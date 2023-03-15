Google Play'de İçerik Filtrelemesi Nasıl Yapılır?

Google Play Store, içerik filtrelemesi yapılabilmesine imkân tanıyor. Bu, uygulama mağazasındaki istenmeyen içeriklere erişilmemesini mümkün hâle getiriyor. Peki, söz konusu özelliği aktif hâle getirebilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Android işletim sistemli cihazlarınızı kullanan çocukların güvenliği için Google Play’de ebeveyn denetimleri adında bir hizmet sunuluyor. Bu denetimleri aktif hâle getirdiğinizde mağazada yer alan uygulamaların indirme ve satın alma erişimlerini kısıtlayabiliyorsunuz. Peki bu işlevi nasıl aktif hale getirebiliriz?

Google Play’e kredi kartınızı tanımladıysanız ve telefonunuzu kullanan küçük bir çocuğunuz varsa, önlem almakta fayda var çünkü ücretli uygulamaları bilmeden satın alabilir. Bunun yanında, bazı içerikler çocuklar için uygun olmayabilir. Bu tür durumlar için Google Play’in ebeveyn denetimlerini etkinleştirebilirsiniz.

Google Play Store'da İçerik Filtrelemesi Yapma Adımları

Google Play'i açın.

Sağ üst köşedeki profil simgesine dokunun.

Ayarlar menüsüne girin.

Aile kategorisini görüntüleyin.

"Ebeveyn denetimleri" bölümünü açın.

Ebeveyn denetimleri seçeneğini etkinleştirin.

PIN oluşturun.

Filtrelemek istediğiniz içerik türünü belirleyin.

Erişimi nasıl filtreleyeceğinize karar verin.

Söz konusu özelliği aktif hâle getirerek Google Play Store üzerinden satın alınabilecek ya da indirilebilecek içerikleri yaş grubuna göre kısıtlayabilmeniz mümkün. Bu işlemi çok pratik şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan Google Play Store uygulamasına girin.

Uygulamayı açtıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde konumlanan profil simgesinin üzerine dokunun. Bu işlemin ardından bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden Ayarlar menüsünü seçin. Bir sonraki adımda ekranda yer alan kategoriler arasından Aile kategorisini görüntüleyin.

Aile katetgorisinde bulunan "Ebeveyn denetimleri" bölümünü açın. Daha sonra Ebeveyn denetimleri seçeneğini etkinleştirmeniz gerekiyor. Bu özelliği aktif hâle getirdikten sonra PIN oluşturma penceresi açılacaktır. Açılan pencereden bir PIN belirleyin.

PIN oluşturduktan sonra filtrelemek istediğiniz içerik türünü belirlemeniz gerekiyor. Son olarak erişimi nasıl filtreleyeceğinize karar verin. Tüm bunları uyguladığınızda söz konusu özellik aktif hâle gelecektir. Böylelikle uygulama mağazasındaki içerikleri filtrelemiş olacaksınız.

İçerisinde çok fazla sayıda e-kitap, oyun ve uygulamanın yer aldığı Google Play'de geri ödeme alma imkânı bulunuyor. Eğer içerik filtreleme işlemini yapmadan önce cihazınız üzerinden yanlışlıkla bir uygulama, e-kitap ya da oyun satın alındıysa ve belirlenen kriterler uyuyorsa geri ödeme almak için bir talep oluşturabilirsiniz.

mağazadan satın alınan bir ürün için geri ödeme talebi oluşturulabiliyor. Eğer uygulama mağazasından yanlışlıkla satın alma işlemi yaptıysanız Google Play'de geri ödeme alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazıda Play Store içerik filtrelemesi işleminin nasıl yapılacağını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları sırasıyla uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilir ve böylelikle özelliği etkinleştirebilirsiniz.