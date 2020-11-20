Geçtiğimiz on yılda akıllı telefonlar ve yapabildikleri her şey önemli ölçüde evrim geçirdi. Başlangıçta internette gezinmek gibi basit işlemleri yerine getirebilen bu cihazlar artık profesyonel fotoğraf makinelerine, en kaliteli müzik çalarlara ve taşınabilir medya araçlarına kafa tutuyor. Peki bundan sonra neler olabilir ya da daha doğru bir şekilde akıllı telefonlar gelecekte nasıl olacak?

Geçtiğimiz on yıldaki değişimleri göz önüne alarak akıllı telefon sektöründen önümüzdeki on yılda neler bekleyeceğimizi, sizler için oluşturduğumuz bu listede bir araya getirdik. Eğer hazırsanız kahvenizi alın ve akıllı telefonların potansiyel geleceklerine daha yakından göz atalım.

Akıllı Telefonlar Gelecekte Nasıl Olacak ve Neler Yapabilecek?

Bugünün koşullarına baktığımızda önümüzdeki on yılda akıllı telefonların çok daha fazla şeyi yapmaya olanak sunan ergonomik ve iddialı cihazlar haline gelmesini bekliyoruz. Sürekli düşen bilgisayar ve tablet satışlarının aksine gitgide büyüyen akıllı telefon pazarı, gelecekte herkesin ana cihazı haline gelebilir.

1- Bilgisayarlar Kadar Güçlü

Günümüzde mobil işlemciler her zamankinden daha performanslı. Yine de onların birincil cihaz haline ulaştığını görmemiz için bundan çok daha güçlü bir çizgiye erişmeleri gerekiyor. Önümüzdeki on yılda mobil işlemci alanında önemli gelişmelerin yaşanmasını umuyoruz.

2- Katla Katlayabildiğin Kadar

2019 yılında hayatımıza giren katlanabilir telefonlar, hala emekleme aşamasındalar ve ciddi manada pahalılar. Onlardan birini edinmek şu sıralar kolay olmasa da, önümüzdeki on yıl içerisinde her segmentten katlanabilir telefonlar ile karşılaşmayı bekliyoruz.

3- 5G ve 6G (Evet!)

Ülkemizde 4G'i kullandığımız şu sıralar bazı ülkelerin 5G'e geçtiğini ve hatta Çin'in 6G'e yönelik adımlar attığını gördük. Yeni standartlar çok daha yüksek veri aktarım hızı ve çok daha düşük gecikme süresi sunuyor. Bu da, akıllı telefonları ve interneti her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

4- Hoşça Kal Kablo!

Önümüzdeki birkaç sene içerisinde bazı akıllı telefon üreticilerinin tamamen portsuz akıllı telefonlar sunmasını bekliyoruz. Bu, şarj için kablosuz şarj aletleri ve müzik dinleyebilmek için de kablosuz kulaklıklar kullanmaya alışmamız gerektiği anlamına geliyor.

5- Yüksek Megapikseller ve İddialı Kameralar!

Gelecekte çok fazla sayıda kameraya sahip akıllı telefonlarla karşılaşmayı bekliyorsanız, şey muhtemelen bu olmayacak. Şu sıralar üreticilerin yarıştığı ve bir pazarlama unsuru haline gelen kamera sayısı, muhtemelen üç ya da dört tane ile kısıtlı kalacak ve bunun yerine kameralardaki geliştirmelere tanıklık edeceğiz.

Peki siz hazırladığımız bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce önümüzdeki birkaç sene içerisinde akıllı telefonlarda ne gibi değişiklikler olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.