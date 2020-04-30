Google Duo ve WhatsApp Karşılaştırması: Hangisi Daha İyi?

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile dünyanın yarısından çoğu karantina altında. Karantina altındayken anlık mesajlaşma ile video konferans uygulamalarına talep ciddi oranda arttı. İnsanlar, arkadaşlarıyla veya aileleriyle iletişim kurabilmek için WhatsApp ve Google Duo gibi uygulamaları tercih ediyor. Peki, görüntülü konuşma için hangi uygulama daha iyidir? Bu yazıda, Google Duo ve WhatsAp karşılaştırması ile iki uygulamanın arasındaki farkları açıkladık.

Google Duo ve WhatsApp Karşılaştırması Detayları

Her iki uygulama da hemen hemen aynı işlevleri gerçekleştirse de aralarında birtakım farklar bulunuyor. İşte, Google Duo ve WhatsApp karşılaştırması!

Erişim Kolaylığı

Google Duo ve WhatsApp'ı kullanabilmek için yalnızca telefon numarası gerekiyor. Bir hesap oluşturmak için e-posta adresine ihtiyacınız yoktur. Telefon rehberinizdeki kişileri Google Duo ve WhatsApp üzerinden görebilirsiniz. Kişileri eklemenize bile gerek yoktur. Görüntülü arama gerçekleştirmek için yalnızca kişilerin üzerine dokunmak yeterlidir.

Katılımcı Sayısı

Görüntülü arama özelliğine sahip olan uygulamalarda katılımcı sayısı oldukça önemlidir. Google Duo daha önce 8 katılımcı ile sınırlıydı ancak 2020 yılının Mart ayı ile birlikte bu sayı 12’ye yükseldi. WhatsApp, grup görüntülü sohbet özelliği için 4 kişiye kadar destek sunuyor ancak bu sayıyı iki katına çıkararak 8'e yükselteceği söyleniyor.

Kullanıcı Arayüzü

Her iki uygulamanın arayüzü oldukça farklıdır. Google Duo’da kişi listesini görmek için parmağınızı yukarı doğru sürüklemeniz gerekiyor. Mevcut arama seçeneklerini açmak için herhangi bir kişinin ismine dokunmanız gerekiyor. Google Duo üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz. WhatsApp'ta ana ekranda sohbet listesi yer alıyor. WhatsApp'ta bir görüntülü arama gerçekleştirmek için bir sohbeti açabilir ve üst kısımda yer alan video görüşmesi seçeneğine dokunabilirsiniz.

Arama Özellikleri

WhatsApp kişisel kullanım için tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayan bir uygulamadır. İnsanlara kısa mesaj göndermek, sesli veya görüntülü arama yapmak ve hatta durum özelliği ile temel bir sosyal medya aracı olarak kullanabilirsiniz. Google Duo ise bir görüntülü arama uygulamasıdır. Elbette, görüntülü aramanın yanı sıra sesli arama da gerçekleştirebilirsiniz ancak Google Duo, görüntülü aramayı ön plana çıkaracak şekilde tasarlanmıştır.

Mesajlaşma

Whatsapp üzerinden metin mesajları gönderebilir, sesli ve görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz. Google Duo, metin mesajlarını gerçek anlamda desteklemez. Yani normal bir kısa mesaj gönderemezsiniz ancak Google Duo, çeşitli biçimlerde geçici mesajlar gönderebilmenize olanak sağlar. Sesli veya görüntülü mesaj kaydedebilir veya fotoğraf gönderebilirsiniz. Hatta bir not oluşturabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

WhatsApp üzerinden sesli not gönderebilirsiniz ancak videolu notlar söz konusu olduğunda Google Duo, kolay yapısı nedeni ile WhatsApp’tan çok ileridedir. WhatsApp fotoğraf paylaşımını da destekler ve aynı anda yalnızca bir fotoğrafı paylaşabileceğiniz Google Duo'nun aksine, WhatsApp birden fazla fotoğrafı paylaşmanıza izin verir.

İki uygulama arasındaki en önemli fark, tüm mesajlaşma özelliklerinin WhatsApp'ta kalıcı olmasıdır. Yani, metinler, sesli mesajlar, fotoğraflar gibi mesajlar siz silene kadar sohbetlerinizde kalır. Google Duo'da ise kalıcı değildir.

Filtreler ve Efektler

Google Duo, görüntülü arama özelliğini ön plana çıkaracak şekilde tasarlandığından dolayı bu konu ile ilgili bazı özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden bir tanesi, filtreler ve efektler özelliğidir. Bu özellik, WhatsApp’ta mevcut değildir.

Knock Knock Özelliği

Google Duo’nun knock knock özelliği sayesinde bir kişi sizi görüntülü olarak aradığında aramayı cevaplamadan önce kişinin görüntüsüne bakabilirsiniz. Yani arayan kişinin canlı önizlemesine bakabiliyorsunuz. Bu özellik, WhatsApp’ta mevcut değildir.

Sonuç

Her iki uygulama da görüntülü konuşma konusunda oldukça başarılıdır ancak Google Duo, sahip olduğu bazı özellikler nedeni ile bu konuda bir adım öndedir. Zira Google Duo, başka bir görüntülü konuşma uygulamasında bulunmayan Knock Knock gibi birçok özellik sunar. Dolayısıyla sadece görüntülü konuşma için bir uygulama arıyorsanız Google Duo’yu tercih edebilirsiniz.