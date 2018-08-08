Galaxy Note Serisi için Çekilmiş En Eğlenceli 5 Reklam

Samsung Galaxy Note 9 üzerindeki sır perdesi yarın nihayet kalkıyor. Tamindir ekibi olarak bizim de yerinden takip edeceğimiz New York’taki lansmanın birçok yeniliğe ev sahipliği yapması bekleniyor. Etkinliğe saatler kala, bugüne kadar yapılmış en eğlenceli Galaxy Note çalışmalarını sizler için derledik.

Galaxy Note 9 hakkındaki söylentiler, 9 Ağustos akşamı resmiyete kavuşacak. Samsung’un yeni amiral gemisi, ABD’nin New York şehrinde düzenlenecek lansmanda ilk kez sahneye çıkacak.

Esasen Note 9 ile ilgili bilmediğimiz pek bir şey kalmadı. 6.4 inç büyüklüğünde QHD+ Super AMOLED ekran, 12MP+12MP çift kamera, Snapdragon 845 / Exynos 9810 işlemci, 512 GB dahili depolama, 4.000 mAh batarya ve 6GB RAM gibi özelliklerle gelecek olan telefon, kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak.

Note 9, spot ışıklarının altında sahneye çıkmadan önce kısa bir nostalji turuna ne dersiniz? Samsung, yıllar içinde büyük değişim geçiren Note serisi ile ilgili birçok başarılı reklam çalışmasına imza attı. Biz de, kullanıcılar tarafından en beğenilen Galaxy Note çalışmalarını sizin için derledik.

Hazırsanız, başlayalım.

Ünlü Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile Yapılan Galaxy Note Çalışması

Sweet Dreams Cover'ı ile Daha da Güzelleşen Galaxy Note 3

Bir Note 3 Reklamı Daha. Başrolde Bu Kez Messi Var

Samsung'dan iPhone'u Tiye Alan Galaxy Note Reklamı

LeBron James'li Galaxy Note 2 Reklamı Büyük İlgi Görmüştü

Samsung Galaxy Note 9 Tanıtımı

Bloğumuzun başında da belirttiğimiz gibi Galaxy ailesinin yeni üyesi Note 9, yarın New York'ta düzenlenecek lansmanla tanıtılacak. Tamindir ekibi olarak TSİ 18:15'te Facebook ve YouTube hesaplarımızdan yapacağımız canlı yayınlarda Note 9'a dair tüm ayrıntıları sizlerle anbean paylaşacağız.

Sizin aklınızda kalan bir Galaxy Note reklamı var mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.