Google Arama Sonuçlarında Ani Düşüşlere Neden Olabilecek 4 Önemli Unsur

Bunu okuduğunuza göre tahminimizce Google sıralamalarında bir düşüş gözlemlemişsiniz. Bu endişe verici bir durum olmalı. Paniklemeyin, yardım etmek için buradayız.

Dijital yaşamda verilen mücadelenin ne kadar zor olduğu inkar edilemez. Arama motorları genellikle müşterilerinizin internet siteniz ile etkileşime geçtiği ilk yerdir. Arama motorlarında ani bir düşüş yaşadığınızı görürseniz, sitenizin Google tarafından cezalandırılmış olabileceğini aklınızda bulundurmalısınız.

Paniklemeden önce bunun nedenini düşünmek için kendinize bir dakika ayırınız. Düzeltilmesi çok basit olsa bile bu basit nedenlerle sıralamalarda yaşanılan düşüşün sorumlusu hiç şüphesiz ki Google’dır. Google’ın kullanıcıları her zaman daha ön planda tuttuğunu unutmamak gerekir. Google -ya da başka bir arama motoru- neden içeriğinize öncelik vermiyor? Google, sitenizi kullanıcı gözü ile incelediğinde, düşüş yaşadığınız anahtar kelime çevresince internet sitenizde neyi sevmez?

Bu yazıda, Google sıralamalarda düşmenize neden olabilecek 4 önemli unsurdan bahsedeceğiz. Google sıralamalarda düşme nedeniniz, aşağıdakilerden biri olabilir.

Site Taşıma İşlemleri

Yeni bir alan adına mı taşındınız? Taşınma işlemleri, internet sitenizin arama sonuçlarında düşmesine neden olabilecek en büyük nedenlerden biridir. Sıralamanızı korumak ya da yukarılara çıkmak istiyorsanız, bu adımı doğru bir şekilde atmanız önemlidir. Yönlendirme doğru bir şekilde yapılmamış ve mevcut sıralamayı sürdürmek için yeni sayfalar optimize edilmemiş ise bunu yaşayabilirsiniz. Site taşıma işlemlerine başlamadan evvel güçlü bir taşınma stratejisi oluşturduğunuzdan emin olunuz.

Anahtar Sözcükler

Anahtar kelimenin bol bol ve gereksizce kullanılması, arama sonuçlarında düşmenizin en büyük sorumlusudur. Anahtar kelimeleri bolca ve gereksizce kullanan insanların yarısından çoğunun, bir şeylerin yanlış olduğundan dahi haberi yok.

İçerik Çoğaltma

Google’a göre sıralamadaki en büyük düşme nedeni, içeriklerin çoğaltılması ile doğrudan ilişkilidir. Yinelenen içerik ve orijinal içerik, Google’ın kafasını karıştırır ve hangi yazının önde çıkacağını seçemez hale gelmesine neden olur.

Kırık ve Kötü Bağlantılar

Sitenizdeki bağlantılar kırık veya kötü amaçlı bağlantılardan oluşuyor ise sıralama üzerinde ciddi bir düşme gözlemleyebilirsiniz. Bu bağlantılar, bağlantının sahibi tarafından kasıtlı olarak kaldırılmışsa Google’a bunu bildirebilirsiniz.