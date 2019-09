Google Chrome RAM Kullanımı Nasıl Azaltılır?

Google Chrome, piyasadaki en iyi tarayıcıdır. Google Chrome’un pazar payının hızla artmasının sebebi hızlı ve temiz bir arayüze sahip olmasıdır. Google Chrome’un en büyük sorunu ise RAM kullanımının çok fazla olmasıdır. Google Chrome kullanıcıları, bu sebepten dolayı yıllar içerisinde büyük ölçüde iyileşen Firefox’a veya Opera'ya geçmeyi düşünüyor.

Özellikle düşük RAM kapasitesine sahip olan bilgisayarlar, Google Chrome’un RAM kullanımının çok fazla olmasından dolayı performans düşüklüğü yaşayabiliyor. Google Chrome’un RAM kullanımını azaltabilmeniz mümkün. Bu yazıda, Google Chrome’un RAM kullanımını nasıl azaltabileceğinizi öğreneceksiniz.

Google Chrome’un RAM Kullanımı Nasıl Azaltılır?

Google Chrome, yalnızca bir veya iki sekme açıkken bile çok fazla RAM tüketir. Açık olan sekmelerde fazla RAM gerektiren bir şey olmayabilir ancak tarayıcının RAM kullanımı oldukça fazladır. Bu sorunu bir uzantı kurarak çözebilirsiniz.

Google Chrome’un RAM kullanımını azaltmak için Tab Suspender uzantısını kurabilirsiniz. Tab Suspender uzantısı, aktif olarak kullanılmayan sekmeleri pasif hale getirir. Dolayısıyla RAM tüketiminde azalma gerçekleşir.

Google Chrome’a Tab Suspender uzantısını ekledikten sonra bazı özelleştirmeler yapabilirsiniz. 1 ile 60 dakika arasında bir zaman dilimi seçmenize olanak sağlayan Tab Suspender, seçtiğiniz süre dolduktan sonra kullanmadığınız sekmeleri pasif hale getirir. Tab Suspender’ın kullanılmayan sekmeler için otomatik kapatma özelliği de bulunuyor. Bu özelliği ister aktif hale ister pasif hale getirebilirsiniz.

Tab Suspender’da açılan sekmeleri sınırlama özelliği de mevcut. Örneğin, 20 sekme seçtiğinizde eğer açılan sekme sayısı 20 sekmeyi aşarsa, Tab suspender, kullanılmayan sekmelerin çoğunu sorunsuz bir şekilde kapatacaktır. Bu sekme kapatma işlemi açılan sekme sayısı, seçilen miktara düşene kadar sürecektir.

Son olarak, bir sekmeyi URL çubuğunun sağ kısmında yer alan Tab Suspender simgesinden istediğiniz zaman da pasif hale getirebilirsiniz.

Tab Suspender uzantısı, sekmeyi pasif hale getirdiğinde doğal olarak bir sekmeyi kaldırır. Çoğunlukla, bu RAM tasarrufu için iyi bir yoldur. Pasif hale getirilen sekmeye tıklayıp, ardından mouse imlecini sayfanın ortasında yer alan simgeye götürdüğünüzde geri aktif hale gelir.

Not: Tab Suspender uzantısının pasif hale getirdiği sekmede kaydedilmemiş bir belge veya e-posta taslağı varsa, verilerin kaybolması olasıdır. Dolayısıyla buna dikkat etmelisiniz. Google Dokümanlar veya Gmail ile çalışıyorsanız, verileriniz otomatik olarak kaydedilir ancak tüm servisler otomatik olarak kaydetmez. Bu durumda, Tab Suspender uzantısının sekmeyi pasif hale getirmemesi için o sayfayı Whitelist’e eklemelisiniz. Whitelist’e eklemek için URL’nin sağ kısmında yer alan Tab Suspender simgesine tıklayın. Ardından açılan pencerede “Do not Suspend this Site” yazısını seçin. Hangi sayfayı Whitelist’e eklemek istiyorsanız, “Do not Suspend this Site” yazısına tıklamadan önce o sayfanın seçili olması gerektiğini belirtelim.