare imlecinizi getirin ve açılan menüde "(Arkadaşınızın İsmi)'ni Takibi Bırak" seçeneğini seçin:

Bu işlemi yaptıktan sonra paylaşımlarını görmek istemediğiniz arkadaşınızın/aile üyenizin gönderileri haber akışınıza düşmeyecek. Dilediğiniz zaman arkadaşınızın profilini ziyaret ederek neler paylaştığını görebilirsiniz. Ayrıca arkadşanızı engellemediğiniz için mesajlaşmaya, fotoğraflarınıza yorum yapmaya da devam edebilirsiniz.

Eğer kendi hesabınızda, bilginiz dışında yapılan istenmeyen/uygunsuz paylaşımları engellemek istiyorsanız aşağıdaki yazımız işinize yarayacaktır: