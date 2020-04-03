Google Duo ve Zoom Karşılaştırması (Platform Desteği, Özellikler, Kullanım)

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çoğu şirket evden çalışma sistemine geçti. Genellikle, görsel iletişimin (video görüşmesi) bilgi aktarmanın çok daha iyi bir yolu olduğu kanıtlanmıştır. Google Duo ve Zoom programları, evden çalışmaya uygun pozisyonlarda yer alan çalışanların, ekip arkadaşları ile görüntülü olarak iletişim kurabilmesini sağlıyor. Peki, hangi görüntülü konuşma programı daha iyi? Bu yazıda, Google Duo ile Zoom programlarını karşılaştırdık.

1. Platform Desteği

Önce temel bilgilerle başlayalım. Google Duo, akıllı telefonlar, tabletler ve web gibi platformlarda yüksek kaliteli sesli ve görüntülü olarak konuşma imkânı tanır.

Öte yandan Zoom, Google Duo gibi oldukça geniş platform desteğine sahip. Ek olarak, Zoom, Google Duo'dan çok daha fazla platform ve araçla (tarayıcı uzantıları ve benzerleri) birlikte çalışabilirliğe sahiptir.

Google Duo'yu kullanmak için Google hesabınızı kullanarak oturum açabilir ve cihazınızdaki veya Google hesabınızdaki kişiler ile sesli ve görüntülü arama yapmaya başlayabilirsiniz. Zoom’u kullanmak için e-posta adresinizle yeni bir hesap oluşturmanız gerekir. Alternatif olarak, Zoom'u Google ve Facebook hesaplarınıza bağlayarak kullanabilirsiniz.

2. Kullanım Durumları

Her iki araç da görüntülü arama yapmanıza izin verse de özellikle hedef kitle, kullanım amaçları ve daha fazlası gibi faktörlerle ilgili olarak oldukça farklıdırlar. Google Duo, arkadaşlarınız, aileniz ve iletişim ayrıntılarına sahip olduğunuz kişilerle 'resmi olmayan' iletişim için daha uygundur.

Öte yandan, Zoom daha büyük kitleler için resmi iletişim amaçlarına hizmet eder. Büyük ölçüde profesyonel, eğitici ve kurumsal kullanım için uzaktan iletişim aracı olarak tasarlanmıştır.

Ailenizle veya arkadaşlarınızla görüntülü olarak iletişim kurmak için Google Duo, mükemmel bir seçenektir. Zoom, esas olarak iş toplantıları, çevrim içi semineler, sanal sınıflar, röportajlar, sanal atölyeler ve diğer etkinlikler için uygundur.

3. Görüntülü Arama Özellikleri

Hem Google Duo hem de Zoom bireysel ve grup görüntülü aramayı destekler. İki uygulamanın da kendine özgü bazı özellikleri bulunuyor.

Grup Arama

Zoom’un ücretsiz sürümünde 100’e kadar katılımcı ile görüntülü konuşma yapılabiliyor. Bu sürümde 3’ten fazla katılımcının yer aldığı görüntülü görüşmelerde 40 dakikalık konuşma süresi sınırı bulunuyor. Grup video görüşmelerinizin daha fazla katılımcıyla 40 dakikadan fazla sürmesini istiyorsanız ücretli bir aboneliğe geçmeniz gerekir.

Google Duo’da 12’ye kadar katılımcı ile görüntülü konuşma yapılabiliyor. Google Duo’da görüntülü konuşma esnasında herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor.

Ekran Paylaşımı

Bir video görüşmesi veya konferans uygulaması seçerken, ekran paylaşma özelliğini göz ardı etmemelisiniz. Bir video görüşmesi sırasında ekranınızdakileri arkadaşlarınızla veya ekip arkadaşlarınız ile paylaşma özelliği, oldukça önemli bir özelliktir.

Bir görüntülü görüşme esnasında cihazınızın ekranını paylaşmanız gerekiyorsa Zoom’u seçmelisiniz. Google Duo, daha önce Android platformu için ekran paylaşımını duyurdu ancak özellik bir süre sonra devre dışı bırakıldı ve platformda artık desteklenmiyor.

Ekran Kaydı

Bu, Google Duo'nun sahip olmadığı başka bir özelliktir. Bir toplantıya ilişkin içeriğin referans amaçlı olması veya bir web seminerini daha sonra paylaşmanız gerekiyorsa görüntülü görüşmeyi kaydetmek kullanışlı olacaktır.

Zoom, görüntülü görüşmeleri kaydetmenizi sağlar ve kaydı bilgisayarınızda veya bulutlarda saklamayı tercih edebilirsiniz. Hatta daha sonra Zoom üzerinden kaydettiğiniz video kayıtlarını da düzenleyebilirsiniz. Zoom ayrıca video kaydına zaman damgaları eklemek, her katılımcı için ayrı bir ses dosyası kaydetmek gibi bazı gelişmiş ekran kayıt özelliklerine sahiptir.

Sanal Arka Plan

Sanal arka plan, Zoom'un başka bir eğlenceli ve kullanışlı özelliğidir. Görsel olarak çekici olmayan bir odada veya arka planda çok fazla dikkat dağıtıcı olan bir ortamda görüntülü görüşme yapıyorsanız, Zoom, arka planı değiştirebilmenize olanak tanır.

Önizleme

Google Duo, Knock Knock adlı benzersiz bir özelliğe sahiptir. Etkinleştirildiğinde, sizi görüntülü olarak arayan kişinin canlı olarak ön izlemesini görebilirsiniz. Bu şekilde, kişinin sizi nereden aradığı ve (belki) sizi neden aradığı hakkında bir fikir edinebilirsiniz.

Güvenlik ve Şifreleme

Hem Zoom hem de Google Duo, güvenli video ve sesli iletişim sağlamak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Google Duo, örneğin, mobil ve web'de ses, metin ve video iletişimleri için uçtan uca şifrelemeyi destekler.

Zoom ayrıca 256 bit TLS ve AES-256 şifrelemesi kullanarak iletişim ve içerik paylaşımını da güvence altına alır.

Sonuç

Google Duo'nun kullanımı ücretsizdir ve hiçbir gizli masraf yoktur. İletişim sırasında herhangi bir video konferans özelliği (ekran paylaşımı, ekran kaydı, sanal arka plan, vb.) gerektirmeyen küçük boyutlu aileler ve işletmeler (12 veya daha az üyeli) için Google Duo mükemmel bir seçenektir.

Zoom’un ücretsiz sürümünde 100’e kadar katılımcı ile görüntülü konuşma yapılabiliyor. Bu sürümde 3’ten fazla katılımcının yer aldığı görüntülü görüşmelerde 40 dakikalık konuşma süresi sınırı bulunuyor. Bu durumda, hangi programın gereksinimlerinize uygun olup olmadığınıza karar vermelisiniz.