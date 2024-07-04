Gmail Gemini AI Kenar Çubuğu Nedir? Nasıl Kullanılır?

Gmail’de e-posta kontrollerini sağlamanız için yararlanabileceğiniz yapay zekâ özellikleri artırılıyor. Tarayıcıdan giriş yaptığınız taktirde artık Google’da e-postalarınızı özetlemek, yeni taslaklar oluşturmak gibi çeşitli eylemleri yapabileceğiniz yeni bir Gemini araç çubuğundan yararlanabileceksiniz.

Gmail ile entegre olarak çalışacak olan bu düzenekte Gemini 1.5 Pro’dan yararlanılacak. Peki, Gmail’de Gemini araç çubuğu nasıl kullanılır? Avantajları neler? Gelin, birlikte bakalım.

Gmail’de Gemini Araç Çubuğunun Özellikleri

Gemini 1.5 Pro yapay zeka aracını Gmail uygulamasına entegre eden Google, kullanıcılarına e-posta özetleme ve işleme alanında yapay zeka desteği ile büyük kolaylıklar sunmayı hedefliyor. Bu kolaylıkların başında büyük oranda zaman ve enerji tasarrufu, iş yükünün azaltılması gibi unsurların sıralandığını söyleyebiliriz.

Bu kolaylıklardan yararlanabilmek için ise ücretli Gemini abonesi olmanız gerekiyor. Aynı zamanda bir Google Workspace müşterisi olmanız isteniyor. Google’ın Gmail uygulamasının yanı sıra dökümanlar, drive, e-tablo ve slaytlar bölümlerinde de Gemini yapay zekâsı kullanılabiliyor.

Bu araçlarda bulunan dosyalardan içerik özeti çıkarma, yeni içerik üretme ve analiz gibi işlemler Gemini desteği ile yapılabilir hale geliyor. Google Drive dosyalarına ilişkin sorular sorma, yeni bir e-posta taslağı hazırlama, gelen mailleri özetleme gibi işlemler için Gemini’den yararlanabileceksiniz.

Bu fonksiyonlar son derece işlevsel olsa da Gemini’nin zaman zaman halüsinasyon hatasına düştüğünü de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu yüzden % 100 güvenmeden önce toplanan verileri ve önemli e-mailleri manuel olarak kontrol etmenizde de fayda var.

Gmail’de Gemini Araç Çubuğu Nasıl Kullanılır?

Gemini desteği Gmail’e yan panelde bir araç çubuğu olarak ekleniyor. Dökümanlar ve slaytlar gibi diğer araçlarda da benzer şekilde yan tarafa eklenen yeni bir menü görünümüne sahip olacak. Buraya gireceğiniz promptlarla mail kutunuza ilişkin isteklerinizi belirtebileceksiniz.

Bu şekilde elde ettiğiniz verilerin doğruluğunu kontrol ederek işlemlerinizde daha fazla zaman ve enerji tasarrufu sağlayabilir, Gemini yapay zekâsı sayesinde iş yükünüzü azaltabilirsiniz.

Siz bu yeniliği nasıl buldunuz? E-postalarınızı organize ederken Gemini AI’dan destek almak sizce işlerinizi kolaylaştıracak mı? Google dökümanlar ve diğer araçlarda da Gemini’den faydalanmayı düşünüyor musunuz? Bu konu ile ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!