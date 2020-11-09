Veri Hırsızlığını Önleyen Faraday Çantası Nedir? Nasıl Çalışır?

Faraday Çantası Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Çalışır? - Günümüzde veri gizliliği en önemli detaylardan birisidir. Öte taraftan kablosuz teknolojiler ile birlikte uzak ağlara ve uzak sunuculara hiç olmadığı kadar yakından bağlı durumdayız. Peki bu gibi durumlarda güvenliğinizi nasıl sağlayabilirsiniz?

Faraday Çantası Nedir?

Faraday Kafesi'nin mucidinin adını taşıyan Faraday Çantası ile akıllı telefon, araba anahtarı, dizüstü bilgisayar ya da benzeri elektronik cihazlara gönderilen ve alınan RF Sinyalleri engellenebiliyor. Bu sayede kullanıcıların çantaya yerleştirdikleri elektronik ürünlerle uzaktan bağlantı kurmak imkansız hale geliyor.

Faraday Çantası Nasıl Çalışır?

Örnek olarak akıllı telefonları seçersek, bu cihazlar kablosuz sinyaller aracılığı ile telefon ağlarına bağlanır. Buna ek olarak Bluetooth ve Wi-Fi gibi ağlarla da kablosuz bağlantı kurabilirler. Faraday Çantası, Faraday Kafesi'ne benzer şekilde çalışır ve çantadaki malzeme yapısı sayesinde içten dışa ve dıştan içe sinyal aktarımını imkansız hale getirir.

Özellikle davalarda delil olarak kullanılacak verilerde elektronik cihazlar Faraday Çantası olarak adlandırılan bu araçlarda saklanır. Bu sayede uzaktan cihaza müdahale edilmesinin önüne geçilmiş olur ve delillerin güvenliği sağlanmış olur.

Faraday Çantası Hangi Malzemeden Yapılıyor?

Bu çantalar çok çeşitli malzeme yapısından üretilebiliyor. Yine de en yaygın olanı bakır, alüminyum ve statik dağıtıcı polieteni gibi çeşitli metalik katmanlardan oluşturulanlarıdır.

Faraday Çantası Ne İşe Yarar?

Az önce de aktardığımız gibi bu çantaların genel kullanımı emniyet birimleri ve devlet kurumları tarafından uygulanır. Yine de standart kullanıcı tarafından da kullanımı oldukça yaygın bir şekilde tercih ediliyor. Örneğin anahtarsız giriş sistemi kullanılan otomobillerde araç sahipleri, verileri koruyabilmek adına bu tip aksesuarlardan yardım alıyor. Diğer yaygın kullanım arasında ise uzaktan, yetkisiz erişimi engellemek isteyen kullanıcılar yer alıyor.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Faraday Çantası sizin ilginizi çekti mi ve sizce önümüzdeki dönemlerde daha popüler hale gelecek mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.