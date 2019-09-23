Goo.gl Alternatifi En İyi Link Kısaltma Servisleri

Google, uzun bir süre önce link kısaltma servisi olan Goo.gl servisinin fişini çekti. Önceden oluşturulan bağlantılar hâlâ tıklanabiliyor ama yeni bağlantılar ne yazık ki kısaltılamıyor.

Goo.gl hizmetinin artık kullanılamadığını göz önünde bulundurduğumuzda yeni ve kaliteli link kısaltma servislerine yönelmemizin vaktinin geldiğini görüyoruz. Bu yazıda, Goo.gl alternatifi en iyi link kısaltma servislerini listeleyeceğiz.

Not: Bu servislerin tamamının kullanımı ücretsizdir ancak bağlantı izleme ve benzeri hizmetleri kullanmak isterseniz belirli miktarda ödeme yapmanız gerekebilir.

Bitly sadece Goo.gl kadar iyi olmakla kalmıyor, aynı zamanda Goo.gl servisinden çok daha güçlü bir link kısaltma servisidir. Bitly en popüler link kısaltma hizmetlerinden biridir. Bitly yıllar geçtikçe esas amacına ek olarak bağlantı analizlerini teker teker izlemenize izin vermek gibi pek çok özellik getirdi ama hizmetin özü hâlâ aynıdır.

Bir link kısaltmak için Bitly’nin internet sitesini açmanız ve bağlantıyı yapıştırmanız yeterlidir. Kısaltılan bağlantı saniyeler içerisinde elinize geçecektir. Bu bağlantıyı daha sonra sosyal medyada, e-postada veya doğrudan mesajlaşma gibi dilediğiniz şekilde paylaşabilirsiniz.

İs.gd sadece bağlantılarınızı kısaltmaya yarayan temel bir goo.gl alternatifidir. Sadece internet sitesini açmanız ve önünüzdeki kutuya kısaltmak istediğiniz bağlantıyı yapıştırmanız yeterlidir. is.gd kullanmanın en iyi yanı, internet bağlantınız ne kadar yavaş olursa olsun, internet sitesinin sadeliği sayesinde sadece birkaç saniye içerisinde internet sitesi önünüzde olacaktır. Basit ve hızlı bir link kısaltma servisi arıyorsanız is.gd tam size göredir.

Kullanabileceğiniz bir diğer basit ve hızlı link kısaltma servisi bit.do’dur. is.gd gibi bit.do da kullanıcılarına saniyeler içinde yüklenen minimalist bir sayfa sunar. Ayrıca bağlantılarınızı kişiselleştirme ve bu bağlantıların performansını izleme özelliğini de kullanabilirsiniz.

Soo.gd sizi bir hesap oluşturmak zorunda bırakmaz. Hesabınıza giriş yapmak zorunda kalmadan bağlantıları en basit şekilde kısaltabilirsiniz. İstediğiniz linki kutuya yapıştırın, özelleştirmek isterseniz “Suffix” yazısının yanındaki kutuya istediğinizi girin ve “Shorten” butonuna basın.

Ow.ly için Bit.ly hizmetinin muadili diyebiliriz. Bu, temel bağlantı kısaltma hizmetinin dışında birçok özelliğe sahip olacağınız anlamına gelir. Soo.gd hizmetinin aksine sadece bir link kısaltmak istiyorsanız bile bu hizmeti kullanmak için hesap oluşturmanız gerekiyor.

Size para kazandıracak bir link kısaltma servisine mi ihtiyacınız var? Ouo.io hizmeti, oluşturduğunuz bağlantıların tıklamasına oranla size iyi bir miktarda ödeme yapabilir. Ouo.io’dan para kazanmak gibi bir amacı olmayanlar, hiç hesap oluşturmadan link kısaltabilirler. Ancak para kazanmak isteyenler bir hesap oluşturmak zorundadır. Ek olarak, ouo.io, size ödeme yapabilmek için kısaltılan linklerde reklam gösterecektir.