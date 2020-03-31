Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 Super 8G Modelini Yakından İnceledik

Uzun süredir yüksek seviyedeki donanımlara göz atmıyorduk. Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G modeline yakından bakmak için güzel bir vakit olduğunu hissettik ve ekran kartının detaylarına indik.

Yakın zaman önce piyasaya sürülen Aorus GeForce RTX 2080, yüksek performansının yanı sıra soğutma sistemi ve dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor. Özellikle soğutma sisteminin oldukça iyi tasarlandığını söylemeden geçmeyelim. Bu sayede kartın performansı yükseldiği gibi iyi soğutulduğu için ömrü de uzuyor. Yazımızda ekran kartının performansına, soğutucu özelliklerine ve diğer pek çok detayına yakından bakmaya çalışıyoruz. Hazırsanız başlayalım.

Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G Özellikleri

GeForce® RTX 2080 SUPER ile güçlendirilmiştir

8GB GDDR6 256-bit bellek arayüzü ile entegre WINDFORCE Stack 3X 100mm Fan Soğutma Sistemi

RGB yeniden tasarlandı

7 Video Çıkışı

Hız aşırtma için Tasarlanmış RGB AORUS LOGO Aydınlatmalı Metal Arka Plaka 12 + 2 Güç Fazları

PCB kaplı Aerospace-Grade Koruma

NVIDIA NVLINK desteği

RTX Platformu ile Ray Tracing ve DLSS 2.0 gibi teknolojiler

4 Yıl Garanti (Online kayıt gereklidir)

Çekirdek Saati: 1860 MHz (Referans kart: 1815 MHz)

Referans karta göre biraz daha güçlendirilen Aorus GeForce RTX 2080 Super 8G, çekirdek hızı konusunda referans karttan bir adım önde. Ama dikkat çeken en önemli detaylarından bir tanesi, metal arka plakası oluyor. Metal arka plakası sayesinde kartta hız aşırtma seçenekleri çeşitleniyor ve soğutma sistemi sayesinde kart, çok daha yüksek hızlarda çalıştırılabiliyor.

Kartın üzerinde 7 farklı video çıkışı bulunuyor ve bu çıkışlardan bir tanesi USB-C portu olması, alışık olduğumuz durumlardan bir tanesi değil. Fazla sayıda çıkış sayesinde ekran kartı, aynı anda iki farklı modda çalışan dört ekrana kadar destek sunabiliyor. Gigabyte durumu şöyle açıklamış: "AORUS, referans kartı 5 video çıkışlarına kıyasla toplam 7 video çıkışı sağlar. Ek 2 HDMI bağlantı noktası, tüketicilere ekrana bağlanırken daha fazla esnekliğe sahip olmalarını sağlar. Herhangi bir adaptör olmadan monitörleriniz için 3xHDMI + 1xDP + 1xUSB-C veya 3xDP + 1xHDMI + 1xUSB-C'yi seçebilirsiniz."

Gigabyte'ın bu modelinde üzerinde durduğu detaylardan bir tanesi ise aydınlatma sistemi. Yeniden tasarlanan RGB ışıkları sayesinde daha fazla rengi ekran kartının üzerine yansıtabiliyor ya da yazılım üzerinden istediğiniz değişiklikleri yapabiliyorsunuz.

Soğutma Sistemi ve Detayları

Super 8G modelinde 3 adet 100mm istif fan kullanılıyor. Üç tane fanın bir arada çalışması sayesinde daha büyük ve daha düzgün bir hava akışı sağlanıyor. Fanların yerleştirilmesi ve dönüş hızları konusunda çalışan şirket, bu sayede daha iyi bir hava akışı sağlanmasının önünü açmış. Bu sistemde dış tarafta kalan iki fan saat yönünün tersine dönerken, ortadaki fan saat yönünde dönüyor. Bu sayede hava daha net şekilde kartın içerisine aktarılıyor.

Bu sistemi diğer fan sistemleriyle karşılaştıran Gigabyte, internet sitesi üzerinde yayınladığı belgede, sistemin hava akışını nasıl sağladığını daha iyi görsellerle açıklamış durumda. Daha büyük fanlar hava akışını sağlamaktan uzakta kalırlarken, üç 100mm fan hava akışının devam etmesini sağlıyor. Keza bu duurmu kart çalışırken, elinizle de test etmeniz gayet mümkün.

Üçlü fan sisteminin en avantajlı taraflarından bir tanesi ise sadece işlem biriminin değil; çevredeki birimlerin de soğutmadan yararlanabilmesi. Hız aşırtmaya uygun olarak tasarlanan böylesine ekran kartlarında dikkat edilmesi gereken birimlerin başında ise RAM ve MOFSET geliyor. Elektrik bindirildiğinde bu sistemler bazı zamanlar çok ısınabiliyorlar. Haliyle bu sistemlerin de soğutma içerisine alınması, kartın performansını yükselten detaylardan biri olarak listeye giriyor.

Fanların yanı sıra kart üzerinde kullanılan bakır soğutma sistemleri de tasarım konusunda farklılıklar getiriyorlar ve kartın soğutulmasına katkı sağlayarak, dayanıklılığını ve performansını yükseltiyorlar.

Dayanıklılık

Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 Super 8G, metal arka plakası sayesinde daha başlamadan koruma seviyesini bir üste çekmeyi zaten başarmış durumda. Metal aksam sayesinde kartın sağlamlığı bir kademe yukarıya çıkıyor.

Dayanıklılık konusunda göze çarpan ikinci detay ise kullanıcılan PCB kaplı Aerospace-Grade koruma sistemi. Gigabyte bu durumu şöyle açıklamış: "Toz geçirmez kalkanlar, devre kartını tozdan, böceklerden, düşürülmüş vidalardan, matkap talaşlarından ve aşınmadan korur. Neme direnci, istenmeyen iletim yollarını ve tahta hasarını önler. Korozyon direnci levhaları, tuz püskürtme, nem ve korozyon gibi çevre kirleticilerinden korur."

Kısaca devre kartının üzerini kaplayan bu malzeme sayesinde, dışardan gelen küçük müdahalelerin ekran kartını kolayca bozması engellenmiş. Daha önce hatırlasanız, eski tarz ekran kartlarında elinizden düşen bir vidanın devre kartını çizmesi, bütün kartın kullanılmaz hale gelmesine sebep olabiliyordu.

Soğutma sisteminin iyi tasarlanmış olması ise kartın dayanıklılığını artıran detayların başında geliyor. Özellikle kartı sürekli hız aşırtma halinde kullanacaksanız, bildiğiniz üzere kart normale göre çok fazla ısınacak. Sürekli yüksek sıcaklıklarda çalışan kartların ömrünün azaldığı da değişmez gerçekler arasında. İyi bir soğutma sistemi, hem kart hız aşırtma halindeyken hem de normal hızlarda çalışırken, dayanıklılığı yükselten detaylar arasında yer alıyor.

Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G Performansı

Temel modelden daha hızlı çalışan Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G, performans konusunda sizi oldukça tatmin edecek sonuçlar veriyor. Özellikle Full HD konusunda, istediğiniz değerlere ulaşmanızı sağlayacak ekran kartı, hız aşırtma sayesinde daha üst değerleri de görmenize yardımcı oluyor. Kartın 1080p'de bazı oyunlardan aldığı FPS değerlerini ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Tom Clancys Ghost Recon Wildlands - 66.8FPS

Assassins Creed: Odyssey - 78.6 FPS

Red Dead Redemption 2 - 85.5 FPS

Deus Ex: Mankind Divided - 88.5 FPS

Total War: Three Kingdoms - 88.6 FPS

The Division 2 - 95 FPS

Borderlands 3 - 95 FPS

Control - 97.5 FPS

Grand Theft Auto V - 111.9 FPS

Just Cause 4 - 117.3 FPS

Battlefield V - 144.8 FPS

Battlefield 1 - 183.5 FPS

Doom Eternal - 200+ FPS

DOOM Eternal başta olmak üzere yüksek grafik isteyen oyunların çoğunda beklentinin üstünde değerler veren Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G, performans konusunda oldukça sağlam olduğunu gayet açık şekilde gösteriyor.

Kartla ilgili tüm detayları öğrenmek ve bütün bilgilere ulaşmak için Gigabyte resmi internet sitesine göz atabilir, kartı yakından tanıyabilirsiniz.

NVIDIA RTX Teknolojileri

Ekran kartının performansını bir kademe yukarıya çıkaran detayların başında ise NVIDIA tarafından üretilen teknolojiler yer alıyor. Bunlardan ilki, kartın özellikleri arasında saydığımız NVIDIA NVLINK olarak gösterilebilir. Bunun yanı sıra RTX kartların hepsinin kullandığı temel teknolojiler ise deneyiminizi yükseltiyor.

NVIDIA RTX platformu, sadece yeni ekran kartlarının üretildiği bir seri olmaktan ziyade, yanında birçok teknolojik değişikliği getiriyor. Bu teknolojik değişiklikleri ve detayları ise hemen aşağıda kısaca bulabilirsiniz. NVIDIA RTX teknolojileri ile ilgili detayları ise ilgili internet sitesini ziyaret etmek suretiyle öğrenebilirsiniz.

NVIDIA NVLINK teknolojisi

Uzun süredir masaüstü bilgisayar kullananlar, iki ekran kartını aynı anda çalıştırmanın birçok zorluk getirdiğini biliyorlardır. Fakat son yıllarda geliştirilen teknolojiler sayesinde bu dert artık tarihine karışmış durumda. NVLINK sayesinde NVIDIA ekran kartları sıkıntısız şekiled SLI bağlantısıyla kullanılabiliyor ve performanslarında değişiklik olmuyor. Ayrıca yine NVLINK sayesinde 4K ve VR Cihazlar daha yüksek performans verebiliyorlar.

NVIDIA Ray Tracing nedir? Oyunlarda ne işe yarıyor?

NVIDIA Ray Tracing, son yıllarda piyasaya sürülen en yenilikçi değişikliklerden bir tanesi olmuştu. Işın izleme ya da gerçek dünyadaki ışığın bilgisayar ortamına geçirilmesi olarak adlandırılabilecek yeni teknoloji, daha güzel grafiklerin ortaya çıkmasını sağlamıştı.

Ray Tracing teknolojisinden önce, oyunlardaki ışıklandırmalar geliştiriciler tarafından elle ayarlanıyordu desek yeridir. Yapım aşamasında tasarlanan ışıklandırma, çoğu zaman yeterli gelebiliyordu; ancak gerçekçi davranan ışık teknolojisi, işleri bir adım daha ileriye götürdü. Dahası bu demetler, parlak yüzeylerden ya da su gibi objelerden yansıyabiliyordu.

Eski teknolojide yanmakta olan bir aracın yanında durduğunuzda, araçtan gelen alev sadece belirli noktaları, yapımcıların istedikleri şekilde aydınlatıyordu. Şimdiyse ışık istediği gibi süzülebildiğinden, alevlerden gelen ışıklar daha gerçekçi görünmeye başladı. Aslında gerçek hayatta ışık tam da böyle çalışıyordu.

Hemen yukarıda Minecraft üzerinde Ray Tracing olmadan görüntünün nasıl göründüğünü gösteren bir görsel mevcut.

İkinci görselde ise Ray Tracing açık olduğunda ortaya nasıl bir görüntünün çıktığını görüyorsunuz. Fark edeceğiniz üzere, Ray Tracing teknolojisi açık olduğunda, ışık gerçekten bulduğu boşluklardan alanları doldurmaya başlıyor. İlk görselde donuk bir hava hakimken, ikinci görselde, gerçek bir dünyanın içerisinde geziniyormuş hissi yakalayabiliyorsunuz.

Minecraft gibi bloklardan yapılmış bir oyunda dahi Ray Tracing’in ne kadar etkili olduğunu gördünüz.

Remedy tarafından geliştirilen Control isimli oyunda ise bunun biraz daha gelişmiş bir haline şahitlik ediyoruz. Yukarıdaki görselden anlayabileceğiniz üzere Ray Tracing açık olduğunda, oyunun tarzı bir anda değişiklik gösteriyor. Koridoru dolduran ve pencereden sızan ışık, bölüme daha gerçekçi bir hava katıyor.

NVIDIA’nın bu teknolojisi ışıkla birlikte gölgelerin de daha güzel görünmesine yardımcı oluyor. Gölgelerin gerçekçiliğinin artması ile daha karanlık temalar seçen oyunlarda, atmosfer daha gerçekçi ve göze hoş gelen bir hale bürünüyor.

Keza bunu en iyi aşağıdaki görselde görebiliriz: RTX açıldığında alevler arabanın üzerinde yansıyarak, atmosferi daha iyi hale getirirlerken, RTX kapalı olduğunda bu yansıma olmadığından, alevler sadece arabanın yanında kalıyorlar.

Oyuncular tarafından oldukça beğenilen Ray Tracing teknolojisinin yakın zaman sonra kullanılmaya başlanacağı oyunlar listesi ise hemen aşağıdaki gibi sıralanıyor.

Atomic Heart

Battlefield V

Boundary

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Control

Convallaria

Cyberpunk 2077

Deliver Us The Moon: Fortuna

DOOM Eternal

Dying Light 2

Enlisted

F.I.S.T.

Justice

JX3

MechWarrior 5: Mercenaries

Metro Exodus

Minecraft

Project DH

Project X

Quake II

Ring of Elysium

Shadow of the Tomb Raider

SYNCED: Off-Planet

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Watch Dogs Legion

Wolfenstein: Youngblood

Xuan-Yuan Sword VII

NVIDIA DLSS teknolojisi

NVIDIA tarafından geliştirilen bir başka heyecan verici teknolojisi ile DLSS 2.0 teknolojisiydi. RTX platformu ile hayatımıza daha çok giren DLSS, yapay zeka teknolojilerinin oyun performanslarıyla birleşmesinden ileri geliyordu. Derin öğrenme nöral ağ teknolojilerini ekran kartı platformlarına entegre eden NVIDIA, yapay zeka desteği ile FPS değerlerini, görüntülerin keskinliğini ve genel güzelliği artırmayı başarmıştı.

NVIDIA’nın bu teknolojiyi kartlarının içerisine dahil edebilmesinde, RTX platformunun yüksek hızlarda çalışan işlemci birimleri geliyordu. Kartın hızının artmasıyla birlikte işleyebildiği verilerin boyutları yükseliyor ve böylece yapay zeka sistemleri, kullanılabilir hale geliyordu. DLSS 2.0 ise bunun en güzel örneklerinden bir tanesi olarak gösteriliyordu.

NVIDIA aslında görselleri daha iyi hale getiren yapay zeka sistemleri üzerinde çok uzun süre önce çalışmaya başlamıştı. 2016 yılında hasarlı fotoğrafların düzeltilmesi için tasarlanan DLSS, donanımların gücünün artmasının ardından farklı bir noktaya geldi.

DLSS, ilk günlerinde sadece bir fotoğraf üzerinde düzenlemeler yapabilirken, RTX kartlar üzerinde kullanılan DLSS 2.0, yüksek çözünürlüklü oyunlardaki her bir kare üzerinde çalışabilir güce ulaşmıştı. Her kareyi daha iyi hale getiren bir yapay zeka, doğal olarak görüntüyü daha güzel gösterir olmuştu. İşin güzel tarafı, DLSS görüntüleri göze hoş gelir hale getirirken, FPS artışı da sağlıyordu. Kısaca sistem, optimizasyon problemlerini de gideriyordu.

Oyun oynayanların bildiği üzere, optimizasyon oyunlar için değişmez problemlerden bir tanesidir. Çünkü her bilgisayarda farklı bir donanım birlikteliği çalışır ve oyun yapımcılarının oyunlarını, onlarca farklı donanım ürünü için optimize etmesi gerekir. DLSS 2.0 ise tam olarak burada devreye girerek, görüntüleri güzelleştirdiği gibi ekrandaki görüntünün daha kolay işlenmesine yardımcı olarak, performans artışlarının önünü açmış oluyor.

DLSS 2.0 sayesinde görüntüler daha ayrıntılı hale gelirken, sağlanan keskinlik sayesinde göze daha güzel görünüyorlar. Tüm bunlar yapılırken, ekrana yansıyan parçacık sayısının düşürülmesi sayesinde, işlenecek görüntüler bilgisayarlarınızı daha az zorluyorlar. Yukarıda yer alan görselde gördüğünüz gibi DLSS 2.0 sayesinde, havalandırma fanının telleri, ayrı ayrı seçebilecek hale gelmiş durumda.

Yine DLSS sayesinde sağlanan bir başka avantaj ise görüntülerin farklı çözünürlüklere sorunsuz büyütülebilmesi. 1080p çözünürlükte bir görüntü, 4K çözünürlükte gösterilmeye çalışıldığında, bazı durumlarda kalite kaybı yaşanabiliyordu. Örneğin; 1080p tasarlanmış bir oyunu, 4K monitörünüzde 4K çözünürlükte çalıştırırsanız, beklediğiniz performansı alamayabiliyordunuz. DLSS 2.0 desteklenen oyunlarda ise bu çözünürlük artışı yapay zeka sistemi tarafından desteklendiğinden, görüntülerdeki kalite kaybının önüne geçilmiş oldu.

Yakın zaman sonra DLSS 2.0 teknolojisi desteklemeye başlayacak oyunların listesiyse hemen aşağıdaki gibi sıralanmış durumda:

Ark: Survival Evolved

Anthem

Atomic Heart

Battlefield V

Deliver Us The Moon: Fortuna

Dauntless

Final Fantasy 15

Fractured Lands

Hitman 2

Islands of Nyne

Justice

JX3

Mechwarrior 5: Mercenaries

Metro Exodus

Monster Hunter World

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Remnant: From the Ashes

Serious Sam 4: Planet Badass

Shadow of the Tomb Raider

The Forge Arena

We Happy Few

Darksiders III

Deliver Us The Moon: Fortuna

Fear the Wolves

Hellblade: Senua’s Sacrifice

KINETIK

Outpost Zero

Overkill’s The Walking Dead

SCUM

Stormdivers

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

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