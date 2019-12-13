Firefox ve Chrome'da Kayıtlı Şifreler Nasıl Düzenlenir?

Google Chrome’da kullanabileceğiniz dahili bir şifre yöneticisi bulunuyor. Google Chrome’da ve Firefox’ta yer alan dahili şifre yöneticisi, unutkan insanlar için biçilmiş bir kaftandır. Zira, şifre değiştirme işlemi can sıkıcı hal alabiliyor. Web sitelere giriş yaptığınızda Google Chrome ve Firefox, şifrenizi kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar. Kaydet seçeneğine tıklayarak şifrenizi kaydedebilirsiniz.

Şifrenizi değiştirdiğinizde Google Chrome’da ve Firefox’ta kayıtlı olan eski şifrenizi manuel olarak düzenlemelisiniz. Bu yazıda, Mozilla Firefox ve Google Chrome’da kaydedilmiş şifreleri nasıl düzenleyebileceğinizi öğreneceksiniz.

Google Chrome’da Kayıtlı Şifreler Nasıl Düzenlenir?

Google Chrome’da şifreleri düzenlemek için basit bir yol yoktur. Google Chrome’da kayıtlı şifrenizi değiştirmenin tek yolu eski şifreyi silmek ve daha sonra yeni şifre ile değiştirmektir.

Google Chrome’u açın ve sağ üst kısımda yer alan üç nokta simgesine tıklayın. Açılan pencerede “Ayarlar” seçeneğini seçin. Daha sonra sol kısımda bulunan “Otomatik doldurma” seçeneğine tıklayın. Daha sonra “Şifreler” yazısının yer aldığı butona tıklayın. Alternatif olarak, “chrome://settings/passwords”u URL çubuğuna yapıştırıp ardından “Enter” tuşuna basarak şifrelerin yer aldığı sayfaya ulaşabilirsiniz.

Açılan sayfada Google Chrome’un kaydettiği bütün şifrelerin bir listesini göreceksiniz. İsterseniz kaydedilmiş bir şifrenin yanındaki küçük göz simgesine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Buradaki şifreler, maalesef sadece görüntülenebilir, yani düzenlenemez. Daha önce de söylediğimiz gibi Google Chrome’da kaydedilmiş şifreleri değiştirebilmek için onları kaldırmak tek seçenektir. Güncellemek istediğiniz bir şifrenin yanında yer alan üç nokta simgesine tıklayın. Hemen ardından açılan menü penceresinden “Kaldır” seçeneğine tıklayın. Bu işlem sonucunda şifre kaldırılacaktır. Bir şifreyi kaldırmak için herhangi bir kimlik doğrulama gerekmez.

Kayıtlı olan eski şifrenizi kaldırdıktan sonra o şifrenin geçerli olduğu web siteye gidin. Oturum açtıysanız, oturumu kapatıp tekrar açın. Tekrar oturum açtığınızda Google Chrome, yeni giriş bilgilerinizi kaydetmeyi önerecektir.

Mozilla Firefox’ta Kayıtlı Şifreler Nasıl Düzenlenir?

Mozilla Firefox’ta kayıtlı şifrelerinizi düzenleyebilmek için Google Chrome’daki adımları izlemenize gerek yoktur. Mozilla Firefox’u açın ve ardından üç yatay çizgi simgesine tıklayın. Açılan menü penceresinden “Seçenekler”i seçin. Daha sonra “Gizlilik ve Güvenlik” yazısına tıklayın. Açılan sayfada “Kayıtlı hesaplar” yazısının yer aldığı butona tıklayın ve “Parolaları Göster” butonunu seçin. Bu işlemin sonucunda kayıtlı hesaplarınızın listesini göreceksiniz. Güncellemek istediğiniz şifreye mouse ile çift tıklayın ve ardından kutucuğa yeni şifrenizi yazın.