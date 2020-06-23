iOS 14 yeniliklerini, iOS 14 ile gelen yeni özellikleri biliyoruz. Peki, Apple’ın bahsetmediği iOS 14 özellikleri? Her yeni iOS sürümünde olduğu gibi iOS 14’te de keşfedilmeyi bekleyen yeni özellikler var. iOS 14 betayı indirip yükleyenlerin bulduğu özellikleri "Apple'ın bahsetmediği gizli iOS 14 özellikleri" blog yazımızda bir araya getirdik.

Apple, WWDC etkinliğinde ilk olarak iOS 14 ile gelen yeni özelliklerden bahsetti. Uygulama Kitaplığı, widget’larla yeniden tasarlanmış ana ekran, Apple Haritalar geliştirmeleri, Gizlilik denetimleri ve daha fazlası etkinlikte gösterildi ancak Apple’ın bahsetmediği, kullanıcıların bulmasını istediği yenilikler de var. iOS 14 beta yükleme cesaretini gösterenlerin keşfettiği, iOS 14 betayı henüz yüklememiş kullanıcıların ilgisini çekecek özellikler bunlar. İşte gizli iOS 14 özellikleri:

Gizli iOS 14 Özellikleri

Mesajlarda Birden Fazla Konuşmayı Sabitleyin

iOS 14, önemli konuşmalarınızı en üste sabitlemenize olanak tanıyor. Mesajı sağa kaydırıp Sabitle (Pin) seçeneği ile bunu yapabiliyorsunuz. Peki ya birden fazla mesajı sabitlemek isterseniz? Bunun için yukarı menüye dokunun ve İğneleri Düzenle (Edit Pin) seçeneğini seçin. Hızlı bir şekilde birden fazla mesajı sabitleyebilir veya sabitten kaldırabilirsiniz.

Mesajları Filtreleyin

Mesajlardaki yeni Filtreler menüsü Bilinen Göndericiler, Bilinmeyen Göndericiler, Tanıtımlar, İşlemler ve Önemsiz’e göre iletileri otomatik olarak düzenliyor. Android tarafında da benzer bir uygulama mevcut. Apple’ın mesajlar kutusunu düzende tutmak için bir adım atması güzel ancak özelliğin sadece Hindistan’da çalışması (en azından başlangıçta) hoş olmadı.

Uyku Modu

iOS 13’teki Yatma Zamanı (Bedtime Mode) modu iOS 14’te Uyku Modu (Sleep Mode) ismiyle yer alıyor. Sağlık uygulamasında uyku hedefini ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlanan süre boyunca Rahatsız Etmeyin modu açık oluyor. Uyku modu, kilit ekranınızı programlanan yatma zamanında basitleştiriyor. Uyku modunu Denetim Merkezi’nden açıp kapatabiliyorsunuz.

Wind Down

Wind Down, Uyku moduyla ilişkili. Yatağa gitmeden önce dikkatinizin dağılmasını azaltıyor ve rahatlamanıza yardımcı oluyor. Uyku Modu başlamadan önce Wind Down etkinleştirilecek şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz.

Şarj ve Düşük Güç Modu için Yeni Siri Otomasyonu

iOS 14’te Siri Kestirmeleri bazı değişikliklerle geldi. Artık cihaz şarj olurken veya Düşük Güç Modu açıkken otomasyon ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin, iPhone Düşük Güç Modu’na geçtiğinde Siri’nin Rahatsız Etmeyi kapatması, Bluetooth’u kapatması, parlaklığı kısması, konumu kapatması şeklinde ayarlayabiliyorsunuz.

Kestirmeler Galerisi için Yeni Arayüz

Galeri menüsündeki kullanıma hazır Siri Kestirmeleri artık daha küçük resimler ve daha fazla bilgi gösteriyor. Farklı renkler seçilmesi kısayolları ayırt etmenizi sağlıyor.

Güvenlik Önerileri

iCloud Anahtar Zinciri’nde, iOS 14 kullanıcıları veri ihlali ve olası şifre sızıntısı konusunda uyarıyor. Hesabı gösteriyor ve web sitesi üzerinden şifreyi değiştirmeniz için bağlantı sunuyor. Apple, iCloud Keychain’in bir parçası olan bu özelliği “Security Recommendations” olarak adlandırıyor.

Mirror Front Camera

Sosyal ağlarda ayna selfie’leri oldukça popüler. iOS 14, aynadan çekilmiş etkisi veren selfie fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. Varsayılan olarak devre dışı olan bu özelliği Kamera ayarları altında Ön Kamerayı Yansıt (Mirror Front Camera) seçeneği ile etkinleştirebiliyorsunuz.

Akıllı Widget Yığını

Widget işlevi ana ekran ve yeniden boyutlandırma ile sınırlı değil. Ana ekrana widget yığını yerleştirebiliyorsunuz. Zamana ve güne bağlı olarak, iOS 14 widget’ları sizin için değiştiriyor. Örneğin, sabah Haritalar widget’ını, öğlen Takvim’i, gece Sağlık widget’ını gösteriyor. Akıllı Yığın (Smart Stack) ana ekranda yerden tasarruf etmenizi sağlıyor. Yığını yukarı veya aşağı kaydırarak eklenen widget’lar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Kitaplığa Uygulama Ekleme

iOS 14’te bir uygulamayı silmeye çalıştığınızda sistem uygulamayı Uygulama Kitaplığı’na (App Library) ekleme seçeneği sunuyor. Uygulamayı ana ekrandan kaldırmış oluyorsunuz ancak cihazda Uygulama Kitaplığı’nda kalıyor.

Mesajları Bana Bildir

Mesajlar Ayarları’ndan etkinleştirildiğinde, Bana Bildir seçeneği sessiz konuşmaları atlıyor ve birisi grup sohbetinde sizden bahsettiğinde bildirim gönderiyor.

Back Tap (Erişilebilirlik Seçeneği)

iOS 14’ün en etkileyici özelliği diyebilirim. iPhone’un arkasına çift dokunarak veya üç dokunuşla ana ekrana hızlı erişme, uygulamalar arasında geçiş yapma, bildirim merkezine erişme, Siri’yi açma, ekran görüntüsü alma ve daha fazlasını yapabiliyorsunuz.

Bluetooth Cihaz Bağlantıları için Banner Bildirimi

iOS 14, Bluetooth cihaz bağlandığında üstte ufak bir bildirim ekranı çıkarıyor. Bluetooth üzerinden hangi cihazın bağlandığını görmek için Denetim Merkezi’ne gitmeniz gerekmiyor.

Bir Uygulama Arka Planda Kamera veya Mikrofonu Kullanırken Bildirim Alın

iOS 14 ile Apple gizlilik konusunda çıtayı yükseltiyor. Bir uygulama cihaz kamerasını kullandığında WiFi simgesinin yanında küçük bir yeşil nokta çıkıyor. Bir uygulama arka planda mikrofonu kullandığında aynı yerde turuncu nokta görünüyor.

Geçmiş Menülere Hızlıca Dönün

iOS 14 ile menüden menüye atladığınızda istediğiniz menüye dönmek için tek yapmanız gereken geri butonuna uzun süre basmak.

Kamera Uygulamasında Video Formatını Değiştirin

iOS 14 ile video çözünürlüğü ve formatını doğrudan Kamera uygulamasından değiştirebiliyorsunuz. Sağ üst köşedeki video formatı ve kare hızına dokunarak kullanılabilir seçenekler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu seçenek, iOS 13.3 çalıştıran iPhone 11 cihazlarda zaten mevcut, şimdi iOS 14 ile tüm iPhone’lara geldi.

Kaydırarak Gelen Aramayı Gizleyin

iOS 14’te gelen arama ekranı farklı; artık arama geldiğinde tam ekran yerine ufak bir banner çıkıyor. Kaydırıp göz önünden çekebiliyorsunuz ancak aramayı reddetmiş olmuyorsunuz. Aramayı sonlandırmak için kırmızı butona dokunmanız gerekiyor.

iOS 14 Alacak Modeller

iOS 14 güncellemesini alacak iPhone’lar listesine bakarak bu yıl iPhone 6s, 6s Plus ve SE (1. Nesil) için iPhoneOS 14’ün son güncelleme olacağını söyleyebiliriz. iOS 14 alacak iPad'ler listesinde ise iPad Mini 4 ve iPad Air 2 dışında tüm iPad modellerinin iPadOS 14 güncellemesini alacağını görüyoruz.

iOS 14 (iPhoneOS 14) Güncellemesini Alacak Telefonlar (iPhone'lar)

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro ve iPhone 11

iPhone SE 2020

iPhone XS Max, iPhone XS ve iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus

iPhone 6s ve iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod Touch 7. Nesil

iOS 14 (iPadOS 14) Güncellemesini Alacak iPad’ler

iPad Pro 12.9 inç (tüm nesiller)

iPad Pro 11 inç (ilk ve ikinci nesil)

iPad Pro 10.5 inç

iPad Pro 9.7 inç

iPad (5., 6. ve 7. Nesil)

iPad Air 2. ve 3. Nesil

iPad Mini 4 ve 5

iOS 14 Ne Zaman Gelecek?

iOS 14 ne zaman gelecek? iOS 14 ne zaman çıkacak? gibi iOS 14 çıkış tarihine ilişkin soruların yanıtı; iOS 14 geliştirici (developer) beta sürümü 22 Haziran'da çıktı. Temmuz'a iOS 14 herkese açık (public) beta sürümünü göreceğiz. iOS 14 final sürümü de Eylül ayı başında tanıtılacak 2020 iPhone’lar (iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max) ile birlikte çıkacak. Tabii ki bu yıl yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını nedeniyle zaman çizelgesi değişebilir.