Fit Kalmanızı Sağlayacak En İyi 7 Dakikalık Egzersiz Videoları

2013 yılının Mayıs ayında, sadece vücut ağırlığını, sandalyeyi ve bir duvarı kullanarak on iki temel fiziksel egzersizi detaylandıran bir bilimsel makale ortaya çıktı. Amerikan Spor Hekimliği Koleji Sağlık ve Zindelik Dergisi’nde yayımlanan rutin, sizi yedi dakikada fiziki anlamda tüketecek yüksek tempolu egzersizlerden oluşmaktadır.

Yedi dakikalık egzersizler, birçok kimsenin kendi varyasyonlarının, mobil uygulamaların ve premium egzersiz planlarının oluşmasına neden oldu. Bunlara gerçekten ihtiyacınız yok. Egzersizlerin tam olarak nasıl geçmesi gerektiğini size gösterebilecek birçok YouTube videosu var ve hiçbiri sizden tek bir kuruş dahi istemiyor. Bu yazıda, fit kalmak için en iyi 7 dakikalık egzersiz videolarını öğreneceksiniz.

7 Dakikalık Egzersizler

YouTube’da yedi dakikalık egzersiz videoları sayısız çokluktadır ancak bu videolardan birine girmeden evvel ne durumda olduğunuzu bilmek iyi olabilir. Yüksek tempolu ve kısa süreli egzersizlerle, bazı uzun süreli egzersizlerden daha iyi sonuçların alınabileceği iddia ediliyor. Kısa sürede yüksek tempolu ve yorucu bir egzersizler yapmak, envaiçeşit sorunlara yol açacağından dolayı her insan için uygun değildir.

Sağlık uzmanlarının önerileri, bu egzersizlere yavaş ve sakin bir başlangıç yapmaktır. Bunun gibi egzersiz programları, hızlı bir şekilde forma girmek isteyenlere hitap ediyor fakat bu egzersizleri çok hızlı bir şekilde yapmak, yaralanmaya ve çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Bu yüzden başlangıçta vücudunuzu dinlemeniz çok önemlidir.

7 Dakikalık Egzersizler ile İlgili Videolar

Egzersiz sırasında forma odaklanmak çok önemlidir çünkü dikkatli bir şekilde çalışmak, iyi sonuçlar almanıza, yaralanma riskinizi büyük ölçüde azaltmanıza yarar. Yeni başlayanlar, egzersizlerin insan vücudunda meydana getirdiği etkileri açıkça gösteren PopSugar’un aşağıdaki videosunu seyredebilir.

Çeşitli teknikleri kullanmadan evvel bunları birkaç kez izlemeniz gerekir. Bu videonun YouTube’da bulunması, terlediğiniz her yerde, hemen her cihazda izleyebileceğiniz anlamına gelir. Aşağıdaki alternatif video ile de egzersizleri ve egzersizlerin ne işe yaradığını detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu videoların her ikisi de mükemmel bir sonuca ulaşmanızı sağlıyor. Bu egzersizlere yabancı olanlar yani yeni başlayanlar için bu iki video harika bir başlangıç noktasıdır. 7 dakikadalık egzersiz programına başlamadan önce kesinlikle bu iki videoyu izlemeli ve edindiğiniz tecrübeleri kullanmalısınız.

7 Dakikalık Egzersiz Alternatifleri

Yukarıdaki iki videoda yer alan çeşitli egzersizleri öğrendikten sonra YouTube’daki diğer 7 dakikalık egzersizleri kullanarak işleri biraz daha zorlaştırabilirsiniz.

Yukarıdaki Pelowfig’in videosu ile alttaki Lifehack’in videosu; müzik, geri sayımlar ve harekete geçmeniz için basit görseller içerir. Birbirinin aynısı motivasyonel videolardan sıkıldıysanız, sizin için güzel birer alternatif olabilirler.

Egzersiz videolarından aşırı derecede sıkılıyorsanız, Jonathan Mann’ın müzikal versiyonunu aşağıdaki video ile denemelisiniz.