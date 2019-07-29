Gmail Alternatifi En İyi 7 E-posta Servisi

1 Nisan 2004 tarihinde ileri sürülen bir Google ürünü olan ücretsiz e-posta hizmeti Gmail birçok insan için en iyi e-posta servisi olabilir fakat daha iyilerinin de olduğunu düşünenlerin sayısı küçümsenmeyecek çoklukta. Yeni başlayan kişiler en çok Gmail’in arayüzünün kullanıcı dostu olmamasından şikâyetçi oluyor.

Çeşitli nedenlerden ötürü Gmail ve Google’dan uzaklaşmak ya da sadece yeni bir şeyler denemek istiyorsanız, kontrol etmeniz için bu yazıda Gmail dışında en iyi 7 e-posta servisini sizler için listeledik.

Hushmail, iPhone, Android ve BlackBerry’de çalışan web tabanlı bir e-posta servisidir. Hushmail’de reklam yok ve 25 GB depolama hakkınız var. Şu etki alanlardan birini seçebilirsiniz: @hushmail.com, @hushmail.me, @hush.com, @hush.ai ve @mac.hush.com Ayrıca hesaplarınızı aktif tutmak için minimum üç haftada bir oturum açmanız gerekir.

Zoho, kendi etki alanlarınızla çalışan güvenli ve reklamsız bir e-posta barındırma hizmetidir. Ücretsiz planda bir etki alanı barındırabilir ve her kullanıcıya sunulan 5 GB depolama alanına sahip olabilirsiniz. Zoho, POP ve IMAP’ı destekleyen herhangi bir mobil cihazda ya da site üzerinde çalışabilir.

Mail.com, 200’den fazla alan arasından seçim yapmanıza izin veren ücretsiz bir e-posta sağlayıcısıdır. Grafik tasarım ile uğraşıyorsanız “@graphic-designer.com” şeklinde bir etki alanı, hobilerinizle ilgili bir alan adı istiyorsanız “@petlover.com” şeklinde bir etki alanı alabilirsiniz. Seçenekler sayısız çokluktadır, ilgi alanınıza bağlı olarak bir etki alanı bulacağınızdan eminiz.

Outlook, Hotmail’in yerini tutan bir e-posta sağlayıcısıdır. Microsoft kullanıcıları hayatlarında bir kereliğine de olsa Hotmail’i kullanmıştır. Outlook neredeyse sınırsız bir depolama alanı sunar. Outlook, kullanıcılarına ayrıca büyük bir sosyalleşme imkânı verir. Facebook kişilerinizi içe aktarabilir, onlara e-posta atabilirsiniz. Arkadaşlarınızın güncellemelerini görüntüleyebilir, Facebook fotoğraflarınıza, videolarınıza ve durumlarınıza Outlook’dan erişebilirsiniz.

GMX, Mail.com’un sahibi olduğu için sınırsız e-posta depolama ve ek dosyalar için 50 MB’lık bir sınır bekleniyor fakat GMX sadece @gmx.com etki alanını kullanmanıza izin verir. GMX ayrıca istenmeyen e-postaları engellemenize yardımcı olmak için karmaşık bir anti-spam filtresi kullanır ve gelen e-postaları çeşitli virüslere karşı tarar. Verilerinizi korumak için kullanılan birkaç farklı yedekleme sistemi ve belgelerinizi, fotoğraflarınızı ve videolarınızı saklamak için ek olarak 2 GB alan vardır.

Inbox yanında 5 GB depolama alanı, 50 MB’lık bir ek sınırlaması getirir. Fotoğraflarınızı arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmanıza olanak verir. Takvim, hatırlatıcılar, görev yöneticisi ve listeler, fikirler, yapılacaklar ve çok daha fazlası için harika bir not özelliği içerir.

Yandex size 3 GB depolama alanı veren ücretsiz bir e-posta sağlayıcısıdır. Windows programını kurmak, bir ya da iki dosya yüklemek veya bir arkadaşınıza Yandex’in bu hizmetinden bahsetmek gibi birkaç görevi yerine getirirseniz 7 GB depolama alanı gibi kilitleri açabilirsiniz.