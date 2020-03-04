Girişimcilerin Sosyal Medyada Asla Paylaşmaması Gereken 5 Şey

Sosyal medya, markanızı oluşturmak, özgün yollardan insanların ilgisini çekmek, şirketinizin gerçekte ne ile ilgili olduğunu göstermek ve işleri tamamen profesyonelce yönetmek için harika bir fırsat sunuyor ama bir noktada, sizce iyi bir şey olan, başka insanların görüşleri ile örtüşmüyor.

Bu listede, en önemli sosyal medya hatalarını öğreneceksiniz. Bunlardan birini yaparsanız elbet fikir ayrılıkları olacak ve büyük olasılıkla insanlar sizi takip etmekten vazgeçecek hatta hakkınızda karalama kampanyaları başlatacaktır.

1. Politika ve Din

Politika ve din, kamuoyuna açık bir alanda -özellikle sosyal medyada- konuşulmamalı. Girişimcilerin için bu hâlâ altın kuraldır, öyle de kalmalıdır. Müşterilerinizin ırkı, dini, ideolojileri farklı olabilir ama yüzeyde hepsi sizin müşteriniz; onları bölmeye ya da sınıflandırmaya kalkarsanız büyük müşteri kaybına uğrarsınız.

Müşterilerin hizmetlerinizi ya da ürünlerinizi kullanmalarını sağlamak için onları mutlu etmeye devam etmelisiniz. Sosyal medya içeriklerinizi kendi görüşlerinize değil, müşterilerinize odaklayarak işletmeniz her zaman daha doğru olacaktır.

2. Duyuruda Abartıya Kaçmak

Bu hafta sonu ürünlerinizin ya da hizmetlerinizin büyük bir indirime gireceğini duyurdunuz. Bu elbette lanse edilmeli, sonuçta müşteriler için çok önemli bir bilgi. Ama siz bunu tekrar tekrar duyurursanız insanlar bir noktadan sonra sıkılır; ürünleriniz, hizmetleriniz ve sizinle ilişkili hiçbir şey görmek istemezler.

Sosyal medya ile uğraşırken bir işten daha fazlasını görmek zorundasınız. Müşterilerinizin yaşamını şekillendirmede önemli bir rol oynamanız gerekiyor. Müşterilere anında yararlı olacak eğlenceli bilgiler sunun.

3. Müşterileriniz ya da Dünya Hakkında Olumsuz Şeyler

İnsanlar, dünyada meydana gelen tüm kötü şeyleri hatırlamak için sayfanıza gelmiyor. Eğlenceli bir şeyler arıyorlar, onları ağlatma derecesine getirecek haberleri unutmaları için yardımcı bir şeyler arıyorlar. Kötü şeyler hakkında konuşma başlar başlamaz ürünleriniz ve hizmetleriniz unutulur. Daha da kötüsü, insanlar sizi olumsuzluk ile bağdaştırır ve sizi takip etmekten vazgeçer. Bunun olmasına izin verirseniz sosyal medyadaki varlığınız yok olur.

4. Aşırı Paylaşım Yapmak

Sizi takip eden insanlar, içerikleriniz ne kadar harika olursa olsun, bir noktadan sonra boğulacaklardır. Evet, sayfanızı güncel tutmalısınız ama bunu yaparken ölçüsünü kaçırmamanız gerekiyor. İnsanları fazla içerik göndererek bunaltmayın, daha az ve daha kaliteli paylaşımlar üzerine odaklanın.

5. Etkileşime Yöneltmeyecek Paylaşımlar

Etkileşim, sosyal medyanın en değerli unsurudur. Bütün gün işinizle alakalı paylaşımlar yapmak, onların bir süre sonra sıkılmasına neden olacaktır. İşin doğrusu, sosyal medya insanlar tarafından en temel amaçla eğlence için kullanılır. Sosyal medyadaki paylaşımlarınızı bu nedenle daha eğlenceli, daha etkileşime yöneltici şekilde yapmalısınız.