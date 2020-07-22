İçerik Pazarlamacıları İçin Google Sıralama Faktörleri

İçeriğin çevrimi çi ortamda ne kadar önemli olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Arama motoru optimizasyonu (SEO) çalışmalarınızın karşılığını alan başarılı bir internet sitesini yönetmek istiyorsanız arama motorlarına kulak vermeniz gerekir. İçerik pazarlamacısı olarak başarılı bir internet sitesine sahip olmak için Google sıralama faktörleri hakkında bilginizin olmasına ihtiyacınız vardır.

Dünyanın en büyük arama motoru Google, içerik oluşturucularına ve internet sitesi yöneticilerine kaliteli, okurlara faydası dokunan içeriklerin hepsinden önce geldiğinin altını en başından beri çizmektedir ama internet sitelerinin yöneticileri maalesef ki Google'ın sözüne kulak vermemekte ısrarcı bir tutum sergilemektedir.

İçeriklerin Kalitesini Arttıran Google Sıralama Faktörleri

İçerik pazarlama uzmanı olarak internet sitesinin arama motoru dostu olmasını sağlamak tamamen sizin elinizdedir. Bu listemizdeki sıralama etkenlerini kontrol eder ve elde ettiğiniz bilgilerle internet sitenize çekidüzen verirseniz sizi başarılı bir internet sitesine götürecek yolda herhangi bir engele rastlamazsınız ama Google'ın sıralama etkenlerine aykırı hareket ederseniz elbette ki türlü türlü engellerle mücadele etmek zorunda kalırsınız.

Peki, herhangi bir içerik pazarlamacısının bilmesi ve riayet etmesi kesinlikle gerekli olan Google sıralama faktörleri nedir? İşte içeriklerin kalitesini arttıran o sıralama etkenleri!

1. Yüksek Kaliteli Backlink

Backlink, Google'ın en eski sıralama etkenlerinden bir tanesidir. Dünyanın en büyük arama motorunun herkesin kullanımına açılmasından bu zamana kadar sıralama algoritmasının merkezinde backlink vardı. Google'ın sıralama algoritmasına düzenli olarak birbirinden farklı faktörler eklenirken backlink daima orada kaldı.

Arama sonuçlarında backlink ile üst sıralara çıkmak eskiden inanılmaz derecede basitti: İnternet sitenizin içerikleri ne kadar çok backlink alırsa arama sonuçlarında da o kadar üst sıralarda yer alırdı. Bu elbette ki büyük bir kolaylıkla suistimal edilebilecek sistemdi ve herkesin tahmin edebileceği üzere öyle de oldu.

İnternet sitesi sahipleri bunun farkına varır varmaz harekete geçti ve arama sonuçlarını altüst edecek büyük hilelere başvurdu. Google ise bunun üzerine hızlı bir düzenleme yaptı, oyunun kurallarında büyük bir farklılık oldu. Google'ın düzenlemesinin ardından backlink çalışmaları internet sitesini arama sonuçlarında üst sıralara çıkarmak için tek başına yeterli olmadı.

Backlink hakkında bilinmesi gereken iki tür bağlantı türü var. Bu bağlantı türleri organik ve inorganik olmak üzere ikiye ayrılır. Bu bağlantılardan bazıları sizi alt sıralara düşürürken bazıları da üst sıralara çıkmanıza vesile olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise internet sitesinin aldığı backlinklerin tamamen doğal olmasıdır.

2. Alaka Düzeyi

Yıllar önce söz konusu arama motoru internet sitelerini sıralarken internet sitelerinde geçen anahtar kelimelere bakar, hangi konu ile alakalı olduğuna kullanılan anahtar kelimelerle karar verirdi. Bu elbette ki büyük bir kolaylıkla suistimal edilebilecek bir sistemdi. Bu sistem o zamanlarda en çok okurlara zarar verdi ve arama motoru bunun olmasını istemiyordu.

Yıllar içerisinde alaka düzeyi de tıpkı backlink çalışmalarında olduğu gibi yeniden ele alınarak daha iyi bir hale getirildi. İnternet sitenizin ve içeriklerinizin ne ile ilgili olduğunu belirlemek ve üst sıralarda çıkmasını sağlamak için anahtar kelimeleri ardı ardına kullanmak artık tek başına yeterli değildir. Google'ın geliştirilen algoritması ile içerikleri anahtar kelimelerle doldurmak, internet sitesinin arama sonuçlarındaki sıralamasına herhangi bir katkısı olmuyor.

3. İçerik Uzunluğu

İçerik uzunluğunun daha fazla backlink oluşturabileceği ve bu nedenle arama sonuçlarında daha üst sırada yer alma eğilminde olduğuna dair devam etmekte olan tartışmalar vardır ama araştırmalara göre Google'ın uzun içeriklerden taraf olduğu düşünülüyor. 1000 kelimelik bir makale ile 200 kelimelik 3 makale arasında bir seçim yapmanız gerekiyorsa uzun içeriği seçin.

Makalenin çok fazla uzun olması da elbette ki bazı olumsuzluklarla birlikte gelecektir. Buna örnek olarak okurların uzun yazılarla arasının pek iyi olmadığı gösterilebilir. Yazının 5000 kelimenin üstünde olmamasına özen gösterin. Yazı bu kelimenin üstüne çıkarsa alt konulara ayırabilir ve konularla farklı makaleler oluşturabilirsiniz.

4. Hemen Çıkma Oranı

Google, internet sitesine ziyarette bulunan okurların içerikle ne kadar ilgilendiğini takip eder ve buna göre içeriğin faydalı olup olmadığını değerlendirir. İnternet sitenize gelen ziyaretçiler mümkün olan en uzun süre boyunca internet sitenizde kalmalı, onların hemen çıkmasını engellemek için elinizden gelenin fazlasını yapmalısınız.

İnternet sitesinin arama sonuçlarında ani düşüşün arkasındaki nedenleri saptamak için arama sonuçlarının sıralamasında ani düşüşün nedenlerini kontrol etmenizi tavsiye ederiz. İnternet sitenizin arama sonuçlarında aniden düşmesinin arkasında bu listemizdeki nedenlerden herhangi biri olabilir.