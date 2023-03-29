Tüm Renklerin En Güzel Hali: Gökkuşağı Nasıl Oluşur?

Kimileri yağmuru kimileri güneşi sever. Ancak herkesin ortak olduğu noktalardan biri de gökkuşağının gökyüzünü süslemesidir. Öyle ki nadir olan şeylerin değeri daha fazladır. Gökkuşağı da bunlardan biridir.

Her zaman oluşmaz. Ancak kimi zaman güneş gibi gökyüzünde doğar. Hatta kimileri bu doğa olayına bir anlam yükler. Kimi zaman masallarda gökkuşağının altından altın olduğu söylenir. Peki, herkesin bir anlam yüklediği doğa olayı gökkuşağı nasıl oluşur? Gelin birlikte bakalım.

Gökkuşağı Nasıl Oluşur?

Gökkuşağının oluşumu doğanın bir kanunu olmakla beraber birçok kişi orta okullarda bu bilgiyi öğrenir. En basit tanımıyla gökkuşağı ışığın kırılması sonucu meydana gelmektedir. Eğer küçükken bahçe hortumunu güneşe doğru tutmuşsanız yapay bir gökkuşağı oluşturmayı başarmıştırsınız.

Bu durum tamamen su taneciklerinin birer cam gibi ışığı kırması sonucu oluşmuştur. Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı, havadaki su kristallerinin güneşin çıkmasıyla oluşur. Kısaca güneş ışıkları suyu kırmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

Gökkuşağı kaç renkten oluşur?

Gökkuşağında hangi renk yok?

Gökkuşağındaki en üstü bulunan renk?

Gökkuşağının şekli neden öyle?

Gökkuşağı ne zaman ortaya çıkar?

Gökkuşağının bittiği yerde ne olur?

Gökkuşağı Kaç Renkten Oluşur?

Gökkuşağı 7 renkten oluşmaktadır. Bunlar ise şu şekildedir: Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor.

Gökkuşağında Hangi Renk Yok?

Gökkuşağında siyah ve beyaz renkleri yoktur. Çünkü siyah ve beyaz birer renk değildir. Siyah ışığın olmadığını beyaz ise ışığın var olduğunu belirtmektedir.

Gökkuşağında En Üstte Bulunan Renk?

Gökkuşağıdan en üste bulunan renk kırmızıdır. En altta bulunan renk ise mordur. Gökkuşağının Şekli Neden Öyle?

Gökkuşağının Şekli Neden Öyle?

Aslında gökkuşağının rengi bir çember şeklindedir. Ancak gökkuşağının “yaklaşık 40 dereceden fazla olmaması gerektiğinden (gözükebilmesi için)” yarı çember olarak gözükür.

Gökkuşağı Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Gökkuşağı yağmur sonrası ortaya çıkmakla beraber yapay olarak da elde edilebilir.

Gökkuşağının Bittiği Yerde Ne Olur?

Hiçbir şey olmaz. Ancak insanların inançları bu tür doğa olaylarını farklı anlamlar yükler.

Bu içeriğimizde sizler için gökkuşağı nasıl oluşur ve birçok soruya cevap verdik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca neyin sebze olduğunu neyin meyve olduğunu biliyor musunuz? Merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz