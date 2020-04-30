Google Haritalar uygulamasında etkinliklerinizi kaydetmeden arama yapmak istiyorsanız, bu rehberimizde Google Haritalar gizli modda nasıl kullanılır? anlatacağız.

Google Haritalar uygulaması, etrafınızdaki yerleri ve gitmek istediğiniz yerlere giden rotaları bulmak için konum bilginizi kullanır. Oturum açarak uygulamaları kullandığınızda, Google Haritalar uygulaması kayıt tutacaktır. Google’ın kaydettiği verileri dilediğiniz zaman silebilme yetkisine sahipsiniz. Ancak yine de bu tür hassas bilgilerin kaydolmasını istemiyorsanız, Google Haritalar uygulamasını gizli modda kullanabilirsiniz.

Google Haritaları Gizli Modda Kullanma

Google Haritalar uygulamasında gizli modu etkinleştirdiğinizde;

Tarayıcı ve arama geçmişiniz kaydedilmez ve bildirim gönderilmez,

Konum geçmişiniz ve paylaşılan konumunuz güncellenmez,

Haritalar’ı kişiselleştirmek için etkinlikleriniz kullanılmaz.

Gizli mod özelliğini etkinleştirmek için sağ üstteki profil resminize tıklayın. Açılan ekranda Gizli modu aç seçeneğine tıklayın.

Gelen bilgilendirme penceresinde de Kapat butonuna tıkladıktan sonra artık gizli modu kullanmaya başlayabilirsiniz. Yaptığınız aramalar ve konum geçmişiniz kaydedilmeden, Google Haritalar uygulamasını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.