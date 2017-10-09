Gençler Randevulaşma Uygulamalarını Ne Kadar Kullanıyor?

Sosyal medya ortamlarında bulunma motivasyonlarından biri olarak önem taşıyan "çevrimiçi" randevu avantajı ve buna benzer türlü uygulamalar, gençler tarafından ne kadar rağbet görüyorlar dersiniz?

İnterneti geleneksel iletişim araçlarından ayıran en önemli özelliğin, etkileşimi artırması ve sosyal hareketlilik olduğunu biliyoruz. Konuyla ilgili olarak özellikle "çevrimiçi randevu" avantajının da kullanılabiliyor olması gençler tarafından tercih ediliyor. Peki, bu avantaj gençler tarafından ne kadar yoğunlukta kullanılıyor? Konuyla ilgili bir araştırma yapıldı.

Rakamlarla "çevrimiçi" randevu!

Son birkaç yılda, çeşitli çevrimiçi tanışma siteleri hakkında çok şey duyduk. Bu siteler ve uygulamalar sosyal hayatımızı oldukça etkilediler.

Araştırmalara göre, çevrimiçi randevulaşma siteleri 2013 yılından bu yana oldukça fazla rağbet görüyorlar.

Bu yöntem, internet kullanıcıları tarafından yüzde 80 gibi bir yoğunlukla kullanılıyorlar.

tarafından yüzde 80 gibi bir yoğunlukla kullanılıyorlar. Bekar olan internet kullanıcılarının yüzde 36'sı bu yöntemi en az bir kere tercih etmişler.

İnternetten eş ya da sevgili arayan bu nüfusun yüzde 80'inini bekar erkekler oluşturuyorlar.

oluşturuyorlar. Gençler randevu arayışlarında kalabalık seçenekler barındıran web sitelerini tercih ediyorlar.

Tercihlerinde kendi yaşlarından daha genç adaylara odaklanıyorlar ki, bu odaklanma oranı da yaklaşık yüzde 80 kadar.

ABD'de randevu arama eğitim oranı da oldukça yüksek olarak belirlenmiş. Kullanıcılar en çok lise mezunu veya daha yüksek eğitim görmüş adaylara odaklanıyorlar.

Adaylar genellikle kafe benzeri kalabalık ve sosyal mekanlarda buluşup görüşmeyi tercih ediyorlar ki, bu oran da neredeyse yüzde 50 olarak belirlenmiş.

Diğer yandan, web üzerinden randevu gerçekleştiren internet kullanıcıları, buluştuktan sora bile "randevu" uygulama kullanma alışkanlıklarından hemen vazgeçmiyorlar. Kullanıcılar, ayda 77 dakika kadar bir süreyi bu uygulamaları kullanmaya ayırabiliyorlar.

Araştırma sonuçları gençlerin çevrimiçi buluşma etkinliğini oldukça kabullendiklerini ve bunu tamamen normal gördüklerini de ortaya çıkarmış.

2013 yılından bu yana, "çevrimiçi" buluşmayı deneyen kullanıcı sayısının yüzde 17 kadar arttığı da araştırmaya not olarak düşülmüş.