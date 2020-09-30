Fall Guys Benzeri Oyunlar (iOS ve Android)

Fall Guys çıkışının üstünden henüz 1 ay geçmesine rağmen Steam'de indirme rekoru kıran bir video oyunudur. Satış miktarı ile dudak uçuklatan Fall Guys, PC platformunda her ne kadar büyük bir başarının imza atmış olsa da iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarda henüz oynanılmıyor. Oyun şu anda yalnızca PC ve PS4'te mevcut olduğu için iOS ve Android kullanıcıları oyunu akıllı telefonlarında oynayamıyor. Geçtiğimiz haftalarda oyunun mobil platformlara gelecek yılın içinde geleceği iddia edilmişti ama oyun geliştiricisi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Oyunu mobil platformlara çıkışını beklemek istemiyorsanız Fall Guys benzeri oyunlar için hazırladığımız listedeki oyunlara göz atabilirsiniz.

Android ve iOS'ta Oynanabilen Fall Guys Benzeri Oyunlar

Bu listedeki video oyunlarından bazıları her iki işletim sisteminde de yer alırken bazıları sadece iOS veya Android'de bulunmaktadır. Oyunu hangi işletim sistemlerinde oynayabileceğinizi isminin yanında yer verdiğimiz işletim sistemine bakarak öğrenebilirsiniz. İşte Android ve iOS'ta oynayabileceğiniz Fall Guys benzeri oyunlar!

1. Human: Fall Flat (iOS ve Android)

2016 yılında Microsoft Windows, Linux ve MacOS; 2017 yılında PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için piyasaya sürülen Human: Fall Flat listemizin birinci ismi olmasının yanı sıra Fall Guys ile benzer fizik yapısına sahip olan bir video oyunudur. iOS ve Android'de kolaylıkla satın alabileceğiniz video oyununda Fall Guys'ta olduğu gibi düşmanlarınıza karşı mücadele verebilir, bir yerlere tırmanabilir, cisimleri tutabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Sevimli karakterlerin yer aldığı Fall Guys'tan tek farkı ilerlemek için önünüze gelen zorlu bulmacaları çözmeye ihtiyacınızın olmasıdır.

2. Fall Dudes 3D (Android)

Fall Dudes 3D, Fall Guys gibi oyunlar aramakta olan oyuncuların büyük bir zevkle oynayabileceği başka bir video oyunudur. Bu video oyununda Fall Guys'ın 60 oyunculu battle royale oynanışından farklı olarak 39 rakibiniz bulunuyor. Oyunu kazanmak için yapılması gereken önünüze gelen engelleri aşarak ilerlemektir.

Oyunda kapıları kırmak, engelleri aşmak için farklı yöntemler denemek gerekiyor. Oyunun tıpkı Fall Guys gibi kaotik bir yapısı var ve bu da Fall Guys alternatifleri söz konusu olduğunda akıllara hemen bu video oyununun gelmesini sağlıyor.

3. Run Sackboy! Run! (iOS ve Android)

"Run Sackboy! Run!" isimli bu oyun oynarken çok keyif alacağınız başka bir video oyunudur. İlk olarak PlayStation'a çıkışını gerçekleştiren oyun diğerlerinden farklı olarak çok oyunculu bir oyun değildir. Önünüze gelen engelleri aştığınız ve jetonları toplayarak karakterinizi güçlendirdiğiniz bu oyunu çok oyunculu bir oyun modu olmamasına rağmen seveceğinizden yana hiçbir şüphemiz yok çünkü oyunun inanılmaz bir sürükleyici yapısı var. Oyuna bir kere başlandığında ekranın başından uzun bir süre ayrılmak mümkün olmuyor.

4. Knockout Race (iOS ve Android)

Knockout Race, isminden de tahmin edebileceğiniz üzere yere düşmeden bitiş çizgisine ulaşmanızın gerektiği heyecan verici bir video oyunudur. Fall Guys'ın 60 oyunculu battle royale oyununa benzer şekilde 50 oyuncu ile oynanıyor. Yarışma boyunca ne kadar çok ilerlerseniz yarışmanın zorluk seviyesi de bir o kadar artış gösteriyor.

5. Gang Fight - Fun Beasts Party (iOS)

Gang Fight - Fun Beasts Party, Fall Guys alternatifi arayanların seveceği başka bir oyundur ve sadece iOS kullanıcıları tarafından oynanabilmektedir. Fall Guys'a nispeten daha düşük bir grafiklere sahiptir ama oyun yapısı açısından Fall Guys ile kıyaslanabilecek bir video oyunudur. Oyun, Fall Guys'a benzer şekilde 8 oyuncu ile oynanıyor ve oyunu hayatta kalan son kişi kazanıyor.