Google Chrome’da Dil Nasıl Değiştirilir? (2019)

Google Chrome, en çok özelliğe sahip olan tarayıcılardan biridir. Google Chrome uzantılarını ve Google Chrome Flags’i kullanarak daha fazla özelliği etkinleştirebilirsiniz. Google Chrome’un bu kadar popüler olmasının başka bir nedeni ise 100’den fazla dili desteklemesidir. Bu, Google Chrome kullanıcılarının tarayıcıyı herhangi bir bölgesel dilde kullanmalarını ve web’den yararlanmalarını sağlar. Bu yazıda, Google Chrome’da dilin nasıl değiştirelebileceğini öğreneceksiniz. Böylece Google Chrome’u istediğiniz dilde kullanabilirsiniz.

Google Chrome'da Dil Değiştirmek

Google Chrome’da dil değiştirmenin çeşitli yolları vardır ve bu yollar, kullandığınız platforma bağlı olarak değişir. Bu nedenle mobil ve masaüstü platformlarında Google Chrome’un dilini nasıl değiştirebileceğinizi ele alacağız.

Google Chrome'da Desteklenen Diller

Google Chrome'un desteklediği dillere bir göz atalım. Yukarıda belirttiğimiz gibi, şu anda Google Chrome tarafından desteklenen 100'den fazla dil var. İngilizce, Hintçe, İspanyolca, Fransızca, Kanalı, Danca, Afrikaan, Arapça, Bulgarca, Bengalce, Çince, Japonca, İrlandaca, İtalyanca, Rusça, Samoaca, Tamilce, Telugu dili, Urduca, Korece, Latince ve daha fazlasını içerir.

Google Chrome'da Dil Nasıl Değiştirilir? (Windows, Linux ve Chrome OS)

1.İlk olarak Google Chrome’un sağ üst kısmında yer alan üç noktalı menüye tıklayın Daha sonra açılan menü penceresinden “Ayarlar”ı seçin.

2. Açılan sayfanın sol kısmında yer alan “Gelişmiş” yazısına tıklayın ve “Diller”i seçin.

3. “Diller” kısmından “Dil” yazısına tıklayın ve ardından “Dil ekle” yazısını seçin.

4. Açılan pencerede Google Chrome’da kullanmak istediğiniz dili seçin. Daha sonra “Ekle” butonuna tıklayın.

5. Ardından seçtiğiniz dilin yanında yer alan üç noktalı menüye tıklayın ve “Google Chrome’u bu dilde görüntüle” seçeneğini aktifleştirin.

6. Değişikliklerin geçerli olması için “Yeniden başlat” butonuna tıklayın.

7. Dil ayarları sayfasını tekrar açın ve seçtiğiniz dilin yanında bulunan üç noktalı menüden “Yukarı taşı” seçeneğine tıklayın. Bu işlem sonucunda kullanıcı arayüzü ve genel ayarlar dahil olmak üzere Google Chrome dilini başarıyla değiştirmiş olacaksınız.

8. Google Chrome’da Google’ın arama dilini de değiştirmek isterseniz, bir adım daha tamamlamanız gerekiyor. Bir Google araması yapın ve arama kutusunun hemen altında yer alan “Ayarlar”a tıklayın ve “Diller”i seçin.

9. Daha sonra tercih ettiğiniz dili seçin ve “Kaydet” butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Google aramanız da tercih ettiğiniz dilde olacaktır.