Dünyanın en büyük içerik yönetim sistemi (CMS) olan WordPress’in açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemi olmasından ötürü insanlar platforma karşılıksız olarak katkıda bulunabilmektedir ama bir geliştirici veya tasarımcı değilseniz WordPress’e katkıda bulunmak için ne yapabileceğinizi bilmiyor olabilirsiniz.

WordPress’e katkıda bulunmanın düşündüğünüzden çok daha kolay olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir zira birçok insan, WordPress’e kod yazmadan da katkıda bulunabileceğinin farkında değildir. Bu yazıda, geliştirici olmadan da WordPress’e nasıl katkıda bulunabileceğinizi öğreneceksiniz. İşte, geliştirici olmayanlara WordPress’e katkıda bulunmanın 4 yolu!

1. WordPress Topluluğuna Katılın

Dünyanın en büyük içerik yönetim sistemi olan WordPress şu anda internetteki internet sitelerinin %35’ine güç vermektedir. Bu oran giderek çoğalmaktadır. Çeşitli WordPress topluluklarından birine katılarak başkaları ile bağlantı kurmaya başlayabilirsiniz.

2. Destek Forumlarında İnsanların Sorularını Yanıtlayın

Destek forumlarında insanların sorularını yanıtlamak, dünyanın en büyük içerik yönetim sistemlerinden biri olan WordPress kullanıcılarının WordPress ile ilgili sorunlarını çözmenin en iyi yollarındandır. Sadece bildiklerinizi paylaşmakla kalmazsınız, aynı zamanda destek forumlarında yer alan bilgilerden sizler de bir şeyler öğrenebilirsiniz.

3. WordPress Temalarını Çevirin

WordPress dünya çapında kullanılan bir hizmettir. WordPress’in diğer dillere tercüme edilmesine yardımcı olmak için Polyglots’ı kontrol edebilirsiniz.

4. Temaları ve Eklentileri Gözden Geçirin

WordPress’in internet sitesinde yer alan on binlerce ücretsiz tema ve eklentiden muhtemelen haberiniz vardır. Bu temaların ve eklentilerin her birinin yayımlamadan evvel gönüllüler tarafından gözden geçirildiğini biliyor muydunuz?

Kendinizi çok iyi bir tema ya da eklenti geliştiricisi olarak görmeseniz bile temaların ve eklentilerin kullanımını ve işlevselliğini gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

Tema inceleme ekibine ya da eklenti inceleme ekibine dahil olmak istiyorsanız tema inceleme ekibinin ve eklenti inceleme ekibinin sayfasını kontrol edin. Ekibe alımlar zaman içinde açılmaktadır, ekibe alımlar açık olduğunda başvurabilirsiniz.

WordPress projesine katkıda bulunmanın başka birçok yöntemi var ama yukarıda listelenen dört yol geliştirici olmayanlar için en kolay yollardır. WordPress projesine katkıda bulunmanın eğitim, barındırma ve pazarlama gibi başka yollarını da bulmak isterseniz WordPress’in sayfasını kontrol edebilirsiniz.