Farkına Bile Varmadan Çiğneyelebileceğiniz 5 Sosyal Medya Kuralı

Birbirinden farklı birçok sosyal platformda son zamanlarda çok büyük değişiklikler meydana geldi. Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yeni kurallar ortaya çıktı ve sosyal ağlarını yeni kurallara göre şekillendiren pazarlamacılar için bu birkaç ay çok yoğun geçti.

Bu değişikliklere eşlik eden birçok yeni sosyal medya kuralı var. Her sosyal platform, hesapların yeni ya da eski olduğuna bakmaksızın, kuralları ihlal eden kullanıcı ve marka hesapları hakkında gerekli olan yaptırımları uyguluyor.

Bu yazıda, farkına bile varmadan çiğneyebileceğiniz 5 sosyal medya kuralına ve bunların yerine ne yapmanız gerektiğine göz atacağız.

1. Aynı Tweet’i Tekrar Tekrar Paylaşma

Bu, Twitter’ın spam tweetlere karşı aldığı bir tür önlemdir. Platformdaki yayınların kalitesini artırmak ve doğabilecek olası karmaşanın gerçekleşme ihtimalini en düşük düzeyde tutmak için artık hesapların bir tweeti aynı hesapta ardı ardına birkaç kez paylaşmasını engelliyor.

Birbirini tekrarlayan tweetler paylaşmak yerine aynı anda tek bir konu üzerinde benzersiz tweetler atmanız daha yerinde olacaktır. Çok sık tweet paylaşmak -dakikada bir tweet gibi- size uzun vadeli zarar verecektir. Çok sık tweet paylaşmak, hepsinden önce takipçilerinizin soğumasına neden olacaktır.

2. Tweetleri Birden Çok Hesapta Paylaşma

Bu, Twitter’ın spam karşıtı kurallarının ikincisidir ve sosyal medya pazarlamacılarının aynı tweeti birden fazla hesapta aynı anda paylaşamayacağı anlamına gelir.

Bunun yerine her hesap için farklı bir içerik oluşturun. Bu sizi sadece Twitter’ın kurallarına uygun davranan biri yapmakla kalmaz, aynı zamanda yayımladığınız tweetlerin her marka için doğrudan ilgili ve optimize olmasını sağlar.

3. Özel Kitleleri Kullanmak Facebook Kurallarını İhlal Ediyor

Facebook, “özel kitleler” hakkında ve söz konusu bilhassa kullanıcı verileri olduğunda her zaman belli başlı kurallara sahip olmuştur. Listenizi seçen kullanıcıları hedeflemek için liste oluşturmanız gerekiyordu. Markalar ve reklamverenler şaşırtıcı olmayan bir şekilde pek çok kez bu kuralı yok saydı.

Bunun yerine sadece geçerli listeleri içeren bir e-posta listesinden özel kitleler oluşturabilirsiniz. Bu, Facebook’un katı kurallarına uygundur.

4. Pikselleri Başka Sitelere Yerleştirmek

Bu, birçok marka hesabının kafasını karıştıran bir sorundur. Facebook’un piksellerin kullanılmasına karşı sergilediği tavır, bunun kuralları ihlal edip etmediği en çok merak edilen şeylerdi. Facebook artık bunu açıkça yasaklayan katı bir kurala sahip. Facebook izleme pikselini sadece üzerinde olması gereken siteye yerleştirebilirsiniz.

5. Facebook Sayfaları Yönetmek İçin Sahte Profilleri Kullanmak

Bu son kural, kırılması en basit olan kuraldır. Birçok insan Facebook sayfalarını yönetmek için sahte profiller kullanır. Bu otomatik olarak sayfanın spam damgası yemesine neden olmaz ve insanların bunu yapmasının birçok nedeni vardır. Kişisel bir Facebook hesabına sahip olmamak ve sadece Facebook’ta bir sayfa oluşturmak için başvurulan yöntemdir. Bunu özellikle küçük işletmeler yapar.

Bir Facebook sayfası yönetiyorsanız mutlaka gerçek bir hesabınız olmalıdır. Facebook’taki arkadaşlarınızı eklemek için biraz zaman ayırın ve onları sayfayı beğenmeye sık sık davet edin. Sitede aktif olun, haftada sadece otuz dakika bile olsa gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin.