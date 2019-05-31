Gizliliğe Önem Veren 5 Facebook Alternatifi

Facebook bir zamanlar sosyal medya devriminin en gözde çocuğuydu ama bugün, bir sosyal medya platformunun nasıl yönetilmeyeceğine dair iyi bir örnekten fazlası değil.

Facebook’un devam eden güvenlik ve gizlilik sorunları, gençlerin hızla Facebook’u kullanmayı bıraktıkları anlamına geliyor. Pew Research’e göre, 18-29 yaşları arasındaki kullanıcıların %44’ü geçen yıl uygulamayı sildi ve Facebook’u kullanmayı bıraktı.

Bu yazıya geldiğinize göre, siz de Facebook’u geride bırakmaya kararlısınız. Bu yazıda, gizliliğe önem veren 5 Facebook alternatifini öğreneceksiniz.

Facebook’u silmek için önünüzde duran duvarların belki de en geçilmez olanı, aileniz/arkadaşlarınız ile olan iletişimin kopmasıdır.

Başka şehirde hatta başka bir ülkede yaşayan aile üyeniz yahut arkadaşınız varsa, Facebook, o kişi ile iletişim kurmanın en iyi yollarından biridir çünkü Facebook sayesinde birbirinizle en hızlı şekilde fotoğraf-video-hikaye paylaşabiliyor ve iletişimi hiçbir zaman koparmıyorsunuz.

Bunu yapabileceğiniz binlerce Facebook alternatifinin olduğunu söyleseydik, ne gibi bir tepki verirdiniz? FamilyWall, Facebook’u bu nedenden dolayı bırakamayanlar için en iyi çözümlerden biridir.

FamilyWall’ı gizlilik bakımından çekici kılan üç temel özellik vardır: Birincisi, aileniz ile konuşmalarınız, güvenli bir şekilde saklanır. İkincisi, hiçbir şirkete veriniz satılmaz, reklamsızdır. Üçüncüsü, FamilyWall, özel verilerinizin hiçbir zaman ticari kullanım için kullanılmayacağına söz verir.

FamilyWall’ın temel özellikleri arasında doğum günleri ve diğer etkinlikler, takvimler, listeler, gerçek zamanlı konum izleme, özel gruplar oluşturma gibi özellikler de yer alır.

FamilyWall, söz konusu aileniz olduğunda Facebook ile aynı rolü üstlenebilir ama ya yerel topluluğunuz ne olacak?

Facebook’un diğer gücü, etkinlikler düzenlemek, istenmeyen eşyaları satmak ve komşularınızla, arkadaşlarınızla, tanıdığınız insanlarla iletişim kurmanıza imkan sağlamasıdır.

Facebook’u bu amaçlar için kullanıyorsanız bir de NextDoor’u kontrol etmelisiniz. Güvenlik avantajlarının yanı sıra Facebook yerine kullanılması çok daha uygundur.

NextDoor, kişisel bilgilerinizi asla üçüncü şahıslara satmamaktadır. İletişim bilgileriniz izin verdiğiniz sürece komşularınız, arkadaşlarınız ve diğer tanıdığınız insanlar tarafından görüntülenebilir.

Çocuklarınızın fotoğraflarını Facebook’a yüklemeden önce iki kere düşünmelisiniz; bir gün şehir merkezine giden bir otobüsün yanından size baktıklarını görebilirsiniz. Çünkü Facebook’un koşulları, Facebook’a yüklediğiniz hiçbir şeyin münhasır olmamasını sağlıyor. Bu, Facebook’un izniniz olmadan içeriğinizi diğer şirketlere verebileceği anlamına geliyor.

Çocuklarınızın değerli hatıraları ile dolu bir fotoğraf albümü oluşturmak için 23snaps’i tercih etmelisiniz.Şirket, izniniz olmadığınız sürece bilgilerinizi/fotoğraflarınızı reklamverenler ile paylaşmayacaktır.

Edmodo daha çok eğitim odaklıdır. Öğrenciler ve öğretmenler arasındaki sosyal medya bağlantıları giderek daha da önemli bir hal almaktadır.

Edmodo, öğretmenler tarafından tasarlanmıştır. Sınıf geneli grup sohbetleri, sınıflar arasında konu bazlı konuşmalar yer alır ve Edmodo’nun küçüklerin bilgilerinin daha hassas olması nedeniyle güçlü bir gizlilik politikası vardır. Şirket, çocuğunuzun bilgilerinizi reklamverenler ve üçüncü taraf uygulamaları dahil olmak üzere hiç kimseye satmamaktadır.

Şimdiye kadar incelediğiniz tüm sosyal medya platformları sağlam gizlilik politikalarına sahip ancak Facebook’tan bir ders çıkardıysak o da gizlilik politikalarının değişmesinin muhtemel olduğudur.

MeWe’nin bir aracında, sosyal medya platformlarının sizi kaç tane çerez ile takip ettiğini öğrenebiliyorsunuz.

MeWe, gizlilik politikası ile gurur duyuyor ve size asla hedefli bir reklam gösterilmeyeceğini, tüm yazıların kronolojik olarak gösterileceğini, sizi takip etmek için asla bir çerez kullanılmayacağını ve kişisel verilerinizin asla satılmayacağını söylüyor.

MeWe’nin katıldığınız her grup için özelleştirilebilen profiller gibi benzersiz özellikleri vardır. Bir sosyal ağ için birinci önceliğiniz gizlilik ise MeWe en iyi Facebook alternatifidir.