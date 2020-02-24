Facebook’taki İşletme Sayfalarını Öne Çıkaracak İpuçları

İşletmenizi hayalinizdeki sonuçlara ulaştırmak, potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek, büyük kitlelere seslenmek istiyorsanız Facebook’ta bir işletme sayfanızın olması çok önemlidir. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, işletme sahiplerine kaçırılmaması gereken büyük fırsatlar sunuyor.

Facebook’un işletme sahiplerine sunduğu mükemmel fırsatları kaçırmamak için dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook’ta işletmeniz için hemen bir sayfa oluşturmalı ve alt bölümde yer alan ipuçlarını inceleyerek Facebook’ta oluşturduğunuz sayfanızı müşteriler için düzenlemelisiniz.

Facebook’taki işletme sayfalarının bilgilendirici, çok iyi bir şekilde tasarlanmış ve iyi bir şekilde tanıtılmış olması çok mühimdir. Facebook, sayfanızı tam olarak nasıl kullanacağınızı bilmeniz de size büyük avantajlar sağlar. Bütün bunlar, Facebook’ta oluşturduğunuz işletme sayfasının rekabet ortamından sıyrılmasına yardımcı olacak bazı stratejilerdir.

Bu yazıda ise Facebook’taki işletme sayfalarını öne çıkaracak ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. İşte, Facebook’taki işletme sayfalarını öne çıkaracak ipuçları!

1. Profil Fotoğrafını Dikkatlice Tasarlayın

Profil fotoğrafları birçok potansiyel müşterinin ilk izlenimlerini olumlu olarak etkilemenin iyi bir yoludur. İyi bir şekilde tasarlanan, kaliteli ve benzersiz bir profil fotoğrafına sahip olmanız bu nedenden ötürü oldukça önemlidir.

Şirketinizin bir logosu var ise profil fotoğrafınızda da bunu kullanmanız gerekir. İşletme adınızın logonuzda okunabildiğinden ve müşterilerin başka bir şeyle karıştırmayacağından emin olun. Renkleri doğru bir şekilde kullanmak da oldukça önemlidir. Logo hazırlama konusunda bilginiz ve grafik tasarımcınız yoksa, bir grafik tasarımcı almayı düşünebilirsiniz. Logo tasarlamak için ücretsiz araçları da kullanabilirsiniz ama potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek, profesyonel bir imaj çizmek için logonuzun kaliteli olması çok mühimdir.

2. Harika Bir Açıklama Oluşturun

İyi bir açıklama oluşturmak tahmin edeceğinizden çok daha zor olabilir. Sayfanızın açıklamasını acele etmeden oluşturun. Acele ederek yazılan yazılar özensizdir. Açıklamanıza özen göstermelisiniz çünkü herhangi bir özen göstermeksizin yazılan bir açıklama çeşitli hatalar içerebilir.

Açıklamanızı mümkün olduğunca kısa tutun. İlk olarak, açıklamanızda ele almak istediğiniz noktaları yazın ve bu noktaları mümkün olduğunca açık bir şekilde nasıl yazabileceğinize dair düşünün. Sayfanızın açıklamasının arama sonuçlarında göründüğünü aklınızda bulundurmanız da oldukça önemlidir.

3. Sayfanızda Düzenli Olarak Gönderi Paylaşın

Facebook sayfanızda düzenli olarak gönderi paylaşmazsanız dikkat çekme konusunda sorun yaşama ihtimaliniz yüksektir. İşletme sayfasında düzenli olarak gönderi paylaşmak için içerik planlamasının yapılması öneriliyor.

Fotoğraflar ve videolar, Facebook kullanıcılarının dikkatini çekmek için kullanılabilecek etkili bir araçtır. Sayfanızda “spam” hissi uyandıracak paylaşımlar yapmaktan da kaçının. Facebook sayfasını sadece tanıtım yapmak için kullanmamak lazım çünkü insanlar bu yöntemi izleyen sayfalardan uzak durur.

4. Sayfanızı Doğrulatın

Facebook’ta daha önce bir işletme ismini ararken tam olarak açıklayamadığınız bir nedenden dolayı bir sayfaya çekildiğiniz oldu mu? Bunun en büyük nedeni, sayfanın mavi tikli yani doğrulanmış olmasıdır.

Sayfa doğrulaması, arama sonuçlarında öne çıkmanıza ve kullanıcıların dikkatini çekmenize çok yardımcı olur. Facebook, bütün işletme sayfalarını doğrulamaz. Facebook’un doğrulama için belirttiği bütün şartlara uyduğunuzdan emin olun. Sayfanızın doğrulanması biraz zaman alabilir, bu yüzden sabırlı olun. Sayfanızı ise mümkün olduğunca popüler bir hâle getirmeye çalışın.