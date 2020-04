Formda Kalmanızı Sağlayacak En İyi 7 Dakikalık Egzersiz Uygulamaları

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sağlıksız insan sayısında bir artış oldu. Özellikle bilgisayarda çok uzun süre geçiren insanların sağlığı olumsuz yönde etkileniyor. Akıllı telefonlar için formda kalmanızı sağlayacak 7 dakikalık egzersiz uygulamaları bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde günde sadece 7 dakika ayırarak formda kalabilirsiniz. Bu yazıda, günde sadece 7 dakikada formda kalmak için en iyi uygulamaları derledik.

1. J&J Official 7 Minute Workout

Johnson & Johnson İnsan Performansı Enstitüsünde Egzersiz Fizyolojisi Direktörü Chris Jordan tarafından tasarlanan J&J Official 7 Minute Workout, en popüler 7 dakikalık egzersiz uygulamalarından bir tanesidir. Oldukça başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan J&J Official 7 Minute Workout’ta egzersizleri takip etmek kolaydır.

J&J Official 7 Minute Workout uygulamasını açtıktan sonra karşınıza çıkan seçeneklerden “7 Minute Workout” butonuna dokunarak hemen 7 dakikalık egzersize başlayabilirsiniz. J&J Official 7 Minute Workout’ta yer alan egzersizler hem sesli hem de görüntülü olarak anlatılır. J&J Official 7 Minute Workout ile günde sadece 7 dakikanızı ayırarak formda kalabilirsiniz.

2. Seven – 7 Minute Workout

Seven – 7 Minute Workout, 7 dakikalık egzersizler içeren bir spor uygulamasıdır. Çalışma şekli biraz farklı olan Seven – 7 Minute Workout uygulamasını açtığınızda bir hedef seçmeniz gerekecektir. Seven – 7 Minute Workout’ta formda kalmayı, güçlenmeyi veya kilo vermeyi seçebilirsiniz. Bu işlemin ardından uygulama, size haftanın hangi günleri ve saatlerinde antrenman yapmayı planladığınızı soracaktır.

Seven – 7 Minute Workout, bu soruların cevaplanmasının ardından hedefinizi kolayca gerçekleştirmenize yardımcı olacak yaklaşık 7 dakika süren egzersizlerin bir listesini oluşturur. Seven – 7 Minute Workout’ta egzersizler animasyon ve ses ile anlatılıyor. Seven – 7 Minute Workout, aynı zamanda ücretli bir sürüme de sahip ancak çoğu ücretsiz sürüm de pek çok özelliğe sahiptir. Seven – 7 Minute Workout, Android ve iOS uygulama mağazalarında bulunuyor.

7 Minute Workout App, Android platformunda yer alan bir spor uygulamasıdır. İsminden de anlaşılacağı üzere 7 Minute Workout App, 7 dakikalık egzersizler ile kullanıcıların formda kalmasını sağlar. 7 Minute Workout App’te çok sayıda egzersiz bulunuyor.

Herhangi bir üyelik istemeyen 7 Minute Workout App¸ gelişmiş menüye sahiptir. Kullanımı oldukça kolay olan 7 Minute Workout App’te yapmanız gereken sadece bir hedef belirlemek. Ek olarak, antrenmanınızda yer alan her egzersizin ne kadar süreceğini ayarlayabilirsiniz.