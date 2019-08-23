Google Chrome Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Google Chrome, arama sorgularını daha hızlı girmenize yardımcı olmak amacıyla arama geçmişinizi kullanır. Aynı şeyi tekrar tekrar aramanız gerekebilir ve bu durumda, bu özellik inanılmaz derecede faydalıdır. Ancak daha önce arattığınız bir sorguya artık ihtiyacınız kalmadığında o sorguyu arama geçmişinizden silmek isteyebilirsiniz. Bu yazıda, Google Chrome’un hem mobil hem de masaüstü sürümünde arama geçmişinin nasıl silineceğini öğreneceksiniz.

Arama Geçmişi vs Tarama Geçmişi

Arama geçmişiniz, bir şey aramak için URL çubuğuna yazdığınız sözcükler veya kelime öbekleridir. Tarama geçmişiniz ise ziyaret ettiğiniz sayfalardır. Bu küçük ama önemli bir ayrımdır.

Örneğin, URL çubuğuna “akıllı telefon” yazarsanız, “akıllı telefon” arama geçmişinin bir parçası olur. Arama motorunuz üzerinden “akıllı telefon” şeklinde sorgulattıktan sonra web sitelerini ziyaret ederseniz, bu web siteleri tarama geçmişinizin bir parçası olacaktır. Arama geçmişinizden bir sorguyu silmenizin tarama geçmişinize bir etkisi olmaz. Eğer Chrome’u gizli modda kullanıyorsanız, arama geçmişiniz kaydedilmez.

Google Chrome Masaüstü Sürümünde Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Bir sorguyu arama geçmişinizden silmek için Chrome’da yeni bir sekme açmanız gerekir. Daha sonra URL çubuğunun içine tıklayın ve silmek istediğiniz sorgunun ilk birkaç harfini yazın. Önceki örneğimize devam edersek, “akıllı” yazarsanız ve daha önce “Akıllı telefon” şeklinde arama yaptıysanız, Chrome bu ifadeyi bir öneri olarak gösterir. Klavyenizin ok tuşlarını veya mouse’u silmek istediğiniz sorgunun üzerine getirin ve ardından “Shift + Delete” tuşlarına basın.

Google Chrome Mobil Sürümünde Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Chrome’da yeni bir sekme açın ve kaldırmak istediğiniz arama kelimesini veya ifadeyi yazın. Silmek istediğiniz sorgu, önerilerde görünecektir. Silmek istediğiniz sorgunun üzerine basılı tutarak silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Chrome'da senkronizasyonu etkinleştirdiyseniz, arama geçmişinin senkronize edilenlerden biri olduğunu belirtmeliyiz. Bilgisayarınızda bir arama yaptıktan sonra sorguyu kaldırdıysanız, ancak telefonunuzda aramayı tekrarladıysanız, ifade bilgisayarınıza geri döner.

Bir sorguyu sildiğinizde o sorgu tüm cihazlarınızdan silinir. Aynı sorguyu tekrar aramadıkça, sorgunun geri eklenmesi hakkında endişelenmenize gerek yoktur. Arama geçmişinizi tarayıcının masaüstünde veya mobil sürümünde toplu olarak silmenin bir yolu yoktur.