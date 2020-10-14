Galaxy Note 20 Ultra vs iPhone 12 Pro Max Kıyaslaması: Hangisi Daha İyi?

Galaxy Note 20 Ultra vs iPhone 12 Pro Max Kıyaslaması - Apple'ın mevcut nesil amiral gemisi iPhone 12 Pro Max ve Samsung'un mevcut nesil amiral gemisi Galaxy Note 20 Ultra, premium segmentte akıllı telefon tercih edecek kullanıcıların kafasını karıştıracak gibi gözüküyor. Peki bu iki model arasında hangisi daha iyi?

Bu yazımızda her iki modeli çeşitli yönlerden karşılaştırarak daha yakından inceleyeceğiz. Bu noktada eşit şartların oluşturulabilmesi adına iPhone 12 Pro Max ile Galaxy Note 20 Ultra 5G'nin kıyaslandığını belirtmiş olalım.

Galaxy Note 20 Ultra vs iPhone 12 Pro Max Kıyaslaması

İşte Galaxy Note 20 Ultra vs iPhone 12 Pro Max Kıyaslaması!

Ekran ve Tasarım Kıyaslaması

Galaxy Note 20 Ultra 5G, 6.9 inç boyutunda QHD+ çözünürlükte Dynamic AMOLED ekran ile birlikte geliyor. 120Hz ekran yenileme hızı ile gelen bu modelde ekranın koruması Gorilla Glass Victus ile sağlanıyor.

iPhone 12 Pro Max'te ise 6.7 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte OLED bir ekran yer alıyor. Bu ekran 60Hz ekran yenileme hızına sahip ve Super Retina XDR Display ile destekleniyor. Ayrıca ekranın koruması Ceramic Shield Glass ile sağlanıyor ki, Apple bunu bir akıllı telefonda şimdiye kadar kullanılan en güçlü cam olarak tanımlıyor.

Galaxy Note 20 Ultra biraz daha kalın bir şekilde 8.1 mm kalınlığa sahip ve 208 gram ağırlığında. Bu noktada modelin alüminyum çerçeve ve cam kapak ile geldiğini de hatırlatmış olalım. iPhone 12 Pro Max, 7.4 mm kalınlıkla biraz daha ince ancak 228 gram ağırlıkla biraz daha kalın bir yapıya sahip. Max'te ise paslanmaz çelik çerçeve ile cam kapak yapısına yer verilmiş durumda.

Neden Galaxy Note 20 Ultra?

- Daha yüksek ekran yenileme hızı.

- Daha yüksek çözünürlük.

- Daha hafif.

Neden iPhone 12 Pro Max?

- Daha güçlü cam.

- Daha canlı renkler.

- Daha ince.

Kamera Kıyaslaması

iPhone 12 Pro Max'te 12 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Bu kamera f/1.6 diyafram açıklığına sahip ve 4K / 60fps video kaydı alabiliyor. Ana kamera 12 MP çözünürlüğünde telefoto lens, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı lens ve LiDAR Sensör ile destekleniyor.

Galaxy Note 20 Ultra'ya baktığımızda 108 MP çözünürlüğünde iddialı bir ana kamera görüyoruz. Bu kamera 8K / 24 fps video kaydı alabiliyor ya da 4K / 60fps video çekebiliyor. Ana kamera ise 12 MP çözünürlüğünde telefoto lens, 12 MP çözünürlüğünde ekstra geniş açılı lens ve ToF Sensör ile destekleniyor.

iPhone 12 Pro Max'in ön kamerası 12 MP çözünürlükte ve f/2.2 diyafram açıklığına sahipken, Galaxy Note 20 Ultra'nın ön kamerası 10 MP çözünürlükte ve f/2.2 diyafram açıklığı ile birlikte geliyor. Yine de kamera performansının yalnızca teknik detaylara bakmadığını ve hangi modelin başarılı olduğunu öğrenmek için profesyonel testleri beklememiz gerektiğini hatırlatmış olalım.

Neden Galaxy Note 20 Ultra?

- Daha yüksek çözünürlük.

- 8K video desteği.

Neden iPhone 12 Pro Max?

- Bilmem, neden?

Performans Kıyaslaması

iPhone 12 Pro Max muhtemelen günümüzün en güçlü işlemcisi olan A14 Bionic ile birlikte geliyor ve bu işlemci 6 GB RAM ile destekleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB / 256 GB / 512 GB seçenekleri kullanıcılara sunuluyor. Galaxy Note 20 Ultra'da Eyxnos 990 işlemci bulunuyor ve bu işlemci 8 GB RAM ile destekleniyor. Tercihe bağlı olarak 256 GB / 512 GB depolama kapasitesi seçebiliyor ve bu hafızayı 1 TB'a kadar Micro SD Kart desteği ile genişletebiliyorsunuz.

Neden Galaxy Note 20 Ultra?

- Micro SD Card desteği.

- Daha fazla bellek.

Neden iPhone 12 Pro Max?

- A14 Bionic işlemci.

Bağlantı ve Batarya Kıyaslaması

Galaxy Note 20 Ultra'nın ülkemizdeki varyantında 5G desteği yok ancak 5G desteği ile satılan başka bir varyant da bulunuyor. Note 20 Ultra'da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve NFC bulunuyor. iPhone 12 Pro Max'te de aynı düzen yer alıyor ve Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve NFC kanallarını görüyoruz. Ayrıca modelde yerleşik 5G desteği de bulunuyor.

Batarya tarafında iPhone 12 Pro Max 3,687 mAh kapasitesinde batarya bulunurken, 20W hızlı şarj desteği sunuluyor. Durum Galaxy Note 20 Ultra tarafında ise 4,500 mAh ve 25W hızlı şarj desteği olarak öne çıkıyor.

Neden Galaxy Note 20 Ultra?

- Daha büyük batarya.

- Daha hızlı şarj.

Neden iPhone 12 Pro Max?

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Diğer Özelliklerin Kıyaslaması

iPhone 12 Pro Max IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı bir yapıya sahip. Tıpkı Galaxy Note 20 Ultra'da da olduğu gibi. Buna karşın Note 20 Ultra'nın 1,5 metre derinlik sınırı, Pro Max'te 6 metre olarak öne çıkıyor. Pro Max'te güvenlik Face ID ile sağlanırken Note 20 Ultra'da ekran içerisindeki ultrasonik sensör ile sağlanıyor. Note 20 Ultra Type-C konnektör ile gelirken, iPhone 12 Pro Max ise Lightning konnektör ile geliyor.

Neden Galaxy Note 20 Ultra?

- Type-C konnektör ile geliyor.

Neden iPhone 12 Pro Max?

- Su basıncına karşı daha dayanıklı.

Fiyat Kıyaslaması

Bu noktada iPhone 12 Pro Max ülkemizde henüz satışa sunulmadığı için ve Galaxy Note 20 Ultra'nın yurt dışı varyantlarının 5G desteği bulunduğu için her iki modelin yurt dışı fiyatlarından ilerleyeceğiz.

iPhone 12 Pro Max Yurt Dışı Fiyatı

- 128 GB için 1.099 dolar

- 256 GB için 1.199 dolar

- 512 GB için 1.399 dolar

Galaxy Note 20 Ultra 5G Yurt Dışı Fiyatı

- 256 GB için 1.299 dolar

- 512 GB için 1.499 dolar

Sonuç

Eğer teknik özelliklere odaklı bir kullanıcı iseniz ve Android platformuna karşı daha yakın hissediyorsanız tercihinizi Galaxy Note 20 Ultra'dan yana kullanmalısınız. Bunun ötesinde gündelik kullanıcı deneyimi odaklı bir kullanıcı iseniz ve yıllar süren stabil kullanım istiyorsanız tercihiniz iPhone 12 Pro Max olmalı.