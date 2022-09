Kocaman Demir Yığını Gemiler Nasıl Yüzer?

İnsanlar bir nesneyi uçarmak için 18 yüzyıl bekledi. Ancak, bir nesneyi yüzdürmeyi çok erken keşfetmişti öyle ki bilinene göre dünyadaki ilk gemi millattan önce 4 binli yıllarda mısırlıların kullanmasıyla bulunmuştur.

Birçok insan ahşaptan yapılan gemilerin nasıl yüzebildiğini az çok kavrayabilmiş ancak koca demir yığınlarının suyun üzerinde nasıl durduğunu anlayamamıştı. Gerçekten bu koca demir yığınları suyun üzerinde nasıl durabiliyor? Gemiler nasıl yüzer? Gelin birlikte öğrenelim.

Gemiler Nasıl Yüzer?

Gemiler en basit haliyle suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak içinde bulunan hava ile suyun üstünde kalmakta ve yüzmektedir. Suyun yoğunluğundan ağır olan nesneler suda batmakta hafif olanlar suyun yüzeyinde yani yüzmektedir.

Koca demir yığını gemilerse suyun yoğunluğundan ağır olduğundan dolayı ilk başta batması gibi bir söz konusudur ama içine devasa hava kütlelerini barındırdığı için su üstünde kalmayı başarır.

Tabî bu durum sanıldığı kadar basit bir işlem değildir. Öyle ki gemi mühendislerin koca demir yığınlarının suyu üstünde kalmasını sağlamak için epey bir emek vermektedir. Peki gemileri suyun üstünde tutan bu yoğunluk tam olarak nedir?

Yoğunluk Nedir?

Diğer bir ismi özkütle olan yoğunluk maddenin kütlesinin hacmine olan oranını ifade etmektedir. Bu durumu biraz daha açmak gerekirse hacmin ve kütlenin ne olduğuna bakmak gerekir.

Hacim: bir nesnenin uzayda veya evrende kapladığı yere denmektedir.

Kütle ise bir nesnedeki madde, atom miktarı olarak belirtilir. Bu durumda yoğunluk madde ve atom miktarının cismin kapladığı orana ifade edilir. Kısaca kocaman demir yığını gemilerin suyun üstünde kalması yoğunluğa bağlıdır.

Dünyanın En Büyük Yolcu Gemisi

Dünyanın en büyük yolcu gemisi tam tamına 18 güverteye sahip. 10 Bine yakın insan taşıyabilen geminin ismi; "Wonder of the seas" gemi 362 metre uzunluğa sahip öyle ki 269 metre uzunluğa sahip olan Titanik'ten 93 metre daha uzundur.

Dünyanın En Büyük Gemi Kazası

İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesine aylar kalmıştı. O sıralar Almanya'dan yola çıkan bir yolcu gemisi sivil yolcuları taşıyordu. Görünen o ki Alman vatandaşları Sovyetler'den kaçıyor ve gemi haddinden fazla yolcu barındırıyordu. Fakat bu tarihin en büyük gemi kazalarından biri olacaktı. Öyle ki 6 bin kişiye yakın insan bu gemide can verecekti. Bu durumun sebebi ise Sovyet denizaltısı olacaktı. Denizaltılar ordular için derin sularda, okyanuslarda oldukça stratejik bir konumdadır.

Sovyet denizaltısı Alman yolcu gemisi Wilhelm Gustloff'u vurmuş ve bu olay tarihe geçmişti. Tabi bu durumun gemi kazası değil de bir saldırı olarak nitelendirenlerde mevcut. Baltık Denizin'de gerçekleşen olay, 1 saaten kısa sürede koca bir geminin ortadan kaybolmasına sebep oldu.

Bu içeriğimizde gemiler nasıl yüzer adlı soruya cevap vermiş olduk sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.