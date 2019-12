Google Android Uygulamalarına En İyi Ücretsiz Alternatifler

2020 Android telefonlarda Google uygulamalarının önyüklü gelmeyeceği hatta sonradan bile yüklenemeyeceği konuşuluyor. Gmail, YouTube, YouTube Music, Google Haritalar, Google Asistan, Google Fotoğraflar, Google Chrome, Google Play Store ve daha birçok Google uygulaması Türkiye’de hiç kullanılamayabilir. Google Türkiye’den çekilmeyecek ancak Google Android uygulamalarına alternatifleri bilmekte fayda var. Google servisleri Türkiye’de kapatılırsa Google uygulamaları yerine kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz Android uygulamaları blog yazımızda derledik.

Google Türkiye’den gidiyor mu? Google neden çöktü, kapanıyor mu? Google uygulamaları Türkiye’de kullanılamayacak mı? Android telefonlarda Google uygulamaları olmayacak mı? Google ambargosu ne anlama geliyor gibi pek çok soru şu sıralar Android telefon kullanıcılarının kafasını kurcalıyor. Google Türkiye’nin kararı ne olursa olsun, şimdiden tedbir anlamakta fayda var. Bu blog yazımızda Google Android uygulamalarına en iyi alternatiflere bakıyoruz. Google’ın kendi uygulamaları yerine geçebilecek kalitede ücretsiz en iyi Android uygulamaları listemize ekledik. Tabii ki listeyi Google uygulamalarını kullanmak istemeyen Android kullanıcıları da değerlendirebilir.

Google Uygulamalarına En İyi Alternatifler

İnternet Tarayıcı: Google Chrome yerine Opera veya Firefox

Google Chrome tarayıcının vazgeçilmez olduğunu düşünebilirsiniz ancak onun yerine kullanabileceğiniz iki harika tarayıcı daha var: Mozilla Firefox ve Opera. Google Chrome piyasaya çıkmadan önce en iyi web tarayıcıları arasında gösterilen Firefox, 2002’den bu yana çok yol katetti ve özellikle Android sürümü çok gelişti. Tarayıcının, masaüstü sürümle senkronizasyon, kullanımı kolay yer imi sistemi, yayın yapma desteği ve daha birçok güzel özelliği bulunuyor. Opera ise en çok indirilen Android internet tarayıcılardan biri ve onu en iyi yapan birçok özellik bulunuyor. Örneğin, içerikleri bulmanıza yardımcı olan dahili haber akışı, tüm reklamları engelleme, video ve görüntüleri sıkıştırarak veri tasarrufu sağlatma, sık kullanılan sitelere hızlıca erişmenizi sağlayan Hızlı Arama gibi özellikleri var ve kullanıcı arayüzü çok güzel.

Galeri: Google Fotoğraflar yerine Amazon Photos veya Flickr

Google Photos, Google’ın ücretsiz, sınırsız fotoğraf saklama alanı sunmasıyla son birkaç yıldaki en iyi servislerinden biri. Ancak fotoğraf kitaplığınızı (kütüphanenizi) saklamak için başka seçenekler de var: Amazon Photos, Flickr gibi. Amazon’un da Google kadar olmasa da birçok servisi bulunuyor. Amazon Photos bunlardan biri. Google Fotoğraflar’a birçok yönden benziyor ve Amazon Prime’a sahipseniz en iyi seçeneğiniz olabiilir. Prime Photos da Google Photos gibi insanları ve konumları bulmak için yapay zekayı kullanıyor ve fotoğrafları doğrudan telefonunuzdan yükleyebiliyorsunuz. Flickr ise fotoğraflarınız için ücretsiz 1TB bulut depolama alanı veriyor. Android telefonda fotoğraf çekmeyi seven sıradan bir kullanıcı veya profesyonel bir fotoğrafçı olun farketmez, Flickr’ı denemelisiniz. Fotoğraflarınızın ayarlarını hızlı ve kolay bir şekilde düzenlemenize imkan veren Flickr’ın fotoğraf tutkunlarını bir araya getiren özel topluluğu da bulunuyor.

Haritalar: Google Maps yerine Maps.Me veya Here WeGo

Google Maps, en iyi bilinen harita uygulaması olabilir ancak bu her durumda en iyisi olduğu anlamına gelmiyor. Google Haritalar’a alternatif iki harika uygulama mevcut: Maps.Me veya Here WeGo. Aslında, Google Haritalar’a en iyi alternatif Waze. Yolda karşılaştığınız her türlü sorunu, sürüşü etkileyebilecek herhangi bir şeyi bildirebildiğiniz Waze bir sosyal ağ formunda. Ancak Waze, Google’a ait olduğundan listede yer veremedik. Onun yerine internet olmadan/internete ihtiyaç duymadan yol tarifi alma, arama yapma, yer işaretleme, otel rezervasyonu yapma gibi güzel özellikleri olan Maps.Me’iyi öneririz. Android platformunda en çok indirilen harita uygulamaları arasında olan Maps.Me’den sonra kullanabileceğiniz en iyi harita programı Here Maps. Bir döneme damgasını vuran markalardan Nokia’nın haritalar uygulaması da oldukça iyi. Dünya genelinde 132 ülkede kullanılabiliyor. Çevrimdışı haritaları ücretsiz indirebiliyor, toplu taşıma için yol tarifi alabiliyorsunuz.

E-Posta (Mail): Gmail yerine Outlook veya BlueMail

Gmail, diğer e-posta servislerinden mail almanıza izin verir ama tüm e-postalarınızı tek gelen kutusunda yönetmek isteyebilirsiniz. Android için en iyi mail uygulamaları arasında Microsoft Outlook ve BlueMail gösterilebilir. Outlook’u herkes biliyordur o nedenle daha az tanınan ancak çok işlevsel ve iyi tasarlanmış bir e-posta istemcisi olan BlueMail’e önceliği vermek istiyoruz. Uygulama sadece farklı e-posta hesaplarınızdaki e-postaları kolayca yönetmenize izin vermekle kalmıyor, yerleşik takvim ve karanlık moda da sahip. Ayrıca e-posta iletilerini tam açmadan önizleme gibi e-postalarınızı kontrol etmenizi sağlayan bazı sezgisel özelliklere sahip ve e-maillerinizi hızlı ve kolay bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. E-postaları yönetmek için mükemmel bir uygulama olarak kabul edilen Microsoft Outlook, son birkaç yılda daha iyi ve daha da iyi hale geliyor. İsmi Outlook olsa da Outlook ve Hotmail hesapları dışında Gmail, Yahoo Mail ve diğer hesaplar da eklenebiliyor. Özellikle masaüstünde Outlook’u kullanıyorsanız, arayüzü çok hoşunuza gidecek, iyi tasarlanmış ve kullanımı kolay bir arayüzü var.

Bulut Depolama: Google Drive yerine Dropbox veya Microsoft OneDrive

Google Drive dünya genelinde en çok tercih edilen bulut depolama servisi ancak vazgeçilmez değil. Google Drive kadar iyi birçok bulut depolama uygulaması var. Örneğin, Dropbox. Harika, temiz arayüzünün yanı sıra Android telefonunuz ve ihtiyaç duyabileceğiniz neredeyse diğer tüm platformların uygulamalarına sahip. Sadece 2GB ücretsiz alan sunuyor ancak para ödemeden daha fazla alana sahip olabiliyorsunuz. Windows işletim sistemli bilgisayar kullanıcıysanız, telefonunuz ve bilgisayarınızdaki dosyaları daha iyi senkronize etmenize yardımcı olması açısından OneDrive’ı tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Sizinle dosya paylaşıldığında bildirim alma, fotoğraf ve videoları paylaşabilme, dosyalarınız için otomatik etiketleme gibi harika özelliklere de sahip olursunuz.

Haber: Google News yerine Flipboard

Özellikle bölgenize ilişkin haberleri veya ulusal veya uluslararası bir etkinlikle ilgili haberleri zamanında almak çoğu kişi için önemlidir. Google Haberler veya Google Play Gazetelik yerine tercih edebileceğiniz harika bir haber uygulaması var: Flipboard. Çoğu Android kullanıcısının varsayılan haber uygulaması haline gelen Flipboard, içerikleri dergi tarzı sayfa düzeninde sunması ve tüm farklı medyalara (metin, video, sosyal medya) tek bir yerden erişme imkanı vermesiyle dikkat çekiyor.

Ofis Programı: Google Docs, Slides, Sheets yerine Microsoft Office Mobile veya OfficeSuite

Google’ın dokümanlar, e-tablolar ve slaytlar uygulaması ücretsiz olması ve en çok ihtiyaç duyulan özellikleri sunmasıyla harika bir verimlilik paketi ancak diğer Google uygulamaları gibi vazgeçilemez değil. Onun yerine kullanabileceğiniz harika bir paket program var: Microsoft Office Mobile. Yazılım devinin ünlü Office paketi tartışmasız dünyada en çok kullanılan verimlilik paketi. Tek Office 365 aboneliği alarak Microsoft Word, Excel ve PowerPoint’i telefonunuzda tam olarak kullanabiliyorsunuz. Abonelik olmadan da uygulamaların temel özelliklerini kullanma şansına sahipsiniz. Ücretsiz bir alternatfiniz de var: OfficeSuite. Word, Excel ve PowerPoint dosyası oluşturma ve düzenleme dışında PDF’leri açma ve dahili dosya yöneticisiyle düzenleme yapabileceğiniz OfficeSuite, bazı Android telefonlarda önyüklü geliyor.

Görüntülü Konuşma: Duo yerine Facebook Messenger veya Skype

Hangouts’un yerine gelen Duo, Android platformunda en yüksek kaliteli görüntülü görüşme uygulaması olarak öne çıkan, 1 milyardan fazla indirmeye ulaşmış oldukça popüler bir uygulama ancak hala eksikleri var, yerine kullanılabilecek de birçok uygulama var. Örneğin, Facebook Messenger. Messenger anlık mesajlaşma uygulaması olarak görünebilir ancak görüntülü konuşmalar için de kullanılabilecek güzel bir uygulama. Tek yapmanız gereken sohbet penceresinin sağ üst köşesindeki görüntülü sohbet butonuna dokunmak, kişilerinizle görüntülü konuşmaya başlayabilirsiniz. Grup görüntülü sohbet de destekleniyor, aynı anda birden fazla kişiyle konuşabiliyorsunuz. Facebook kullanmıyorsanız bir seçenek daha var: Skype. Skype, uzun süredir kullanıcıların favori görüntülü sohbet uygulaması. Kullanımı kolay ve grup sohbetleri destekliyor.

Sağlık: Google Fit yerine RunKeeper veya Nike+ Run Club

Google Fit, harika Android entegrasyonları sunuyor ve atılan adım, aktif süre dahil olmak üzere bir dizi ölçümü otomatik olarak izliyor. Ancak çok daha kapsamlı sağlık uygulamaları var. Örneğin, fitness tutkunlarının favorisi olan ve bir dizi mükemmel özellik sunan RunKeeper. Uygulama koşularınızı izleyebiliyor, harita üzerinde gösterebiliyor, antrenman ve fitness hedeflerinizi belirlemenize ve ilerlemenizi görmenize yardımcı oluyor. Nike’ın kendinin Android için fitness takip uygulaması Nike+ Run Club’a da bakmanızı tavsiye ederiz. Nike+ Run Club da fitness hedeflerinizi takip etmenize ve yönetmenize yardımcı oluyor, sizi hedeflerinize ulaştırıyor. Bunun dışında uygulamayı yükleyen arkadaşlarınızla yarışabiliyorsunuz.

Müzik: YouTube Music yerine Spotify veya Apple Music

Uzun deneme süresi vermesiyle müzik dinleyicilerinin ilgisini çeken YouTube Music de alternatifsiz değil. Müzik dünyasının öncüsü olan ve kesinlikle en popüler müzik servisi Spotify, ücretsiz abonelik seçeneği de sunuyor ancak uygulamadan en iyi şekilde faydalanmak için premium aboneliği almanız gerekiyor. Spotify çalma listelerini veya arayüzünü sevmediyseniz Apple Music’i deneyebilirsiniz. Sadece ücretli abonelik seçeneği sunan Apple Music’in arşivi de oldukça geniş ve ses kalitesi olarak çok yakınlar. Şarkı sözleri, video klipler gibi Spotify’da olmayan özellikler de sunuyor.

Görüldüğü üzere, Google Türkiye’den gitse bile, Android telefonlara Google uygulamaları hiç yüklenemeyecek olsa bile harika alternatifler var.