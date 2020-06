Android için En İyi Gizli Nesne Bulma Oyunları (2020)

Gizli nesne bulma oyunları, pek çok oyuncunun sevdiği keyifli bir oynanış sunan popüler bir türdür. Android uygulama mağazası Google Play Store’da bu türde pek çok oyun bulunuyor. Oyuncular, bu tarz oyunlarda akıllıca saklanmış nesneleri bulmaya çalışıyor. Peki, en iyi gizli nesne bulma oyunları hangileri?

En İyi Gizli Nesne Bulma Oyunları

Bu yazıda, 2020 yılında Android işletim sistemine sahip cihaz üzerinden oynayabileceğiniz en iyi gizli nesne bulma oyunlarını derledik.

1. Time Gap

Time Gap’ta akıllıca saklanmış nesneleri bulmaya çalışıyorsunuz. Nesne bulmaktan sıkıldığınız zamanlarda ise Time Gap’ta yer alan balon patlatma ve renk eşleştirme mini oyunlarını oynayabilirsiniz. Time Gap, hem oynanış hem de oynanış açısından oldukça başarılı bir yapımdır. Ücretsiz olarak sunulan Time Gap’ta bazı tarihi kişilikler de yer alıyor. Time Gap’ı arkadaşlarınız ile birlikte oynayabilir ve hatta haftalık turnuvalara katılabilirsiniz.

2. Escape the Ghost Town

Escape the Ghost Town, çok başarılı bir gizli nesne bulma oyunudur. Akıllıca gizlenmiş çok sayıda gizli nesnenin yer aldığı Escape the Ghost Town’da hayalet kasabadan kaçmanıza yardımcı olabilecek nesneleri bulmaya çalışıyorsunuz. Escape the Ghost Town’da yer alan reklamlar, oyuncuların dikkatinin dağılmasına neden olabiliyor.

3. Pearl’s Peril

Başarılı gizli nesne bulma oyunu olan Pearl’s Peril’de babasının ölümünün gizemini aydınlatmak içinPearl Wallace’e yardım ediyoruz. Gerçek katili ortaya çıkarmak için dünyanın dört bir yanına seyahat ederek gizli nesneleri bulmaya çalışıyoruz. Ücretsiz olarak sunulan Pearl’s Peril, sürükleyici birhikâyeye sahip.

4. Criminal Case

Criminal Case, Google Play Store’da yer alan en popüler gizli nesne bulma oyunlarından bir tanesidir. Bir dedektifi kontrol ettiğimiz Criminal Case’te cinayet vakalarını aydınlatmaya çalışıyoruz. Cinayet vakalarını çözmek için akıllıca gizlenmiş nesneleri bulmaya çalışıyor, elde ettiğimiz kanıtları analiz ediyor, tanıkları ve şüphelileri sorguluyoruz.

5. June’s Journey

Pearl’s Peril’in yapımcısı tarafından geliştirilen June’s Journey’da gizem dolu ve dramatik olayların yer aldığı bir dünyaya adım atıyoruz. Akıllıca gizlenmiş olan nesneleri bularak bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Ücretsiz olarak sunulan June’s Journey, etkileyici grafiklere sahip. 1920’li yıllarda geçen June’s Journey’de dünyanın dört bir yanını gezerek bulmacaları çözmek için gizlenmiş ipuçlarını bulmaya çalışıyoruz.