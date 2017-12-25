Google News Kaydı Nasıl Yapılır?

Google News (Haberler) haber sitelerimizde veya bloglarımızda ürettiğimiz içeriğin Google Haberler arayüzünde görüntülendiği hizmettir. Web sitemize ilave bir katma değer sağlayan Google News hizmetine kayıt olmanın nasıl yapılacağını sizler için anlaşılır kılmaya çalıştık.

Hangi Web Siteleri Google News Uyumludur, Web Sitemizin Google News Uyumlu Olması İçin Neler Yapmamız Gerekir?

1. Haber Sitesi Olduğunuzdan Emin Misiniz?

Web sitemizin veya blogumuzun güncel, siyasi, teknoloji, sağlık ve benzeri konularda "haber" türünde içerik üreten ve sık güncellenen bir yapıda olması gerekir. Kişisel bir blog veya hobi amaçlı içerikler üreten bir forum sitesi Google News hizmetinin istediği yapıdaki kaynaklar arasında yer almaz.

2. Kopya İçerikle Google News Hayal!

Mutlaka özgün, benzersiz içerik üreten bir haber sitesi/blogu olmalısınız! Doğal olarak ajanslardan derlediğiniz veya alıntı yaptığınız haberler, röportajlar olabilir fakat bu tür alıntılar özgün içeriğe oranla cüz'i bir seviyede olmalıdır. Her ne kadar başlığını ve spotunu yeniden yazsanız bile Google News'e kopya içeriklerle kurulmuş bir web sitesi ile kabul edilmezsiniz!

3. Arama Motoru Dostu URL'ler Olmazsa Olmaz!

İçerik başlığı mutlaka URL içinde bulunmalıdır. Örneğin tamindir.com/haber.asp?id=65 şeklindeki bir URL yapısıyla Google News talebinizin kabul görmesi çok zordur. Tamindir.com/ornek-haber_5754 şeklindeki bir URL yapısı ise Google News için en ideal olanıdır. Eğer Wordpress kullanıyorsanız Kalıcı Bağlantı ayarlarındaki şablonunuz şu şekilde olabilir.

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4. 'Şeffaflık' Google Nazarında Önemli Bir Faktör

Google yayınlanan haberlerin kim tarafından hazırlandığının, haber sitesini kimin/kimlerin yönettiğinin görülebilmesini istiyor. Bu yüzden haber altında veya üstünde bir yazar profili bulunmalı ve ekibinizi gösteren bir Künye sayfası hazırlayarak görünür bir yere konumlandırmalısınız.

Web Sitemizi Google News'e Nasıl Kayıt Ederiz?

Öncelikle haber sitemizi mutlaka Google Webmaster Tools servisinde doğrulmamız gerekiyor. Bunun nasıl yapıldığına önceki yazılarımızda değinmiştik.

Doğrulama işlemini yaptıysanız https://partnerdash.google.com/publisher#p:id=pfehome adresine gidin. Ardından web adresinizin karşısında bulunan Haberler Dizinine Eklenme İsteğinde Bulunun seçeneğini tıklayın.

Formdaki ilgili yerleri dikkatlice doldurun ve Gönder seçeneğine tıklayarak başvurunuzu gönderin.

İşlem bu kadar! Kısa süre içerisinde talebiniz yanıtlanacaktır. Reddedilmesi durumunda iki ay boyunca yeni bir başvuru yapamayacaksınız. Reddedilme gerekçelerini okumalı ve eksiklerinizi doğru bir şekilde gidermelisiniz.